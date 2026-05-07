Retroid phát triển máy chơi game hai màn hình đối đầu AYN Thor vào năm 2026 Retroid xác nhận đang phát triển mẫu máy chơi game cầm tay nắp gập mới tích hợp hai màn hình. Thiết bị dự kiến ra mắt vào năm 2026, kế nhiệm dòng Pocket Flip với cấu hình phần cứng mạnh mẽ hơn.

Retroid, thương hiệu nổi tiếng trong cộng đồng máy chơi game retro, vừa hé lộ về một dự án thiết bị cầm tay đầy tham vọng. Sau sự xuất hiện của Pocket Nova, hãng đang tập trung phát triển một mẫu máy mới với thiết kế nắp gập và màn hình kép, được cho là đối thủ trực tiếp của AYN Thor trên thị trường handheld hiện nay.

Máy chơi game cầm tay nắp gập thế hệ mới của Retroid có thể sở hữu thiết kế tương tự AYN Thor.

Thiết kế màn hình kép và sự trở lại của kiểu dáng nắp gập

Theo những thông tin rò rỉ từ tài khoản chính thức của Retroid, hãng đang có ít nhất một thiết bị mới trong lộ trình phát triển với mục tiêu ra mắt vào nửa cuối năm 2026. Điểm đáng chú ý nhất chính là xác nhận về việc tích hợp màn hình kép (dual displays). Đây là tính năng mà cộng đồng người dùng đã mong đợi từ lâu, đặc biệt là những người yêu thích giả lập các dòng máy kinh điển như Nintendo DS hay 3DS.

Thiết bị này được dự đoán sẽ là phiên bản kế nhiệm cho dòng Pocket Flip hiện tại (thường được gọi là Pocket Flip 3). Việc chuyển sang cấu trúc hai màn hình không chỉ mở rộng không gian hiển thị mà còn tối ưu hóa trải nghiệm tương tác cho các tựa game yêu cầu màn hình phụ hoặc điều khiển cảm ứng riêng biệt.

Kỳ vọng về cấu hình phần cứng vượt trội

Dù các thông số chi tiết vẫn chưa được công bố, giới phân tích kỳ vọng mẫu máy mới sẽ có bước nhảy vọt về hiệu năng. Hiện tại, mẫu Pocket Flip 2 đang sử dụng các dòng chip cũ như Dimensity 1100 hoặc Snapdragon 865. Để có thể cạnh tranh sòng phẳng với AYN Thor, Retroid cần trang bị những bộ vi xử lý mạnh mẽ hơn, tương đương hoặc cao hơn mức Snapdragon 8 Gen 2 đang có trên chiếc Pocket Nova vừa ra mắt.

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa khả năng tản nhiệt trong một thiết kế nắp gập nhỏ gọn cũng là thách thức kỹ thuật lớn mà Retroid cần giải quyết. Một cấu hình mạnh mẽ đi kèm với màn hình chất lượng cao (có thể là AMOLED 120 Hz tương tự Pocket Nova) sẽ giúp thiết bị này chiếm ưu thế trong phân khúc máy chơi game Android cầm tay.

Thời điểm ra mắt và vị thế thị trường

Việc ấn định thời điểm ra mắt vào nửa cuối năm 2026 cho thấy Retroid đang dành nhiều thời gian để hoàn thiện sản phẩm, tránh sự chồng chéo với các dòng máy hiện có như Pocket Nova. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế của hãng trước sự cạnh tranh gay gắt từ AYN Technologies.

Sự xuất hiện của một thiết bị hai màn hình từ Retroid không chỉ mang lại lựa chọn mới cho game thủ mà còn thúc đẩy các nhà sản xuất khác cải tiến thiết kế, thay vì chỉ tập trung vào cuộc đua cấu hình đơn thuần trên các mẫu máy màn hình đơn truyền thống.