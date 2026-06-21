Resident Evil Veronica Remake vượt mốc 1 triệu wishlist: Giải mã sức hút từ triết lý sinh tồn thuần túy Chỉ sau 2 tuần công bố, Resident Evil Veronica Remake đã đạt 1 triệu lượt wishlist trên Steam và PS5, khẳng định sức hút của Claire Redfield trong dự án dự kiến ra mắt năm 2027.

Resident Evil Veronica Remake đang tạo nên một cơn sốt thực sự trong cộng đồng game thủ toàn cầu. Theo xác nhận chính thức từ Capcom, tựa game kinh dị sinh tồn này đã vượt qua cột mốc 1 triệu lượt wishlist (danh sách mong đợi) trên cả Steam và PlayStation Store chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần sau khi ra mắt tại Summer Game Fest. Thành tích này cho thấy sự ủng hộ nhiệt liệt của người hâm mộ đối với chiến lược làm mới các dòng game kinh điển của hãng.

Ảnh bìa quảng bá chính thức cho bản làm lại Resident Evil Veronica của Capcom.

Sức mạnh của RE Engine và chiến lược đa nền tảng

Đà tăng trưởng của Resident Evil Veronica đã đưa tựa game này lên vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng wishlist sắp tới của Steam. Theo các bản cập nhật từ Capcom, sức nóng của trò chơi dự kiến sẽ còn lan tỏa rộng hơn khi trang đích chính thức vừa được triển khai trên Xbox Store. Điều này cho phép người dùng Xbox Series X/S tham gia vào hệ thống theo dõi thông số cùng với người chơi PC và PlayStation 5.

Bằng cách tận dụng sức mạnh của RE Engine, Capcom tiếp tục nâng cao khả năng tương tác của cộng đồng trong các hệ sinh thái thế hệ mới. Việc triển khai đồng thời trên nhiều cửa hàng trực tuyến phù hợp với chiến lược nhất quán của hãng: phát hành các bản làm lại cao cấp trên PC và console cùng lúc để thu hút lượng khán giả lớn nhất ngay trong ngày đầu tiên.

Triết lý thiết kế: Ưu tiên trải nghiệm sinh tồn nguyên bản

Về mặt kỹ thuật, nhà sản xuất Yoshiaki Hirabayashi đã xác nhận những trụ cột cấu trúc quan trọng để định hình kỳ vọng của cộng đồng. Đáng chú ý nhất, trò chơi sẽ sử dụng góc nhìn thứ ba qua vai (over-the-shoulder) cố định, hoàn toàn loại bỏ các tùy chọn góc nhìn thứ nhất từng xuất hiện trong các phiên bản gần đây như Resident Evil Village.

Bên cạnh đó, các ghi chú từ đội ngũ phát triển tiết lộ rằng vòng lặp lối chơi đang được tinh chỉnh tỉ mỉ để tôn trọng tính liên tục của cốt truyện. Cụ thể:

Bối cảnh thời gian: Các sự kiện tại đảo Rockfort diễn ra chỉ ba tháng sau khi Claire Redfield thoát khỏi Raccoon City.

Các sự kiện tại đảo Rockfort diễn ra chỉ ba tháng sau khi Claire Redfield thoát khỏi Raccoon City. Kỹ năng nhân vật: Claire sẽ không sở hữu các kỹ năng huấn luyện quân sự nâng cao hoặc cơ chế đỡ đòn (parry) phức tạp.

Claire sẽ không sở hữu các kỹ năng huấn luyện quân sự nâng cao hoặc cơ chế đỡ đòn (parry) phức tạp. Cốt lõi lối chơi: Thiết kế tập trung mạnh mẽ vào trải nghiệm sinh tồn của một thường dân trong tình trạng khan hiếm tài nguyên truyền thống.

Đội ngũ phát triển và kỳ vọng thương mại

Dự án Resident Evil Veronica Remake được dẫn dắt bởi các đội ngũ sản xuất nội bộ từng tạo nên thành công vang dội cho Resident Evil 2 và Resident Evil 4 Remake. Với sự góp mặt của những nhân sự giàu kinh nghiệm, Capcom dường như đang hướng tới một sản phẩm có biên lợi nhuận cao và chất lượng chuẩn mực cho các nền tảng hiện đại.

Việc đạt được con số bảy chữ số cho một trò chơi dự kiến phát hành vào năm 2027 cho thấy niềm tin tuyệt đối của người chơi vào khả năng làm mới kho tàng game cũ của Capcom. Đây không chỉ là một bản làm lại về đồ họa, mà còn là nỗ lực tái hiện bầu không khí kinh dị đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng game này.