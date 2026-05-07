Rio Ferdinand thúc giục Man United chiêu mộ Aurelien Tchouameni: Mảnh ghép hoàn hảo cho Quỷ đỏ Huyền thoại Rio Ferdinand tin rằng tiền vệ Aurelien Tchouameni là lời giải cho bài toán tuyến giữa của Man United, đặc biệt khi Real Madrid đang có ý định bán ngôi sao này.

Trong bối cảnh Manchester United đang nỗ lực tái thiết đội hình dưới thời HLV Michael Carrick, cựu danh thủ Rio Ferdinand đã đưa ra một thông điệp đanh thép, thúc giục đội bóng cũ phải quyết liệt trong cuộc đua giành chữ ký của Aurelien Tchouameni. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid hiện được định giá hơn 70 triệu bảng và đang trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford.

Tchouameni là miếng ghép lý tưởng cho Real.

Lời nhắn nhủ trực tiếp từ Rio Ferdinand

Phát biểu trên chương trình "Rio Presents", Ferdinand không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài năng của ngôi sao người Pháp. Ông nhấn mạnh rằng Man United cần phải là đội bóng đi tiên phong nếu Tchouameni có ý định rời sân Santiago Bernabeu.

"Nếu Tchouameni có ý định rời câu lạc bộ, Man United phải là đội đầu tiên gõ cửa và đảm bảo rằng cậu ấy không thể thương lượng với bất kỳ ai khác. Hãy hoàn tất thương vụ này thật nhanh chóng," Ferdinand tuyên bố.

Đáng chú ý, cựu trung vệ này còn tiết lộ về những cuộc trò chuyện riêng tư giữa ông và Tchouameni, đồng thời gửi lời mời gọi trực tiếp đến tiền vệ 26 tuổi: "Tchouameni, tôi biết chúng ta từng nói chuyện riêng và tôi biết cậu có theo dõi chương trình này. Chỉ có một câu lạc bộ dành cho cậu mà thôi. Nếu cậu muốn rời Real Madrid, chúng tôi chính là bến đỗ phù hợp nhất."

Cuộc khủng hoảng nhân sự tại Old Trafford

Sự thúc giục của Ferdinand đến vào thời điểm tuyến giữa của Quỷ đỏ đang rơi vào tình trạng báo động. Sau sự ra đi của Casemiro, khoảng trống mà tiền vệ người Brazil để lại vẫn chưa được khỏa lấp xứng tầm. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Manuel Ugarte, người được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lối chơi, đã gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Uruguay tại World Cup.

Dù Man United đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta với giá 38,8 triệu bảng, nhưng tham vọng của họ không dừng lại ở đó. Trước đó, đội bóng đã phải rút lui khỏi thương vụ Mateus Fernandes do mức giá 85 triệu bảng mà phía đối tác đưa ra quá cao so với ngân sách dự kiến.

Nước cờ của Real Madrid và cơ hội cho Quỷ đỏ

Về phía Real Madrid, khả năng họ để Tchouameni ra đi không phải là không có cơ sở. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là đang cân nhắc việc bán bớt nhân sự ở hàng tiền vệ để dồn ngân sách chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea. Đây chính là cơ hội vàng để Man United can thiệp và sở hữu một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới hiện nay.

Hiện tại, Tchouameni đang cùng đội tuyển Pháp tham dự World Cup. Dù đóng vai trò quan trọng trong 3 trận vòng bảng, nhưng chấn thương đùi đã khiến anh phải bỏ lỡ trận đấu vòng 1/16 gặp Paraguay. Sự vắng mặt này càng khiến tương lai của anh tại Madrid trở thành tâm điểm của những đồn đoán chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Việc chiêu mộ thành công một cầu thủ đẳng cấp như Tchouameni không chỉ giúp ổn định hệ thống phòng ngự từ xa cho Quỷ đỏ, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng trở lại đỉnh cao của đội bóng dưới triều đại Michael Carrick.