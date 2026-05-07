Rimario Gordon chính thức gia nhập Thể Công Viettel tái ngộ HLV Velizar Popov Tiền đạo người Jamaica Rimario Gordon sẽ khoác áo Thể Công Viettel từ mùa giải 2026/27, đánh dấu màn tái hợp chiến lược với người thầy cũ Velizar Popov sau khi rời Thanh Hóa.

Thị trường chuyển nhượng V.League đang chứng kiến một trong những thương vụ đáng chú ý nhất chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Tiền đạo Rimario Gordon, chân sút khét tiếng người Jamaica, đang ở rất gần bản hợp đồng gia nhập Thể Công Viettel. Đây được xem là bước đi chiến lược của đội bóng áo lính nhằm củng cố hàng công bằng một trung phong đã khẳng định được đẳng cấp tại sân chơi quốc nội.

Rimario Gordon sắp đến Viettel.

Màn tái hợp của những cá tính mạnh

Điểm nhấn quan trọng nhất trong thương vụ này chính là sự tái ngộ giữa Rimario Gordon và HLV Velizar Popov. Trong quá khứ, bộ đôi này từng tạo nên một trong những kỷ nguyên thành công nhất của bóng đá xứ Thanh. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Bulgaria, bản năng sát thủ của Rimario đã được khai thác tối đa, góp công lớn vào chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu Cúp Quốc gia.

Bên cạnh đó, triết lý bóng đá tấn công rực lửa và yêu cầu cao về cường độ của HLV Popov được cho là cực kỳ phù hợp với lối chơi càn lướt, không ngại va chạm của tiền đạo sinh năm 1994. Sự thấu hiểu giữa thầy và trò hứa hẹn sẽ giúp Thể Công Viettel giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn vốn là nỗi lo trong những mùa giải gần đây.

Lý do rời Thanh Hóa và những nút thắt tài chính

Quyết định chuyển đến Thể Công Viettel của Rimario diễn ra sau một cuộc chia tay đầy bất ngờ và tốn nhiều giấy mực với CLB Thanh Hóa. Vào trung tuần tháng 4, ngay trước thềm trận đấu quan trọng với SLNA, chân sút người Jamaica đã đột ngột rời đội bóng khi mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu mới kết thúc. Dù phía ban huấn luyện không tiết lộ chi tiết do các điều khoản bảo mật, nhưng giới quan sát tin rằng những rạn nứt về tài chính là nguyên nhân chính.

Cụ thể, mối quan hệ giữa Rimario và đội bóng cũ đã xuất hiện những căng thẳng liên quan đến vấn đề lương thưởng. Đáng chú ý, tiền đạo này từng có giai đoạn ngừng tập luyện để gây áp lực và chỉ trở lại khi các nút thắt tài chính được tháo gỡ tạm thời. Thậm chí, đã có những nguồn tin cho rằng Rimario sẵn sàng đưa vụ việc lên FIFA để đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu quyền lợi không được đảm bảo.

Sự hồi sinh sau chấn thương nghiêm trọng

Việc Thể Công Viettel quyết định chiêu mộ Rimario cũng cho thấy sự tin tưởng vào khả năng hồi phục của tiền đạo này. Sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) vào tháng 9/2024, nhiều người từng hoài nghi về phong độ của anh. Tuy nhiên, những con số thống kê đã chứng minh điều ngược lại.

Trong mùa giải 2025/26, sau khi trở lại sân cỏ, Rimario vẫn kịp để lại dấu ấn với 4 pha lập công sau 11 lần ra sân. Hiệu suất này, kết hợp với nền tảng thể lực đang dần trở lại trạng thái tốt nhất, là cơ sở để ban lãnh đạo Thể Công Viettel kỳ vọng anh sẽ trở thành đầu tàu trên hàng công trong chiến dịch chinh phục danh hiệu sắp tới.

Nhìn chung, thương vụ Rimario Gordon gia nhập Thể Công Viettel không chỉ đơn thuần là sự bổ sung nhân sự, mà còn là lời khẳng định tham vọng của đội bóng áo lính. Với sự kết hợp giữa một tiền đạo giàu kinh nghiệm và một HLV am hiểu học trò, người hâm mộ hoàn toàn có thể chờ đợi vào một diện mạo tấn công bùng nổ hơn của đội bóng tại mùa giải mới.