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Rio Ave 3-3 Estrela: Hai đội chia điểm

Văn Thể14/09/2026 20:07

Estrela đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp thứ 6 với 9 điểm, trong khi Rio Ave đứng thứ 16 với 3 điểm và đối mặt nhiều thử thách trước giờ bóng lăn.

Rio Ave3 - 3EstrelaKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rio Ave tiếp đón Estrela.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rio Ave 46% - 54% Estrela, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); cứu thua 0 - 1.

  • 21'BÀN THẮNG! Estrela (0-1)

    Phút 21': Ianis Stoica (Estrela) lập công (kiến tạo: Leandro Antonetti). Tỷ số: 0 - 1.

  • 24'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Rio Ave 39% - 61% Estrela, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

  • 26'Thẻ vàng

    Phút 26': Max Scholze (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Rio Ave 44% - 56% Estrela, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

  • 44'Thẻ vàng

    Phút 44': Francisco Petrasso (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45+3'BÀN THẮNG! Rio Ave (1-1)

    Phút 45+3': Francisco Petrasso (Rio Ave) lập công (kiến tạo: Diogo Bezerra). Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Rio Ave 42% - 58% Estrela, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 3.

  • 53'BÀN THẮNG! Estrela (1-2)

    Phút 53': Abraham Marcus (Estrela) lập công (kiến tạo: Max Scholze). Tỷ số: 1 - 2.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Rio Ave): Roland Galcik vào sân thay Sebastian Clemensen.

  • 56'BÀN THẮNG! Rio Ave (2-2)

    Phút 56': Roland Galcik (Rio Ave) lập công (kiến tạo: Diogo Bezerra). Tỷ số: 2 - 2.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Eddy Doué (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 61'BÀN THẮNG! Estrela (2-3)

    Phút 61': Abraham Marcus (Estrela) lập công (kiến tạo: Ianis Stoica). Tỷ số: 2 - 3.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Rio Ave 43% - 57% Estrela, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Rio Ave): Tamble Ulisses Folgado Monteiro vào sân thay Miguel Patricío.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Estrela): Joan Jordan vào sân thay Eddy Doué.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Rio Ave): Nelson Abbey vào sân thay João Tomé Baptista.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Rio Ave): Malik Sellouki vào sân thay Tamas Nikitscher.

  • 68'Thay người

    Phút 68' (Rio Ave): Marios Vrushai vào sân thay Pedro Amaral.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Estrela): Kevin Hoog Jansson vào sân thay Max Scholze.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Estrela): Jefferson Encada vào sân thay Santiago Serra.

  • 73'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Rio Ave 42% - 58% Estrela, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 3.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Stefan Lekovic (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 78'BÀN THẮNG! Rio Ave (3-3)

    Phút 78': Jalen Blesa (Rio Ave) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Estrela): Beni Souza vào sân thay Abraham Marcus.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Estrela): Alisson Souza vào sân thay Ianis Stoica.

  • 85'Estrela ép sân

    Cầm bóng: Rio Ave 39% - 61% Estrela, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 3.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Tamble Ulisses Folgado Monteiro (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Rio Ave 3-3 Estrela

    Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 02:44 15/09/2026

Đội hình chính thức
Rio Ave
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Silaidopoulos
Estrela
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa
99
van der Gouw
20
João Tomé
23
F. Petrasso
3
S. Garcia
24
Pedro Amaral
5
A. Ntoi
44
T. Nikitscher
79
M. Patricio
80
S. Clemmensen
7
Diogo Bezerra
11
J. Blesa
24
Léo Linck
21
M. Scholze
5
S. Leković
30
Patrick Luan
55
Rafa Soares
39
Eddy Doue
78
Santiago Serra
99
A. Marcus
14
L. Zvonarek
10
I. Stoica
37
L. Antonetti
Dự bị
Rio Ave
6 N. Abbey54 G. Liavas19 M. Sellouki21 R. Šiler77 D. Špikić39 Gustavo Mancha9 Tamble Monteiro32 Vitor Hugo17 M. Vrousai
Estrela
17 Jefferson Encada6 Höög Jansson19 Joan Jordán3 Mincarelli Davin49 R. Muteba71 Pedro Vanga51 Diogo Pinto8 Robinho93 B. Souza
Cập nhật đội hình lúc 00:18 15/09/2026
Rio AveThống kêEstrela
38%
Kiểm soát bóng
62%
11
Dứt điểm
20
6
Trúng đích
6
4
Phạt góc
5
16
Phạm lỗi
12
0
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
A. Marcus
A. Marcus
Estrela
2 bàn
I. Stoica
I. Stoica
Estrela
1 bàn · 1 kiến tạo
R. Galčík
R. Galčík
Rio Ave
1 bàn
J. Blesa
J. Blesa
Rio Ave
1 bàn
F. Petrasso
F. Petrasso
Rio Ave
1 bàn
Diogo Bezerra
Diogo Bezerra
Rio Ave
2 kiến tạo · điểm 8.2

Estrela đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới chuyến làm khách trước Rio Ave vào lúc 00h45 ngày 15/09/2026 với tâm thế đầy tự tin. Cuộc so tài giữa hai câu lạc bộ phản ánh bức tranh đối lập về phong độ lẫn vị thế trên bảng xếp hạng ở giai đoạn hiện tại.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Bước vào màn đọ sức này, Estrela nắm giữ vị trí thứ 6 với 9 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số giúp họ duy trì áp lực lớn lên nhóm dẫn đầu và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh các tấm vé tham dự cúp châu lục.

Ở chiều ngược lại, Rio Ave đang trải qua khởi đầu chật vật khi chỉ xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 3 điểm. Sự chênh lệch 6 điểm giữa đôi bên tạo nên áp lực không nhỏ cho đội chủ nhà trong việc tìm kiếm điểm số để cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

Bức tranh phong độ trái ngược giữa hai đội

Estrela thể hiện tính ổn định cao qua chuỗi 5 trận gần nhất khi duy trì thành tích bất bại. Cụ thể, họ giành 2 trận thắng và chia điểm ở 3 trận hòa, trong đó 2 lượt trận gần nhất đều khép lại với kết quả hòa. Sự bền bỉ cùng khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp Estrela giữ vững thế chủ động trong lối chơi.

Trái lại, Rio Ave đang rơi vào giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội chủ nhà chỉ giành được 1 trận thắng nhưng phải nhận tới 4 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi 2 trận thua liên tiếp mới đây đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện Rio Ave về khả năng duy trì sự tập trung nơi hậu tuyến cũng như hiệu quả trên hàng tấn công.

Thành tích đối đầu tạo điểm tựa cho Rio Ave

Dù phong độ gần đây có phần suy giảm, Rio Ave vẫn sở hữu điểm tựa tinh thần đáng kể khi nhìn vào lịch sử chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Rio Ave chiếm ưu thế rõ nét với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Estrela.

Thống kê này cho thấy Rio Ave luôn biết cách tạo ra thế trận chặt chẽ mỗi khi tiếp đón Estrela. Tuy nhiên, việc chuyển hóa ưu thế trong quá khứ thành kết quả cụ thể trên sân đòi hỏi đội chủ nhà phải ngăn chặn được sự hưng phấn của đối thủ đang nằm ở nhóm trên bảng xếp hạng.

Cục diện giằng co trước giờ bóng lăn

Cuộc đối đầu lúc 00h45 ngày 15/09/2026 hứa hẹn mang đến diễn biến giằng co khi mỗi bên đều nắm giữ những lợi thế riêng biệt. Estrela sở hữu phong độ ổn định và đà tiến vững chắc, trong khi Rio Ave có lợi thế sân bãi cùng điểm tựa từ những lần chạm trán trong quá khứ. Khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm ở các thời điểm then chốt sẽ là yếu tố quyết định cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rio Ave · 3 thắng1 hòaEstrela · 1 thắng
16/03/2026
Rio Ave
2 - 1
Estrela
RA
26/10/2025
Estrela
1 - 2
Rio Ave
RA
06/05/2025
Rio Ave
2 - 0
Estrela
RA
24/12/2024
Estrela
1 - 0
Rio Ave
EST
14/04/2024
Estrela
2 - 2
Rio Ave
Hòa
Rio Ave
5 trận gần nhất
BBTBB
5
Trận
1-0-4
T-H-B
2
Ghi (TB 0.4)
11
Thủng lưới
Estrela
5 trận gần nhất
THTHH
5
Trận
2-3-0
T-H-B
11
Ghi (TB 2.2)
9
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica6510+1716TTTTT
3Sporting CP6420+914HTTTT
5Arouca6312+310BHTBT
6Estrela5230+29THTHH
7Academico Viseu6222-28TTBHB
15Moreirense5113-84BBTBH
16Rio Ave5104-93BBTBB
17Estoril5023-52HBBBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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