Retroid Pocket Nova lộ diện: Màn hình AMOLED 120Hz và thiết kế vỏ trong suốt ấn tượng Mẫu máy chơi game cầm tay Retroid Pocket Nova vừa chính thức hé lộ thông số màn hình 4,5 inch với tần số quét 120Hz vượt trội. Thiết bị sở hữu thiết kế vỏ trong suốt cùng hệ thống đèn RGB, hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn cho cộng đồng chơi game retro.

Sau những thông báo ban đầu về kế hoạch ra mắt dòng máy chơi game cầm tay (handheld) mới, Retroid đã chính thức chia sẻ những hình ảnh và thông số kỹ thuật chi tiết đầu tiên của Pocket Nova. Thiết bị này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp giữa tỷ lệ màn hình truyền thống và công nghệ hiển thị hiện đại.

Thiết kế vỏ trong suốt và hệ thống đèn RGB

Retroid Pocket Nova sở hữu phong cách thiết kế đặc trưng với lớp vỏ nhựa trong suốt dạng mờ (frosted translucent), cho phép nhìn thấy một phần linh kiện bên trong. Điểm nhấn ngoại hình còn nằm ở cụm phím điều hướng D-pad và các nút chức năng ABXY được làm bằng nhựa trong suốt đồng bộ.

The Retroid Pocket Nova will have a frosted translucent shell.

Về mặt công thái học, thiết bị được trang bị hai cần gạt (thumbsticks) đặt đối xứng, tích hợp vòng đèn LED RGB xung quanh, tạo hiệu ứng thị giác hiện đại trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, mặt trước của máy còn có hệ thống loa kép hướng về phía người dùng, hứa hẹn mang lại chất lượng âm thanh trực diện và sống động hơn.

Bước tiến về công nghệ hiển thị AMOLED 120Hz

Dù chưa công bố toàn bộ cấu hình phần cứng, Retroid đã xác nhận những thông số quan trọng nhất về màn hình của Pocket Nova. Đây được xem là nâng cấp đáng giá nhất so với các thế hệ tiền nhiệm và các đối thủ trong cùng phân khúc máy chơi game retro chạy Android.

The Retroid Pocket Nova will have a 120Hz AMOLED display.

Cụ thể, máy được trang bị màn hình AMOLED kích thước 4,5 inch với độ phân giải 1280 x 960 pixel. Điểm đáng chú ý là thiết bị hỗ trợ tần số quét lên đến 120Hz, một con số hiếm thấy trên các dòng máy chơi game tỷ lệ 4:3. So với mẫu Pocket Mini V2 đã ngừng sản xuất (màn hình 3,92 inch, 60Hz), Pocket Nova không chỉ có kích thước lớn hơn mà còn mang lại độ mượt mà vượt trội trong các thao tác chuyển cảnh.

So sánh thông số màn hình Retroid Pocket Nova

Thông số Retroid Pocket Nova Pocket Mini V2 (Cũ) Loại màn hình AMOLED OLED Kích thước 4,5 inch 3,92 inch Độ phân giải 1280 x 960 1240 x 1080 Tần số quét 120Hz 60Hz Tỷ lệ khung hình 4:3 4:3

Kỳ vọng về hiệu năng và ngày ra mắt

Với việc sử dụng màn hình tỷ lệ 4:3, Retroid Pocket Nova được định vị là thiết bị tối ưu cho việc giả lập các hệ máy chơi game cổ điển. Tần số quét 120Hz không chỉ giúp giao diện Android hoạt động mượt mà hơn mà còn có thể hỗ trợ tốt cho các tính năng chèn khung hình (black frame insertion) hoặc các bộ lọc shader chuyên dụng trong giả lập.

Hiện tại, các thông tin về bộ vi xử lý, dung lượng RAM và dung lượng pin vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán Retroid sẽ tiếp tục hé lộ dần các thông số này trong thời gian tới, tương tự như cách các đối thủ cạnh tranh đang thực hiện. Bên cạnh phiên bản vỏ trong suốt đã lộ diện, thiết bị dự kiến sẽ có thêm nhiều tùy chọn màu sắc khác khi chính thức lên kệ.