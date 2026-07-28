Riga 5-2 Vardar Skopje: Riga giành chiến thắng Riga bước vào cuộc đối đầu với Vardar Skopje tại Skonto stadions sau chiến thắng gần nhất, trong khi đối thủ vừa nhận thất bại và chịu bất lợi về tâm lý.

Riga 5 - 2 Vardar Skopje Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Riga tiếp đón Vardar Skopje.

17' BÀN THẮNG! Vardar Skopje (0-1) Phút 17': D. Babunski (Vardar Skopje) lập công (kiến tạo: I. Puleio). Tỷ số: 0 - 1.

19' Thẻ đỏ Phút 19': F. Najdovski (Vardar Skopje) nhận thẻ đỏ.

22' Thay người Phút 22' (Vardar Skopje): D. Velkovski vào sân thay Miguel Pires.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Riga): Caio Ferreira vào sân thay M. Diop.

56' Thẻ vàng Phút 56': B. Musah (Riga) nhận thẻ vàng.

65' Thay người Phút 65' (Riga): Reginaldo Ramires vào sân thay O. Galo.

66' BÀN THẮNG! Vardar Skopje (0-2) Phút 66': A. Omeragic (Vardar Skopje) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

69' Thay người Phút 69' (Vardar Skopje): G. Zakaric vào sân thay A. Omeragic.

75' Thay người Phút 75' (Riga): A. Taiwo vào sân thay A. Salazar.

84' Thay người Phút 84' (Vardar Skopje): F. Duranski vào sân thay D. Castaneda.

87' BÀN THẮNG! Riga (1-2) Phút 87': A. Taiwo (Riga) lập công (kiến tạo: Reginaldo Ramires). Tỷ số: 1 - 2.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Thay người Phút 91' (Vardar Skopje): F. Cvetkovski vào sân thay M. Manevski.

91' Thay người Phút 91' (Riga): M. Tonisevs vào sân thay R. Jurkovskis.

92' BÀN THẮNG! Riga (2-2) Phút 92': R. Aouani (Riga) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

92' Thẻ vàng Phút 92': R. Aouani (Riga) nhận thẻ vàng.

99' Thay người Phút 99' (Riga): A. Cernomordijs vào sân thay M. Badamosi.

99' Thay người Phút 99' (Vardar Skopje): D. Todorovski vào sân thay D. Babunski.

99' Thay người Phút 99' (Vardar Skopje): D. Danev vào sân thay I. Puleio.

105' BÀN THẮNG! Riga (3-2) Phút 105': Iago Siqueira (Riga) lập công (kiến tạo: R. Aouani). Tỷ số: 3 - 2.

105+6' Thẻ vàng Phút 105+6': D. Velkovski (Vardar Skopje) nhận thẻ vàng.

109' BÀN THẮNG! Riga (4-2) Phút 109': Reginaldo Ramires (Riga) lập công. Tỷ số: 4 - 2.

112' Thay người Phút 112' (Riga): K. Wassom vào sân thay R. Aouani.

117' BÀN THẮNG! Riga (5-2) Phút 117': Caio Ferreira (Riga) lập công (kiến tạo: M. Tonisevs). Tỷ số: 5 - 2.

KT Kết thúc: Riga 5-2 Vardar Skopje Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

Cập nhật lúc 02:40 29/07/2026

Đội hình chính thức Riga Sơ đồ 5-4-1 · HLV Adrian Gula Vardar Skopje Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cristian Fabbiani 91 Frenks Orols 13 Raivis Jurkovskis 33 Paulo 21 Baba Musah 17 Andrés Salazar 22 Meïssa Diop 8 Iago Siqueira Augusto 40 Ahmed Ankrah 4 Orlando Galo 7 Raki Aouani 19 Muhammed Badamosi 95 Davor Taleski 21 Georgije Jankulov 5 Filip Najdovski 4 Mislav Matić 3 Mihail Manevski 6 David Babunski 32 Diego Castañeda 34 Ian Puleio 71 Miguel Pires 7 Gerson Rodrigues 9 Azer Omeragikj Dự bị Riga 31 Athanasios Papadoudis 44 Marcis Kazainis 3 Abner 5 Karl Gameni Wassom 23 Maksims Tonisevs 34 Antonijs Černomordijs 11 Brian Peña 10 Reginaldo Ramires 25 Abdulrahman Taiwo Vardar Skopje 1 Daniel Dikovski 14 Darko Velkovski 18 Nenad Miskovski 27 Filip Cvetkovski 22 Dimitar Todorovski 23 Filip Duranski 10 Goran Zakarić 17 Ediz Spahiu 31 Ivo Markovski Cập nhật đội hình lúc 23:35 28/07/2026

Riga sẽ đối đầu Vardar Skopje tại Skonto stadions lúc 00:00 ngày 29/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đội chủ nhà có điểm tựa từ chiến thắng ở trận gần nhất, còn Vardar Skopje cần phản ứng sau thất bại mới đây. Sự tương phản này tạo nên bối cảnh đáng chú ý trước giờ bóng lăn, dù trận đấu vẫn có thể được quyết định bởi cách hai đội kiểm soát từng giai đoạn.

Riga có lợi thế tinh thần

Riga chỉ được cung cấp một kết quả gần nhất, và đó là chiến thắng. Con số này chưa đủ để mô tả toàn bộ phong độ dài hạn, nhưng vẫn mang lại nền tảng tích cực cho đội bóng Latvia trước trận đấu trên sân nhà.

Điều quan trọng với Riga là biến sự tự tin đó thành cách nhập cuộc chủ động. Khi có lợi thế sân Skonto stadions, họ cần duy trì sự tập trung trong những phút đầu, tránh để trận đấu bị kéo vào thế giằng co thiếu kiểm soát. Một màn trình diễn chắc chắn sẽ giúp Riga phát huy ưu thế tâm lý mà kết quả gần nhất mang lại.

Vardar Skopje cần tìm lại sự cân bằng

Vardar Skopje bước vào trận đấu sau một thất bại. Đây là tín hiệu cho thấy đội khách cần cải thiện khả năng phản ứng, đặc biệt trong việc duy trì sự ổn định khi đối thủ tạo sức ép.

Tuy nhiên, một kết quả không tốt ở trận gần nhất không tự động quyết định màn trình diễn tiếp theo. Vardar Skopje vẫn có cơ hội đưa trận đấu về thế cân bằng nếu giữ được cự ly đội hình, hạn chế những sai lầm không cần thiết và không để Riga tận dụng đà hưng phấn từ đầu trận.

Riga chiếm ưu thế trong lần đối đầu gần nhất

Hai đội từng gặp nhau một lần gần nhất, với kết quả Riga thắng, hòa 0 và Vardar Skopje thắng 0. Xu hướng này đem lại lợi thế nhất định về mặt tâm lý cho Riga, đồng thời đặt thêm yêu cầu lên Vardar Skopje trong nỗ lực thay đổi cán cân đối đầu.

Dù vậy, lịch sử đối đầu chỉ nên được xem là một yếu tố tham khảo. Trận đấu sắp tới diễn ra trong hoàn cảnh mới, vì thế khả năng thích ứng với diễn biến thực tế sẽ quan trọng hơn việc dựa hoàn toàn vào kết quả trước đây.

Cuộc đấu có thể được quyết định ở khả năng kiểm soát thế trận

Với những dữ liệu hiện có, chưa thể xác định sơ đồ chiến thuật hay đội hình xuất phát của hai bên. Vì vậy, điểm đáng chờ đợi nằm ở cách Riga và Vardar Skopje lựa chọn mức độ mạo hiểm.

Riga nhiều khả năng muốn tận dụng lợi thế sân nhà và tinh thần tích cực để tạo sức ép, nhưng sự chủ động cần đi kèm khả năng bảo đảm an toàn phía sau. Ngược lại, Vardar Skopje có thể ưu tiên sự chặt chẽ trong giai đoạn đầu nhằm giảm sức ép, trước khi tìm thời điểm đẩy cao đội hình.

Những tình huống chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa đáng kể. Nếu Riga kiểm soát được nhịp độ và buộc Vardar Skopje phải lùi sâu, đội chủ nhà sẽ có thêm điều kiện duy trì áp lực. Trong khi đó, nếu Vardar Skopje thoát được sức ép ban đầu, trận đấu có thể trở nên cân bằng hơn và đặt Riga trước yêu cầu kiểm soát rủi ro.

Nhận định trước trận

Riga đang có lợi thế từ chiến thắng gần nhất, sân nhà và kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất. Vardar Skopje chịu bất lợi về tâm lý sau thất bại, nhưng vẫn có thể tạo ra thế trận khó lường nếu tổ chức phòng ngự kỷ luật và tận dụng tốt những thời điểm Riga mất cân bằng.

Nhìn chung, Riga là đội sở hữu nhiều điểm tựa hơn trước giờ bóng lăn. Dù vậy, trận đấu có thể chỉ được phân định bởi khả năng duy trì sự tập trung, xử lý các thời điểm chuyển đổi và tận dụng cơ hội của mỗi bên.

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Riga vs Vardar Skopje

Riga vs Vardar Skopje Thời gian: 00:00 ngày 29/07/2026

00:00 ngày 29/07/2026 Sân vận động: Skonto stadions

Skonto stadions Giải đấu: UEFA Europa Conference League

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Riga · 1 thắng 0 hòa Vardar Skopje · 0 thắng Vardar Skopje 2 - 3 Riga RIG

Riga 5 trận gần nhất T T T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 2 Thủng lưới Vardar Skopje 5 trận gần nhất T B T B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới