Resident Evil Veronica xác nhận ra mắt năm 2027: Bước tiến mới trên PS5 và Switch 2 Capcom chính thức công bố Resident Evil Veronica sẽ phát hành vào năm 2027. Tựa game được phát triển trên RE Engine với góc nhìn thứ ba và hỗ trợ đầy đủ cho Nintendo Switch 2.

Capcom vừa chính thức xác nhận dự án làm lại Resident Evil Veronica sẽ được phát hành toàn cầu vào năm 2027. Tựa game kinh dị sinh tồn kinh điển này sẽ có mặt trên các nền tảng thế hệ mới bao gồm PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (thông qua Steam) và đặc biệt là hệ máy Nintendo Switch 2 sắp ra mắt.

Resident Evil Veronica dự kiến ra mắt vào năm 2027 trên nhiều nền tảng, bao gồm cả Nintendo Switch 2 với góc nhìn thứ ba hiện đại.

Định hướng chiến lược và sự thay đổi về tên gọi

Trong thông báo mới nhất tại Summer Game Fest 2026, nhà sản xuất Yoshiaki Hirabayashi cho biết Capcom coi bản làm lại này có tầm quan trọng tương đương với các phần game đánh số chính thống. Đây chính là lý do hãng quyết định loại bỏ từ "Code" trong tên gốc (Resident Evil Code: Veronica) để khẳng định vị thế của trò chơi trong dòng chảy cốt truyện chính của toàn bộ thương hiệu.

Dự án hiện đang được phát triển dựa trên kiến trúc RE Engine hiện đại, hứa hẹn mang lại chất lượng đồ họa và hiệu năng vượt trội so với phiên bản gốc ra mắt năm 2000.

Cải tiến kỹ thuật và cơ chế gameplay hiện đại

Thay đổi lớn nhất về mặt kỹ thuật trong Resident Evil Veronica chính là việc loại bỏ hệ thống camera cố định (fixed-camera) truyền thống. Thay vào đó, trò chơi sẽ áp dụng góc nhìn thứ ba ngang vai (over-the-shoulder), tương tự như thành công của bản làm lại Resident Evil 2.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến Nền tảng PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2 Công cụ đồ họa RE Engine Góc nhìn Thứ ba ngang vai (Third-person) Tính năng đặc biệt Hỗ trợ HDR, Amiibo (trên Switch 2)

Về cơ chế chiến đấu, mặc dù Capcom chưa công bố chi tiết kỹ năng của nhân vật Claire Redfield, các thông tin rò rỉ từ quá trình thử nghiệm nội bộ cho thấy nhân vật sẽ sử dụng cơ chế né đòn nhanh thay vì hệ thống đỡ đòn bằng dao như trong Resident Evil 4.

Đặc quyền trên Nintendo Switch 2 và lộ trình ra mắt

Thông tin từ cửa hàng trực tuyến Nintendo eShop tại Nhật Bản tiết lộ phiên bản dành cho Nintendo Switch 2 sẽ hỗ trợ công nghệ dải tương phản động cao (HDR) và tích hợp tính năng Amiibo. Đây là một bước tiến đáng chú ý, cho thấy khả năng xử lý phần cứng của hệ máy mới từ Nintendo đủ sức vận hành các tựa game nặng trên RE Engine.

Về mặt giá bán, dù có những thông tin rò rỉ về mức giá thấp trên một số trang bán lẻ, giới phân tích dự đoán Resident Evil Veronica sẽ có giá niêm yết tiêu chuẩn là 69,99 USD cho một tựa game bom tấn (AAA). Capcom dự kiến sẽ tung ra đoạn trailer gameplay chi tiết hơn tại sự kiện Gamescom 2026 diễn ra từ ngày 26/08 đến 30/08 tại Cologne, Đức.