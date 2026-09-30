Republic of Ireland U17 3-2 Czechia U17: Republic of Ireland U17 giành chiến thắng Republic of Ireland U17 đối đầu Czechia U17 trong trận giao hữu ngày 30/09, cơ hội để cả hai đội rà soát nhân sự sau chuỗi trận tìm kiếm sự ổn định lối chơi.

Republic of Ireland U17 3 - 2 Czechia U17 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Republic of Ireland U17 tiếp đón Czechia U17.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Republic of Ireland U17 3-2 Czechia U17 Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 18:12 30/09/2026

Vào lúc 16:00 ngày 30/09/2026, Republic of Ireland U17 sẽ có cuộc chạm trán với Czechia U17 trong khuôn khổ loạt trận giao hữu ĐTQG (Friendlies). Màn so tài này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ban huấn luyện hai đội rà soát lực lượng, đánh giá các phương án chiến thuật và tạo điều kiện cọ xát cho những tài năng trẻ.

Bối cảnh trận đấu và ý nghĩa thử nghiệm

Các trận đấu giao hữu ở cấp độ đội tuyển trẻ luôn là dịp lý tưởng để ban huấn luyện thử nghiệm đội hình. Cả Republic of Ireland U17 và Czechia U17 đều bước vào màn so tài này với mục tiêu hoàn thiện lối chơi và gia tăng tính gắn kết giữa các tuyến. Không chịu áp lực điểm số, cầu thủ hai bên hứa hẹn sẽ thi đấu cởi mở để thể hiện năng lực cá nhân.

Phong độ gần đây của hai đội

Xét về phong độ thi đấu qua các lần ra sân gần nhất, Republic of Ireland U17 vừa có được tín hiệu tích cực khi giành 1 chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả này giúp họ ngắt mạch 3 trận thua liên tiếp trước đó, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi hơn cho toàn đội.

Trong khi đó, Czechia U17 cũng cho thấy sự trở lại đúng lúc khi giành thắng lợi ở trận đấu gần nhất sau khi để thua ở lần ra sân trước đó. Thành tích 1 chiến thắng và 1 trận thua trong hai trận vừa qua phản ánh nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng trong cách vận hành chiến thuật của đại diện đến từ Trung Âu.

Đánh giá xu hướng trận đấu

Cả hai đội tuyển đều bước vào trận đấu sau khi vừa nếm trải hương vị chiến thắng ở lần xuất quân gần nhất. Do tính chất thử nghiệm của một trận giao hữu, sự thận trọng có thể được thay thế bằng lối chơi chủ động và cởi mở hơn từ hai phía.

Republic of Ireland U17 sẽ nỗ lực duy trì cảm giác thi đấu tích cực sau khi chấm dứt chuỗi trận bất lợi. Ở chiều ngược lại, Czechia U17 cũng đặt mục tiêu củng cố sự ổn định và phát huy tối đa hiệu quả trong các pha triển khai bóng. Sự tương đồng về đà tâm lý hứa hẹn mang đến một thế trận cân bằng và nhiều thử nghiệm đáng chú ý.

Republic of Ireland U17 5 trận gần nhất B B T B T 4 Trận 1-0-3 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 8 Thủng lưới Czechia U17 5 trận gần nhất B T H H 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới