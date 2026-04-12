Rio Ngumoha đi vào lịch sử, Liverpool hạ Fulham áp sát top 4 Ngoại hạng Anh Màn tỏa sáng của tài năng trẻ Rio Ngumoha và Mohamed Salah giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Fulham, qua đó thu hẹp khoảng cách với nhóm dự Champions League.

Liverpool đã chính thức chấm dứt chuỗi phong độ nghèo nàn bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Fulham tại vòng 32 Ngoại hạng Anh. Trong một ngày mà sân Anfield chứng kiến sự giao thoa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, những pha lập công của Rio Ngumoha và Mohamed Salah không chỉ mang về 3 điểm mà còn thắp sáng hy vọng cạnh tranh vị trí trong top 4 của thầy trò huấn luyện viên Arne Slot.

Khoảnh khắc lịch sử của Rio Ngumoha

Trận đấu bắt đầu trong bầu không khí có phần căng thẳng khi các cổ động viên The Kop phản đối chính sách tăng giá vé. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt lối chơi của Florian Wirtz, Liverpool nhanh chóng áp đặt thế trận. Sau những nỗ lực hãm thành liên tục, bước ngoặt đã đến ở phút 36 từ một cá nhân ít ai ngờ tới.

Nhận bóng từ Wirtz bên hành lang cánh trái, tài năng trẻ Rio Ngumoha thực hiện pha solo kỹ thuật loại bỏ hàng thủ đối phương trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc mở tỷ số. Với bàn thắng này, Ngumoha chính thức vượt qua Raheem Sterling để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Liverpool ghi bàn tại Anfield trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Bản năng sát thủ của Mohamed Salah

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau bàn mở tỷ số, đội chủ nhà đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng bàn thắng thứ hai. Từ tình huống nỗ lực làm tường của Cody Gakpo, Mohamed Salah xuất hiện đúng lúc, thực hiện cú dứt điểm tinh tế đánh bại thủ thành Bernd Leno.

Sự hiệu quả trong hiệp một đã giúp Liverpool có được lợi thế tâm lý cực lớn trước khi bước vào giờ nghỉ, đồng thời khiến những toan tính phòng ngự phản công của Fulham hoàn toàn đổ bể.

Bản lĩnh hàng thủ và nỗ lực muộn màng của Fulham

Bước sang hiệp hai, Fulham dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng thành London đã tạo ra sức ép nghẹt thở với 14 cú dứt điểm. Sự góp mặt của Smith Rowe và Raul Jimenez giúp các đợt lên bóng của đội khách trở nên sắc sảo hơn. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà thủ thành Mamardashvili đã chơi xuất thần để bảo toàn màng lưới cho The Kop.

Dù Lukic đã một lần đưa được bóng vào lưới Liverpool, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng do lỗi việt vị. Để lấy lại thế trận, Arne Slot đã tung Mac Allister và Alexander Isak vào sân, giúp Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn trong 15 phút cuối trận và dập tắt hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng của đối thủ.

Thống kê và tác động bảng xếp hạng

Chiến thắng này giúp Liverpool chỉ còn kém vị trí thứ tư của Aston Villa đúng 2 điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Đây là bước chạy đà hoàn hảo về mặt tâm lý trước khi Lữ đoàn đỏ hành quân đến Pháp để tái đấu với PSG tại Champions League vào giữa tuần tới.

Thông số Liverpool Fulham Tỷ số 2 0 Bàn thắng Ngumoha (36'), Salah (40') - Kiểm soát bóng 54% 46% Dứt điểm 12 18

