Resident Evil Requiem tung bản vá 1.3.1: Cân bằng độ khó và tối ưu kỹ năng sinh tồn Capcom vừa phát hành bản cập nhật 1.3.1 cho Resident Evil Requiem, tập trung điều chỉnh chế độ hậu game Leon must die forever bằng cách giảm áp lực kẻ thù và tăng cường sức mạnh cho các kỹ năng chiến đấu cốt lõi.

Capcom chính thức phát hành bản cập nhật 1.3.1 cho Resident Evil Requiem trên các nền tảng PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S và Nintendo Switch 2. Bản vá này tập trung giải quyết vấn đề độ khó cực hạn trong chế độ hậu game (endgame) mang tên "Leon must die forever", đồng thời sửa các lỗi phần mềm nhỏ trong phiên bản gốc.

Hình ảnh minh họa Leon Scott Kennedy trong trò chơi Resident Evil Requiem.

Điều chỉnh cân bằng cho các cấp độ sinh tồn đầu tiên

Thay đổi lớn nhất trong bản vá 1.3.1 là việc giảm bớt sự khắc nghiệt ở giai đoạn đầu của thử thách sinh tồn. Dữ liệu từ hệ thống của Capcom cho thấy phần lớn người chơi gặp bế tắc ngay lập tức khi bắt đầu chế độ này, dẫn đến những điều chỉnh về hành vi của kẻ thù trong hai cấp độ (tier) đầu tiên.

Tại Rank 1, tính hung hãn và lượng máu của kẻ thù đã được cắt giảm để người chơi có thể làm quen với bố cục bản đồ một cách mượt mà hơn. Đối với Rank 2, số lượng mối đe dọa và sát thương từ kẻ thù cũng được hạ thấp. Điều này cho phép game thủ tích lũy các vật phẩm cơ bản mà không phải đối mặt với nguy cơ tử vong tức thì từ các cuộc phục kích bất ngờ.

Nâng cấp hệ thống kỹ năng nhân vật

Để tăng khả năng sống sót trong các cuộc đụng độ cường độ cao, Capcom đã tăng cường sức mạnh cho ba kỹ năng quan trọng. Những tinh chỉnh này không chỉ thay đổi cách quản lý kho đồ mà còn tối ưu hóa lượng sát thương gây ra khi đối đầu với đám đông quái vật.

Kỹ năng Thay đổi chính trong bản vá 1.3.1 Explosives Specialist Tăng đáng kể tỉ lệ giữ lại lựu đạn trong kho đồ sau khi sử dụng thay vì biến mất hoàn toàn. Throwing+ Tăng mạnh sát thương gốc cho tất cả các vật phẩm ném, giúp dọn dẹp các khu vực đông kẻ thù hiệu quả hơn. Strategist Kéo dài thời gian hiệu lực của bùa lợi chiến đấu và tăng tổng lực tấn công trong suốt thời gian kích hoạt.

Mở rộng khả năng xây dựng nhân vật (Build)

Việc nâng cấp các kỹ năng kể trên nhằm mục đích đa dạng hóa các phương án xây dựng nhân vật, giúp người chơi có nhiều lựa chọn chiến thuật hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào một vài lối chơi cố định. Bản cập nhật sẽ tự động tải xuống khi người chơi khởi động trò chơi trên bảng điều khiển hoặc PC.

Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp cộng đồng game thủ tiến xa hơn trong các thử thách khó nhất mà không bị mất đi những trang bị đã dày công thu thập. Bên cạnh Resident Evil Requiem, những người hâm mộ dòng game kinh dị sinh tồn cũng đang đổ dồn sự chú ý vào Silent Hill: Townfall khi tựa game này vừa xác nhận ngày phát hành và các nền tảng hỗ trợ.