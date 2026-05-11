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Riga 1-1 FK Jablonec: Hai đội chia điểm

Văn Thể05/11/2026 23:16

Riga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 21 với 2 điểm, hơn FK Jablonec ở hạng 24 đúng 1 điểm. Chủ nhà chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Skonto stadions.

Riga1 - 1FK JablonecKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Riga tiếp đón FK Jablonec.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Riga 47% - 53% FK Jablonec, dứt điểm 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': D. Pavlovic (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Riga 47% - 53% FK Jablonec, dứt điểm 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

  • 34'BÀN THẮNG! Riga (1-0)

    Phút 34': Reginaldo Ramires (Riga) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 36'Riga ép sân

    Cầm bóng: Riga 60% - 40% FK Jablonec, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (FK Jablonec): G. Kuol vào sân thay M. Polidar.

  • 48'Riga ép sân

    Cầm bóng: Riga 58% - 42% FK Jablonec, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 49'BÀN THẮNG! FK Jablonec (1-1)

    Phút 49': S. Nebyla (FK Jablonec) lập công (kiến tạo: D. Holly). Tỷ số: 1 - 1.

  • 52'VAR

    Phút 52': Goal Disallowed - Foul — S. Oulad M'Hand (Riga).

  • 52'Thẻ vàng

    Phút 52': J. Slama (FK Jablonec) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 55'Thẻ vàng

    Phút 55': M. Tonisevs (Riga) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Riga 57% - 43% FK Jablonec, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 7 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (FK Jablonec): L. Jawo vào sân thay A. Rusek.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (FK Jablonec): D. Soucek vào sân thay S. Alioum.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Riga): Caio Ferreira vào sân thay M. Diop.

  • 73'Riga ép sân

    Cầm bóng: Riga 58% - 42% FK Jablonec, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (FK Jablonec): N. Okeke vào sân thay D. Holly.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Riga): M. Badamosi vào sân thay Reginaldo Ramires.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Riga): C. Saco vào sân thay R. Aouani.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (FK Jablonec): F. Novak vào sân thay J. Slama.

  • 85'Riga ép sân

    Cầm bóng: Riga 59% - 41% FK Jablonec, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Riga): S. L. Robalo Pedro vào sân thay S. Oulad M'Hand.

  • KTKết thúc: Riga 1-1 FK Jablonec

    Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 04:53 06/11/2026

Đội hình chính thức
Riga
Sơ đồ 4-2-3-1
FK Jablonec
Sơ đồ 3-5-2
12
Kenan Pirić
23
Maksims Tonisevs
21
Baba Musah
5
Karl Gameni Wassom
13
Raivis Jurkovskis
40
Ahmed Ankrah
8
Iago Siqueira
22
Meïssa Diop
18
Salah Oulad M'Hand
7
Raki Aouani
10
Reginaldo Ramires
99
Klemen Mihelak
18
Martin Cedidla
15
Dušan Pavlović
20
Jiří Sláma
7
Vakhtang Chanturishvili
24
Dominik Hollý
13
Richard Sedláček
25
Sebastian Nebyla
21
Matěj Polidar
9
Antonín Růsek
17
Saidou Alioum Moubarak
Dự bị
Riga
44 Marcis Kazainis91 Frenks Orols34 Antonijs Černomordijs6 Coli Saco11 Caio Ferreira15 Samuel Pedro19 Muhammed Badamosi25 Abdulrahman Taiwo
FK Jablonec
33 Michal Kukučka40 Vojtěch Reiner57 Filip Novák6 Nelson Okeke8 Filip Zorvan12 David Nykrin14 Daniel Souček10 Jan Suchan19 Jan Chramosta
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
RigaThống kêFK Jablonec
59%
Kiểm soát bóng
41%
8
Dứt điểm
9
1
Trúng đích
3
4
Phạt góc
5
17
Phạm lỗi
6
1
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
0
Cầu thủ nổi bật
Sebastian Nebyla
Sebastian Nebyla
FK Jablonec
1 bàn
Reginaldo Ramires
Reginaldo Ramires
Riga
1 bàn
Dominik Hollý
Dominik Hollý
FK Jablonec
1 kiến tạo · điểm 6.7
Ahmed Ankrah
Ahmed Ankrah
Riga
Điểm 7.3
Salah Oulad M
Salah Oulad M'Hand
Riga
Điểm 7.3
Iago Siqueira
Iago Siqueira
Riga
Điểm 7.2

Riga đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ tiếp FK Jablonec lúc 03:00 ngày 06/11/2026 trên sân Skonto stadions. Chủ nhà đứng hạng 21 với 2 điểm. Đội khách xếp hạng 24 với 1 điểm. Khoảng cách giữa hai đội rất nhỏ nên mỗi điểm số đều có trọng lượng.

Riga giữ mạch bất bại, FK Jablonec chưa thoát khó khăn

Phong độ là điểm khác biệt rõ nhất giữa hai đội. Trong 5 trận gần nhất, Riga thắng 2 trận, hòa 3 trận và không thua trận nào. Trận mới nhất của đội chủ nhà kết thúc với kết quả hòa.

Chuỗi trận này cho thấy Riga có sự chắc chắn nhất định. Đội bóng thủ đô Latvia hiếm khi để đối thủ vượt lên trong thời gian gần đây. Dù vậy, việc hòa nhiều hơn thắng cũng cho thấy họ chưa tận dụng hết các cơ hội để kiếm trọn vẹn 3 điểm.

Ở chiều ngược lại, FK Jablonec có chuỗi 5 trận gần nhất kém ổn định hơn: thua 3 trận, thắng 1 trận, hòa 1 trận. Trận mới nhất của đội khách là một thất bại. Một chiến thắng duy nhất trong 5 lần ra sân khiến họ khó tạo đà tâm lý trước chuyến làm khách.

Bảng xếp hạng: hai đội cách nhau 1 điểm

Riga xếp hạng 21 với 2 điểm, còn FK Jablonec đứng hạng 24 với 1 điểm. Cách biệt này đủ mỏng để kết quả trận đấu có thể làm thay đổi vị trí của cả hai. Với Riga, một chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách so với đối thủ trực tiếp. Với FK Jablonec, một kết quả tích cực ở sân khách là cơ hội để kéo gần khoảng cách với nhóm trên.

Đáng chú ý, đây là cuộc chạm trán giữa hai đội đang cần điểm số để cải thiện vị thế. Vì vậy, nhịp độ trận đấu có thể không quá dè dặt từ những phút đầu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Riga có lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn. Họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận, tận dụng sự chắc chắn đã thể hiện qua chuỗi trận bất bại. Bài toán lớn nhất của chủ nhà là biến những pha kiểm soát bóng thành bàn thắng để không tiếp tục chia điểm.

Về phía FK Jablonec, ưu tiên hàng đầu là củng cố sự tự tin sau chuỗi kết quả không tốt. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót ở khu vực phòng ngự và chờ cơ hội phản công có thể là hướng đi thực tế cho đội khách. Nếu sớm bị dẫn bàn, họ sẽ phải mở rộng đội hình, điều này có thể tạo thêm khoảng trống cho Riga khai thác.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Riga được đánh giá nhỉnh hơn. Họ đang có chuỗi bất bại, thi đấu trên sân nhà và hơn đối thủ 1 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không lớn, và FK Jablonec vẫn có thể gây khó khăn nếu giữ được sự tập trung và tận dụng tốt các tình huống cố định hoặc phản công.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả. Riga có lý do để tin vào cơ hội giành điểm tối đa, còn FK Jablonec cần một màn trình diễn kỷ luật để rời sân Skonto stadions với điểm số trong tay.

Riga
5 trận gần nhất
HTHTH
8
Trận
4-4-0
T-H-B
14
Ghi (TB 1.8)
8
Thủng lưới
FK Jablonec
5 trận gần nhất
BTHBB
8
Trận
4-1-3
T-H-B
12
Ghi (TB 1.5)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Panathinaikos2200+56TT
2FC Lugano2200+46TT
3Brann2200+46TT
8HNK Hajduk Split2200+26TT
9Brighton2110+44HT
20Egnatia Rrogozhinë202002HH
21Riga202002HH
22FK Crvena Zvezda2011-11HB
23CSKA Sofia2011-11HB
24FK Jablonec2011-11HB
25FC Midtjylland2011-11BH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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