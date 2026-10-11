Rio Ave 3-2 Nacional: Rio Ave giành chiến thắng Cùng sở hữu 4 điểm ở nhóm cuối bảng, Rio Ave và Nacional bước vào màn so tài tại Estádio dos Arcos với quyết tâm tìm lại mạch thắng sau chuỗi trận đầy khó khăn.

Rio Ave 3 - 2 Nacional Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rio Ave tiếp đón Nacional.

12' Rio Ave ép sân Cầm bóng: Rio Ave 83% - 17% Nacional, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 1.

24' Rio Ave ép sân Cầm bóng: Rio Ave 76% - 24% Nacional, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

32' BÀN THẮNG! Nacional (0-1) Phút 32': N. Kader (Nacional) lập công (kiến tạo: Chico Gonçalves). Tỷ số: 0 - 1.

36' Rio Ave ép sân Cầm bóng: Rio Ave 72% - 28% Nacional, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 1 - 1.

39' BÀN THẮNG! Rio Ave (1-1) Phút 39': Sebastian Clemensen (Rio Ave) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Thẻ vàng Phút 50': João Tomé Baptista (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Rio Ave ép sân Cầm bóng: Rio Ave 68% - 32% Nacional, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 4; phạm lỗi 4 - 8, cứu thua 1 - 2.

54' Thẻ đỏ Phút 54': João Tomé Baptista (Rio Ave) nhận thẻ đỏ.

57' BÀN THẮNG! Rio Ave (2-1) Phút 57': Diogo Bezerra (Rio Ave) lập công (kiến tạo: Sebastian Clemensen). Tỷ số: 2 - 1.

59' BÀN THẮNG! Nacional (2-2) Phút 59': N. Kader (Nacional) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Rio Ave): Roland Galcik vào sân thay Sebastian Clemensen.

63' Thay người Phút 63' (Rio Ave): Francisco Petrasso vào sân thay Miguel Patricío.

63' Rio Ave ép sân Cầm bóng: Rio Ave 60% - 40% Nacional, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 4; phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 1 - 3.

68' Thay người Phút 68' (Nacional): Fernando Nava Ortega vào sân thay Daniel de Melo Araujo Junior.

68' Thay người Phút 68' (Nacional): Miguel Baeza vào sân thay Chiheb Labidi.

69' VAR Phút 69': Phạt đền được công nhận — Jalen Blesa (Rio Ave).

72' BÀN THẮNG! Rio Ave (3-2) Phút 72': Jalen Blesa (Rio Ave) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.

73' Thẻ vàng Phút 73': Jalen Blesa (Rio Ave) nhận thẻ vàng.

75' Rio Ave ép sân Cầm bóng: Rio Ave 61% - 39% Nacional, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 7 - 4; phạm lỗi 6 - 12, cứu thua 1 - 4.

76' Thay người Phút 76' (Rio Ave): Diogo Nascimento vào sân thay Diogo Bezerra.

76' Thay người Phút 76' (Rio Ave): Simón García vào sân thay Malik Sellouki.

78' Thay người Phút 78' (Rio Ave): Tamble Ulisses Folgado Monteiro vào sân thay Jalen Blesa.

78' Thay người Phút 78' (Nacional): Allen Obando vào sân thay Matchoi Djaló.

81' Thay người Phút 81' (Nacional): Joel da Silva vào sân thay N. Kader.

81' Thay người Phút 81' (Nacional): Stavros Gavriel vào sân thay Song Min-kyu.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rio Ave 57% - 43% Nacional, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 7 - 5), phạt góc 7 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 6 - 13, cứu thua 3 - 4.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Roland Galcik (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Rio Ave 3-2 Nacional Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 23:34 11/10/2026

Đội hình chính thức Rio Ave Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra Nacional Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alexandre Santos 32 Vitor Hugo 20 João Tomé 54 G. Liavas 39 Gustavo Mancha 17 M. Vrousai 5 A. Ntoi 19 M. Sellouki 80 S. Clemmensen 79 M. Patricio 7 Diogo Bezerra 11 J. Blesa 1 Renato Bellucci 88 Deivison 33 Francisco Gonçalves 38 Zé Vitor 21 W. Kokolo 15 C. Labidi 31 D. Dongmo 10 Daniel Júnior 20 Matchoi Djaló 12 Song Min-Kyu 29 N. Kader Dự bị Rio Ave 60 Caike 30 R. Galčík 27 T. Medina 44 T. Nikitscher 23 F. Petrasso 90 Diogo Nascimento 70 A. Wenck 8 Ryan Guilherme 99 van der Gouw Nacional 2 Daniel Isai de la Cruz de la Cruz 26 Joel da Silva 13 João Gonçalves 9 A. Obando 17 F. Nava 14 Ivanildo Fernandes 7 M. Jensen 11 S. Gavriel 8 Miguel Baeza Cập nhật đội hình lúc 21:03 11/10/2026

Rio Ave Thống kê Nacional 56% Kiểm soát bóng 44% 11 Dứt điểm 13 7 Trúng đích 5 8 Phạt góc 8 7 Phạm lỗi 17 0 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật N. Kader Nacional 2 bàn S. Clemmensen Rio Ave 1 bàn · 1 kiến tạo J. Blesa Rio Ave 1 bàn Diogo Bezerra Rio Ave 1 bàn Francisco Gonçalves Nacional 1 kiến tạo · điểm 6.75

Cuộc so tài giữa Rio Ave và Nacional diễn ra vào lúc 21h30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estádio dos Arcos trong bối cảnh cả hai đội đều đang rất cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Khi mùa giải đang dần trôi qua những vòng đấu căng thẳng, mục tiêu giành trọn 3 điểm để giải tỏa áp lực tâm lý đang trở thành nhiệm vụ hàng đầu của đôi bên.

Cuộc chiến cân bằng về điểm số ở nhóm dưới bảng xếp hạng

Nhìn vào cục diện hiện tại trên bảng xếp hạng, sự tương đồng giữa hai câu lạc bộ là rất rõ rệt. Cả Nacional và Rio Ave đều mới chỉ tích lũy được 4 điểm sau chặng đường đã qua. Nacional đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 15, xếp ngay phía trên Rio Ave ở vị trí thứ 16.

Khoảng cách về vị trí chỉ mang tính chất phân định thứ bậc sít sao, bởi số điểm bằng nhau cho thấy cả hai đều đang gặp những vấn đề nhất định trong việc duy trì hiệu quả thi đấu. Một chiến thắng ở thời điểm này sẽ mang lại giá trị giải tỏa rất lớn cho bất kỳ bên nào tận dụng tốt cơ hội.

Phong độ đối nghịch và bài toán tìm kiếm sự ổn định

Về phong độ thi đấu, Nacional đang trải qua quãng thời gian đặc biệt ảm đạm. Đại diện này đã phải nhận thất bại trong cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi 5 trận thua liên tiếp không chỉ khiến họ dậm chân tại chỗ ở nhóm dưới mà còn đặt ra thách thức nặng nề về mặt tinh thần đối với các cầu thủ trước chuyến làm khách sắp tới.

Ở chiều ngược lại, Rio Ave cũng không có được phong độ thực sự thuyết phục khi phải nhận 3 thất bại và 1 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, điểm tựa đáng kể cho đoàn quân chủ nhà là họ vừa giành được một chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Kết quả tích cực này giúp Rio Ave ngắt được mạch trận ảm đạm trước đó và bước vào trận đấu tiếp theo với tâm thế phần nào tự tin hơn đối thủ.

Thế trận giằng co từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh yếu tố phong độ hiện tại, các số liệu thống kê trong quá khứ cũng cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai đội bóng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, kết quả được chia đều khi Rio Ave thắng 1 trận, Nacional thắng 1 trận và hai đội bất phân thắng bại trong 3 trận còn lại.

Tỷ lệ hòa chiếm tới hơn một nửa số lần gặp nhau gần đây phản ánh tính chất giằng co, thận trọng trong lối chơi của cả hai mỗi khi đối đầu trực tiếp. Với bối cảnh đôi bên đều đang khát khao điểm số để vực dậy tinh thần, sự chặt chẽ nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tái hiện trên sân cỏ.

Cục diện hứa hẹn nhiều toan tính tại Estádio dos Arcos

Được chơi trên sân nhà Estádio dos Arcos cùng tinh thần vừa được tiếp thêm sinh lực sau thắng lợi mới đây, Rio Ave có lý do để chủ động áp đặt lối chơi nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi. Sự nhỉnh hơn đôi chút về mặt tâm lý có thể giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận có nét hơn so với một tập thể đang chìm sâu trong chuỗi trận trắng tay.

Dù vậy, Nacional chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi. Trước nguy cơ kéo dài chuỗi thất bại, đội khách nhiều khả năng sẽ phải ưu tiên củng cố sự chắc chắn nơi hậu tuyến để ngắt đứt mạch trận nghèo nàn. Đây dự kiến sẽ là màn so tài giàu toan tính chiến thuật, nơi đội bóng nào biết chắt chiu thời cơ tốt hơn sẽ nắm lấy lợi thế định đoạt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rio Ave · 1 thắng 3 hòa Nacional · 1 thắng Nacional 4 - 0 Rio Ave NAC Rio Ave 1 - 1 Nacional Hòa Nacional 3 - 3 Rio Ave Hòa Rio Ave 2 - 1 Nacional RA Rio Ave 1 - 1 Nacional Hòa

Rio Ave 5 trận gần nhất B H B B T 7 Trận 1-1-5 T-H-B 5 Ghi (TB 0.7) 15 Thủng lưới Nacional 5 trận gần nhất B B B B B 7 Trận 1-1-5 T-H-B 7 Ghi (TB 1.0) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 8 8 0 0 +16 24 T T T T T 2 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T 3 Santa Clara 8 5 3 0 +8 18 T H T T H … 14 Vitória SC 7 1 2 4 -3 5 H B H B T 15 Nacional 7 1 1 5 -8 4 B B B B B 16 Rio Ave 7 1 1 5 -10 4 B H B B T 17 Casa Pia 8 1 1 6 -14 4 B T B H B …