Rio Ave 3-3 Estrela: Hai đội chia điểm Estrela đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi xếp thứ 6 với 9 điểm, trong khi Rio Ave đứng thứ 16 với 3 điểm và đối mặt nhiều thử thách trước giờ bóng lăn.

Rio Ave 3 - 3 Estrela Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rio Ave tiếp đón Estrela.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rio Ave 46% - 54% Estrela, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); cứu thua 0 - 1.

21' BÀN THẮNG! Estrela (0-1) Phút 21': Ianis Stoica (Estrela) lập công (kiến tạo: Leandro Antonetti). Tỷ số: 0 - 1.

24' Estrela ép sân Cầm bóng: Rio Ave 39% - 61% Estrela, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

26' Thẻ vàng Phút 26': Max Scholze (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rio Ave 44% - 56% Estrela, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 0 - 2.

44' Thẻ vàng Phút 44': Francisco Petrasso (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

45+3' BÀN THẮNG! Rio Ave (1-1) Phút 45+3': Francisco Petrasso (Rio Ave) lập công (kiến tạo: Diogo Bezerra). Tỷ số: 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Estrela ép sân Cầm bóng: Rio Ave 42% - 58% Estrela, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 0 - 3.

53' BÀN THẮNG! Estrela (1-2) Phút 53': Abraham Marcus (Estrela) lập công (kiến tạo: Max Scholze). Tỷ số: 1 - 2.

54' Thay người Phút 54' (Rio Ave): Roland Galcik vào sân thay Sebastian Clemensen.

56' BÀN THẮNG! Rio Ave (2-2) Phút 56': Roland Galcik (Rio Ave) lập công (kiến tạo: Diogo Bezerra). Tỷ số: 2 - 2.

58' Thẻ vàng Phút 58': Eddy Doué (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

61' BÀN THẮNG! Estrela (2-3) Phút 61': Abraham Marcus (Estrela) lập công (kiến tạo: Ianis Stoica). Tỷ số: 2 - 3.

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rio Ave 43% - 57% Estrela, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 0 - 3.

63' Thay người Phút 63' (Rio Ave): Tamble Ulisses Folgado Monteiro vào sân thay Miguel Patricío.

63' Thay người Phút 63' (Estrela): Joan Jordan vào sân thay Eddy Doué.

68' Thay người Phút 68' (Rio Ave): Nelson Abbey vào sân thay João Tomé Baptista.

68' Thay người Phút 68' (Rio Ave): Malik Sellouki vào sân thay Tamas Nikitscher.

68' Thay người Phút 68' (Rio Ave): Marios Vrushai vào sân thay Pedro Amaral.

71' Thay người Phút 71' (Estrela): Kevin Hoog Jansson vào sân thay Max Scholze.

72' Thay người Phút 72' (Estrela): Jefferson Encada vào sân thay Santiago Serra.

73' Estrela ép sân Cầm bóng: Rio Ave 42% - 58% Estrela, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 0 - 3.

76' Thẻ vàng Phút 76': Stefan Lekovic (Estrela) nhận thẻ vàng (Foul).

78' BÀN THẮNG! Rio Ave (3-3) Phút 78': Jalen Blesa (Rio Ave) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.

84' Thay người Phút 84' (Estrela): Beni Souza vào sân thay Abraham Marcus.

84' Thay người Phút 84' (Estrela): Alisson Souza vào sân thay Ianis Stoica.

85' Estrela ép sân Cầm bóng: Rio Ave 39% - 61% Estrela, dứt điểm 11 - 14 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 1 - 3.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Tamble Ulisses Folgado Monteiro (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Rio Ave 3-3 Estrela Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 02:44 15/09/2026

Đội hình chính thức Rio Ave Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Silaidopoulos Estrela Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa 99 van der Gouw 20 João Tomé 23 F. Petrasso 3 S. Garcia 24 Pedro Amaral 5 A. Ntoi 44 T. Nikitscher 79 M. Patricio 80 S. Clemmensen 7 Diogo Bezerra 11 J. Blesa 24 Léo Linck 21 M. Scholze 5 S. Leković 30 Patrick Luan 55 Rafa Soares 39 Eddy Doue 78 Santiago Serra 99 A. Marcus 14 L. Zvonarek 10 I. Stoica 37 L. Antonetti Dự bị Rio Ave 6 N. Abbey 54 G. Liavas 19 M. Sellouki 21 R. Šiler 77 D. Špikić 39 Gustavo Mancha 9 Tamble Monteiro 32 Vitor Hugo 17 M. Vrousai Estrela 17 Jefferson Encada 6 Höög Jansson 19 Joan Jordán 3 Mincarelli Davin 49 R. Muteba 71 Pedro Vanga 51 Diogo Pinto 8 Robinho 93 B. Souza Cập nhật đội hình lúc 00:18 15/09/2026

Rio Ave Thống kê Estrela 38% Kiểm soát bóng 62% 11 Dứt điểm 20 6 Trúng đích 6 4 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật A. Marcus Estrela 2 bàn I. Stoica Estrela 1 bàn · 1 kiến tạo R. Galčík Rio Ave 1 bàn J. Blesa Rio Ave 1 bàn F. Petrasso Rio Ave 1 bàn Diogo Bezerra Rio Ave 2 kiến tạo · điểm 8.2

Estrela đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới chuyến làm khách trước Rio Ave vào lúc 00h45 ngày 15/09/2026 với tâm thế đầy tự tin. Cuộc so tài giữa hai câu lạc bộ phản ánh bức tranh đối lập về phong độ lẫn vị thế trên bảng xếp hạng ở giai đoạn hiện tại.

Vị thế trái ngược trên bảng xếp hạng

Bước vào màn đọ sức này, Estrela nắm giữ vị trí thứ 6 với 9 điểm tích lũy được. Khoảng cách điểm số giúp họ duy trì áp lực lớn lên nhóm dẫn đầu và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh các tấm vé tham dự cúp châu lục.

Ở chiều ngược lại, Rio Ave đang trải qua khởi đầu chật vật khi chỉ xếp ở vị trí thứ 16 với vỏn vẹn 3 điểm. Sự chênh lệch 6 điểm giữa đôi bên tạo nên áp lực không nhỏ cho đội chủ nhà trong việc tìm kiếm điểm số để cải thiện tình hình điểm số hiện tại.

Bức tranh phong độ trái ngược giữa hai đội

Estrela thể hiện tính ổn định cao qua chuỗi 5 trận gần nhất khi duy trì thành tích bất bại. Cụ thể, họ giành 2 trận thắng và chia điểm ở 3 trận hòa, trong đó 2 lượt trận gần nhất đều khép lại với kết quả hòa. Sự bền bỉ cùng khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp Estrela giữ vững thế chủ động trong lối chơi.

Trái lại, Rio Ave đang rơi vào giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội chủ nhà chỉ giành được 1 trận thắng nhưng phải nhận tới 4 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Chuỗi 2 trận thua liên tiếp mới đây đặt ra bài toán khó cho ban huấn luyện Rio Ave về khả năng duy trì sự tập trung nơi hậu tuyến cũng như hiệu quả trên hàng tấn công.

Thành tích đối đầu tạo điểm tựa cho Rio Ave

Dù phong độ gần đây có phần suy giảm, Rio Ave vẫn sở hữu điểm tựa tinh thần đáng kể khi nhìn vào lịch sử chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Rio Ave chiếm ưu thế rõ nét với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trận trước Estrela.

Thống kê này cho thấy Rio Ave luôn biết cách tạo ra thế trận chặt chẽ mỗi khi tiếp đón Estrela. Tuy nhiên, việc chuyển hóa ưu thế trong quá khứ thành kết quả cụ thể trên sân đòi hỏi đội chủ nhà phải ngăn chặn được sự hưng phấn của đối thủ đang nằm ở nhóm trên bảng xếp hạng.

Cục diện giằng co trước giờ bóng lăn

Cuộc đối đầu lúc 00h45 ngày 15/09/2026 hứa hẹn mang đến diễn biến giằng co khi mỗi bên đều nắm giữ những lợi thế riêng biệt. Estrela sở hữu phong độ ổn định và đà tiến vững chắc, trong khi Rio Ave có lợi thế sân bãi cùng điểm tựa từ những lần chạm trán trong quá khứ. Khả năng tận dụng cơ hội và hạn chế sai lầm ở các thời điểm then chốt sẽ là yếu tố quyết định cục diện trên sân.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rio Ave · 3 thắng 1 hòa Estrela · 1 thắng Rio Ave 2 - 1 Estrela RA Estrela 1 - 2 Rio Ave RA Rio Ave 2 - 0 Estrela RA Estrela 1 - 0 Rio Ave EST Estrela 2 - 2 Rio Ave Hòa

Rio Ave 5 trận gần nhất B B T B B 5 Trận 1-0-4 T-H-B 2 Ghi (TB 0.4) 11 Thủng lưới Estrela 5 trận gần nhất T H T H H 5 Trận 2-3-0 T-H-B 11 Ghi (TB 2.2) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 6 4 2 0 +9 14 H T T T T … 5 Arouca 6 3 1 2 +3 10 B H T B T 6 Estrela 5 2 3 0 +2 9 T H T H H 7 Academico Viseu 6 2 2 2 -2 8 T T B H B … 15 Moreirense 5 1 1 3 -8 4 B B T B H 16 Rio Ave 5 1 0 4 -9 3 B B T B B 17 Estoril 5 0 2 3 -5 2 H B B B H …