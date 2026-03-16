Rio Ngumoha lập kỷ lục Ngoại hạng Anh trong ngày Liverpool chia điểm với Tottenham Dù đánh rơi chiến thắng ở phút 90, Liverpool vẫn tìm thấy tia hy vọng từ Rio Ngumoha. Sao trẻ 17 tuổi thiết lập kỷ lục rê bóng vô tiền khoáng hậu trong lần đầu đá chính.

Phút 90 tại Anfield, cú dứt điểm của Richarlison khiến khán đài The Kop câm lặng, trực tiếp tước đi 2 điểm của đội chủ nhà. Trận hòa 1-1 trước Tottenham Hotspur để lại nhiều tiếc nuối cho đoàn quân của HLV Arne Slot, khi Dominik Szoboszlai đã đưa họ vươn lên dẫn trước từ chấm phạt đền. Tuy nhiên, giữa sự thất vọng bao trùm, màn trình diễn của Rio Ngumoha - tài năng trẻ 17 tuổi - đã rực sáng như một điểm tựa cho tương lai của nửa đỏ vùng Merseyside.

Ngumoha gây ấn tượng mạnh mẽ trong ngày đầu tiên đá chính.

Kỷ lục lịch sử của 'Viên ngọc thô' 17 tuổi

Trong lần đầu tiên được điền tên vào đội hình xuất phát tại đấu trường khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù, Rio Ngumoha đã không hề cho thấy sự rụt rè. Cầu thủ mang áo số 73 biến hành lang cánh trái thành sân khấu riêng của mình với những tình huống xử lý bóng đầy tự tin và giàu đột biến. Dù chưa có được sự tinh quái của một ngôi sao dày dạn kinh nghiệm, nhưng nguồn năng lượng và khao khát của anh đã mang đến luồng sinh khí mới cho lối chơi của Liverpool.

Những con số thống kê sau trận đấu đã chứng minh tầm ảnh hưởng kinh ngạc của chàng trai trẻ này. Ngumoha chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ trẻ nhất (17 tuổi 198 ngày) thực hiện thành công 7 pha rê bóng qua người trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh, tính từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi nhận vào mùa giải 2006/07. Đáng chú ý, tỷ lệ qua người của anh đạt mức tuyệt đối 100%.

Bên cạnh khả năng đi bóng, Ngumoha còn đóng góp tích cực vào lối chơi chung với 5 tình huống kéo bóng tịnh tiến và 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Việc tung ra 3 cú sút và tạo được sự kết nối hứa hẹn với Florian Wirtz cho thấy anh hoàn toàn đủ khả năng trở thành một mắt xích quan trọng trong sơ đồ tấn công của HLV Arne Slot.

Nỗi khiếp sợ mang tên Pedro Porro

Nạn nhân trực tiếp của sự thăng hoa mang tên Ngumoha chính là Pedro Porro. Hậu vệ kỳ cựu của Tottenham đã trải qua một ngày làm việc đầy áp lực khi liên tục bị sao trẻ của Liverpool vượt mặt trong các tình huống đối đầu trực diện. Lối chơi xông xáo và tốc độ của Ngumoha không chỉ kéo giãn hàng phòng ngự đối phương mà còn tạo ra nhiều khoảng trống cho các đồng đội phía trong.

Ngumoha liên tục làm khó Pedro Porro.

Chứng kiến màn trình diễn này, cựu danh thủ Jamie Carragher đã không tiếc lời khen ngợi trên Sky Sports: "Bạn đơn giản là không thể ngăn cản chàng trai đó trong các tình huống một đối một". Sự thừa nhận từ các chuyên gia cho thấy tiềm năng của Ngumoha không chỉ dừng lại ở mức độ triển vọng mà đã sẵn sàng để bùng nổ ở cấp độ cao nhất.

Tầm nhìn của Arne Slot và bài toán Galatasaray

Phát biểu sau trận đấu, HLV Arne Slot bày tỏ sự hài lòng về cậu học trò nhỏ: "Rio đang làm rất tốt, việc để cậu ấy thi đấu là hoàn toàn hợp lý. Đó là sự pha trộn giữa việc sử dụng những người đang sung sức và tận dụng chất lượng kỹ thuật mà họ mang lại". Quyết định tin dùng Ngumoha thay vì những phương án an toàn hơn cho thấy chiến lược trẻ hóa và niềm tin vào hệ thống đào tạo trẻ của chiến lược gia người Hà Lan.

Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng đầy tranh cãi từ học viện Chelsea, khoản phí đền bù 2,8 triệu bảng giờ đây dường như là một món hời lớn đối với Liverpool. Trong bối cảnh đội bóng cần thêm sự đột biến để chuẩn bị cho trận đại chiến quan trọng với Galatasaray tại Champions League, Ngumoha đang tự điền tên mình vào danh sách những nhân tố có thể thay đổi cục diện trận đấu.

Dù kết quả hòa 1-1 trước Tottenham là một nốt trầm về mặt điểm số, nhưng sự trỗi dậy của Rio Ngumoha đã mang lại niềm tin mãnh liệt cho người hâm mộ. Một ngôi sao mới đang thành hình tại Anfield, hứa hẹn sẽ sớm trở thành trụ cột của lữ đoàn đỏ trong tương lai không xa.