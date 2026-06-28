Rio Ngumoha: Báu vật vô giá của Liverpool và lời khước từ đanh thép dành cho Bayern Munich Dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bayern Munich, Liverpool khẳng định Rio Ngumoha là nhân tố không thể bán, đóng vai trò hạt nhân trong kỷ nguyên mới của tân HLV Andoni Iraola tại Anfield.

Bất kể Rio Ngumoha sẽ đạt được những thành tựu gì trong tương lai, mùa giải 2025-26 chắc chắn sẽ luôn giữ một vị trí trang trọng trong ký ức của tiền đạo trẻ này. Từ một cậu bé trưởng thành tại học viện Chelsea, Ngumoha đã vụt sáng trở thành hiện tượng thú vị nhất của Liverpool tại Ngoại hạng Anh.

Đỉnh cao của sự bùng nổ đó chính là đêm rực rỡ tại St James’ Park vào tháng 8 năm ngoái, khi anh ghi bàn thắng quyết định giúp Liverpool hạ gục Newcastle United ngay trong trận ra mắt. Ở tuổi 16 và 361 ngày, Ngumoha chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho đội chủ sân Anfield.

Sự trỗi dậy của một biểu tượng mới tại Anfield

Sự thăng tiến của Ngumoha không chỉ dừng lại ở cấp độ câu lạc bộ. Mùa giải đầy hứa hẹn của anh đã kết thúc bằng một phần thưởng xứng đáng: lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh trong trận giao hữu với New Zealand tại Florida dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Ngumoha là tài năng trẻ sáng giá của Liverpool cũng như tuyển Anh. Ảnh: Getty Images.

Giữa một chiến dịch đầy khó khăn dẫn đến sự ra đi của Arne Slot sau hai năm cầm quyền, Rio Ngumoha chính là điểm sáng hiếm hoi mang lại sự lạc quan cho người hâm mộ nửa đỏ vùng Merseyside. Thống kê chỉ ra rằng không có cầu thủ nào từ 17 tuổi trở xuống có số phút thi đấu tại Premier League mùa trước nhiều hơn Ngumoha với 952 phút trên mọi đấu trường (trong đó có 551 phút tại giải quốc nội). Con số này vượt xa các tài năng trẻ khác như Max Dowman của Arsenal hay Harry Howell của Brighton.

Trong lịch sử hào hùng của Liverpool, việc một cầu thủ dưới 18 tuổi được tin dùng nhiều đến vậy là điều cực kỳ hiếm thấy. Để tìm thấy những tiền lệ tương tự, người ta phải ngược dòng thời gian về thời điểm Raheem Sterling mùa giải 2012-13 hay huyền thoại Michael Owen mùa 1997-98. Ngay cả những biểu tượng đương đại như Trent Alexander-Arnold hay Curtis Jones cũng chỉ được ra mắt đội một khi đã bước sang tuổi 18 hoặc cận kề cột mốc đó. Điều này cho thấy Liverpool đánh giá cực cao tiềm năng của Ngumoha và sẵn sàng tạo ra một lộ trình phát triển đặc biệt cho anh.

Lập trường đanh thép trước sự lôi kéo từ Bayern Munich

Chính vì vị thế "báu vật" đó, ban lãnh đạo Liverpool đã vô cùng kinh ngạc trước những thông tin cho rằng Bayern Munich đang nỗ lực lôi kéo Ngumoha về Bundesliga. Theo báo cáo từ The Athletic và Sky Germany, HLV Vincent Kompany của Bayern đã có những cuộc tiếp xúc với phía gia đình cầu thủ. Tuy nhiên, lập trường của đội chủ sân Anfield là vô cùng đanh thép: Rio Ngumoha không phải để bán với bất kỳ giá nào.

Đây được xem là câu chuyện chuyển nhượng kỳ lạ nhất mùa hè, bởi lẽ Liverpool chưa hề nhận được lời đề nghị chính thức nào và bản thân cầu thủ cũng chưa bao giờ bày tỏ ý định ra đi. Câu hỏi đặt ra là tại sao một tài năng đang là sự lựa chọn hàng đầu ở cánh trái của Liverpool lại muốn chuyển đến Đức để làm phương án dự phòng cho Luis Diaz?

Hạt nhân trong kỷ nguyên Andoni Iraola

Hành động giữ chân Ngumoha của Liverpool nằm trong một chiến lược nhân sự tổng thể dưới thời tân HLV trưởng Andoni Iraola. Sau khi chia tay Mohamed Salah và chuẩn bị để Federico Chiesa rời đi, Liverpool đang thực hiện một cuộc thay máu rầm rộ trên hàng công.

Liverpool vừa mới chiêu mộ Munoz. Ảnh: Getty Images.

Họ đã chiêu mộ thành công Victor Munoz từ Osasuna với giá 40 triệu euro và đang ráo riết theo đuổi Yan Diomande của RB Leipzig với lời đề nghị lên tới 100 triệu euro. Kế hoạch của Iraola là duy trì 4 lựa chọn chạy cánh chất lượng cao bao gồm Munoz, Diomande (nếu hoàn tất), Cody Gakpo và Ngumoha để đảm bảo khả năng xoay tua và duy trì cường độ thi đấu.

Dù có những tin đồn về việc đại diện của Ngumoha không hài lòng với việc anh chỉ có 9 trận đá chính mùa trước, nhưng Liverpool tin rằng cách họ quản lý cầu thủ này là hoàn toàn đúng đắn. Việc bảo vệ một thiếu niên về cả mặt thể chất lẫn tinh thần trong môi trường bóng đá đỉnh cao là trách nhiệm ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ. Huấn luyện viên Thomas Tuchel dường như cũng đồng tình với quan điểm này khi nhìn thấy sự trưởng thành vượt bậc của Ngumoha vào giai đoạn cuối mùa.

Mùa hè này, khi Ngumoha chuẩn bị bước sang tuổi 18 vào cuối tháng 8, Liverpool đang nỗ lực để ràng buộc anh bằng một bản hợp đồng dài hạn mới. Trong kỷ nguyên mà sự kiên nhẫn của các cầu thủ trẻ ngày càng ít đi, việc giữ chân được một tài năng như Rio Ngumoha không chỉ là một thắng lợi về mặt nhân sự mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn và vị thế của Liverpool. Dưới sự nhào nặn của Andoni Iraola, người hâm mộ kỳ vọng "viên ngọc quý" này sẽ thực sự vươn tầm để trở thành biểu tượng mới tại Anfield trong những năm tới.