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Riga 3-2 Ararat-Armenia: Riga giành chiến thắng

Văn Thể14/07/2026 22:25

Riga tiếp Ararat-Armenia tại Skonto stadions lúc 00h00 ngày 15/07/2026. Kết quả đối đầu gần nhất đang nghiêng về đội khách.

Riga3 - 2Ararat-ArmeniaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Riga tiếp đón Ararat-Armenia.

  • 14'BÀN THẮNG! Riga (1-0)

    Phút 14': Iago Siqueira (Riga) lập công (kiến tạo: M. Badamosi). Tỷ số: 1 - 0.

  • 23'BÀN THẮNG! Riga (2-0)

    Phút 23': A. Ankrah (Riga) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

  • 34'Thẻ vàng

    Phút 34': E. Grigoryan (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Elbowing).

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': S. Oulad M'Hand (Riga) nhận thẻ vàng (Diving).

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': O. Galo (Riga) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Ararat-Armenia): A. Ambartsumyan vào sân thay E. Grigoryan.

  • 46'BÀN THẮNG! Ararat-Armenia (2-1)

    Phút 46': Z. Shaghoyan (Ararat-Armenia) lập công. Tỷ số: 2 - 1.

  • 49'Riga ép sân

    Cầm bóng: Riga 51% - 49% Ararat-Armenia, dứt điểm 10 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 1.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Ararat-Armenia): Z. Banjaqui vào sân thay A. Tera.

  • 61'Thay người

    Phút 61' (Ararat-Armenia): Franca Carlos vào sân thay A. Serobyan.

  • 62'Riga ép sân

    Cầm bóng: Riga 54% - 46% Ararat-Armenia, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 1 - 1.

  • 63'BÀN THẮNG! Ararat-Armenia (2-2)

    Phút 63': Sandro Lima (Ararat-Armenia) lập công (kiến tạo: Z. Banjaqui). Tỷ số: 2 - 2.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': A. Salazar (Riga) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': A. Ankrah (Riga) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Z. Banjaqui (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Riga): Reginaldo Ramires vào sân thay S. Oulad M'Hand.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Riga): Caio Ferreira vào sân thay O. Galo.

  • 70'Thẻ vàng

    Phút 70': H. Oliveira (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Ararat-Armenia): Luis Felipe vào sân thay Z. Shaghoyan.

  • 72'Thẻ vàng

    Phút 72': Reginaldo Ramires (Riga) nhận thẻ vàng (Tripping).

  • 74'Riga ép sân

    Cầm bóng: Riga 53% - 47% Ararat-Armenia, dứt điểm 13 - 6 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 2.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Riga): K. Wassom vào sân thay R. Aouani.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Riga): A. Taiwo vào sân thay Iago Siqueira.

  • 85'Thẻ vàng

    Phút 85': Franca Carlos (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Riga): A. Cernomordijs vào sân thay Paulo Eduardo.

  • 86'Riga ép sân

    Cầm bóng: Riga 53% - 47% Ararat-Armenia, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 2 - 2.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (Ararat-Armenia): A. Ndour vào sân thay Sandro Lima.

  • 90+4'BÀN THẮNG! Riga (3-2)

    Phút 90+4': Reginaldo Ramires (Riga) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.

  • KTKết thúc: Riga 3-2 Ararat-Armenia

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 01:56 15/07/2026

Đội hình chính thức
Riga
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Adrian Gula
Ararat-Armenia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa
1
Krišjānis Zviedris
33
Paulo
21
Baba Musah
40
Ahmed Ankrah
17
Andrés Salazar
7
Raki Aouani
8
Iago Siqueira Augusto
4
Orlando Galo
13
Raivis Jurkovskis
19
Muhammed Badamosi
18
Salah Oulad M'Hand
98
João Bravim
13
Kamo Hovhannisyan
43
Bruno Wilson
3
Junior Julio
16
Edgar Grigoryan
2
Hugo Oliveira
19
Karen Muradyan
20
Alwyn Tera
7
Zhirayr Shaghoyan
91
Sandro Lima
77
Artur Serobyan
Dự bị
Riga
44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs34 Antonijs Černomordijs22 Meïssa Diop10 Reginaldo Ramires99 Caio Ferreira25 Abdulrahman Taiwo
Ararat-Armenia
1 Arman Nersesyan5 Luís Felipe14 Bruno Pereira6 Michel Ayvazyan10 Armen Ambartsumyan11 Zidane Banjaqui17 Maxence Carlier95 Carlos França9 Arayik Eloyan
Cập nhật đội hình lúc 23:31 14/07/2026
RigaThống kêArarat-Armenia
53%
Kiểm soát bóng
47%
16
Dứt điểm
6
7
Trúng đích
3
2
Phạt góc
2
Cầu thủ nổi bật
A. Ankrah
A. Ankrah
Riga
1 bàn
Sandro Lima
Sandro Lima
Ararat-Armenia
1 bàn
Z. Shaghoyan
Z. Shaghoyan
Ararat-Armenia
1 bàn
M. Badamosi
M. Badamosi
Riga
1 kiến tạo
Zidane Banjaqui
Zidane Banjaqui
Ararat-Armenia
1 kiến tạo

Thông tin trận đấu

Riga sẽ đối đầu Ararat-Armenia tại Skonto stadions lúc 00h00 ngày 15/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu mà những dữ liệu gần nhất tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách, trong khi Riga cần phản ứng tích cực trên sân nhà.

Riga cần thay đổi sau kết quả gần nhất

Riga bước vào trận đấu sau một thất bại ở lần ra sân gần nhất. Dữ liệu hiện có không cho biết nguyên nhân cụ thể dẫn tới kết quả này, vì vậy chưa thể kết luận đội bóng gặp vấn đề ở khâu phòng ngự, kiểm soát bóng hay khả năng dứt điểm.

Tuy nhiên, việc phải thi đấu trên sân nhà mang đến cho Riga cơ hội chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Điều quan trọng với đội chủ nhà là duy trì sự chắc chắn ở giai đoạn đầu trận, đồng thời tránh để kết quả gần nhất ảnh hưởng đến khả năng tổ chức và phản ứng trước sức ép.

Ararat-Armenia có lợi thế tinh thần

Ararat-Armenia giành chiến thắng ở trận gần nhất. Với dữ liệu này, đội khách có thể bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin tốt hơn, đặc biệt trong những thời điểm trận đấu trở nên giằng co.

Dù vậy, một kết quả tích cực trước đó không bảo đảm diễn biến tương tự trong trận đấu tại Skonto stadions. Ararat-Armenia vẫn cần duy trì tính kỷ luật và tận dụng tốt những thời cơ tạo ra, thay vì chỉ dựa vào lợi thế tâm lý.

Đối đầu đang nghiêng về Ararat-Armenia

Ở lần đối đầu gần nhất, Riga không giành chiến thắng hay hòa, trong khi Ararat-Armenia là đội giành phần thắng. Xu hướng này giúp đội khách có thêm điểm tựa khi hai bên tái ngộ.

Ngược lại, Riga sẽ phải chứng minh khả năng tạo ra một thế trận khác so với lần gặp trước. Trên sân nhà, sự chủ động trong cách triển khai và khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến có thể trở thành những yếu tố quan trọng để đội bóng kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Những điểm có thể quyết định trận đấu

Với số liệu phong độ khá hạn chế, chưa thể xác định chính xác sơ đồ hay phương án chiến thuật mà hai đội sẽ sử dụng. Dẫu vậy, diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi bên xử lý áp lực sau kết quả gần nhất và khả năng chuyển hóa những thời điểm kiểm soát thành cơ hội rõ ràng.

Riga cần tận dụng lợi thế sân nhà nhưng không nên đánh đổi sự cân bằng. Trong khi đó, Ararat-Armenia có thể phát huy sự tự tin từ chiến thắng gần nhất và ưu thế trong đối đầu, song vẫn phải duy trì sự tập trung trước một đối thủ có động lực phản ứng.

Nhận định Riga vs Ararat-Armenia

Ararat-Armenia đang có lợi thế về kết quả gần nhất và đối đầu, còn Riga sở hữu điểm tựa sân nhà cùng nhu cầu tìm kiếm màn trình diễn tích cực hơn. Cục diện vì thế có thể được quyết định bởi đội nào giữ được sự ổn định và tận dụng tốt hơn các thời điểm then chốt.

Đây là trận đấu khó để đưa ra kết luận tuyệt đối khi dữ liệu trước trận không bao gồm thông tin về lực lượng, đội hình hay thành tích chi tiết. Tuy nhiên, cán cân tâm lý hiện nghiêng về Ararat-Armenia, trong khi Riga vẫn có cơ hội tạo thế cân bằng nếu nhập cuộc chắc chắn và kiểm soát tốt nhịp độ trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Riga · 0 thắng0 hòaArarat-Armenia · 1 thắng
07/07/2026
Ararat-Armenia
2 - 0
Riga
ARA
Riga
5 trận gần nhất
TBTTH
1
Trận
0-0-1
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
2
Thủng lưới
Ararat-Armenia
5 trận gần nhất
THHTT
1
Trận
1-0-0
T-H-B
2
Ghi (TB 2.0)
0
Thủng lưới
Riga 0%Hòa 50%Ararat-Armenia 50%
0%
50%
50%
Khuyến nghị: Combo Winner : Ararat-Armenia and -3.5 goals

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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