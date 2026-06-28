Riot Games cập nhật Vanguard: Không còn bắt buộc khởi động cùng Windows Riot Games chính thức ra mắt tính năng Vanguard: On-Demand, cho phép phần mềm chống gian lận chỉ hoạt động khi chơi game thay vì luôn chạy ngầm. Tuy nhiên, người dùng cần đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe của Windows 11 để kích hoạt chế độ này.

Riot Games vừa công bố một bản cập nhật quan trọng cho hệ thống chống gian lận Vanguard, giải quyết một trong những phàn nàn lớn nhất từ cộng đồng người chơi Valorant và League of Legends. Với tính năng mới mang tên "Vanguard: On-Demand", phần mềm này sẽ không còn tự động khởi động cùng hệ điều hành trên các máy tính đáp ứng đủ điều kiện bảo mật.

Cơ chế hoạt động của Vanguard: On-Demand

Thay vì duy trì trạng thái hoạt động liên tục như một tiến trình chạy ngầm từ lúc bật máy, Vanguard: On-Demand cho phép trình điều khiển (driver) chống gian lận chỉ khởi chạy khi người dùng bắt đầu vào game. Sau khi người chơi thoát game, hệ thống sẽ tự động đóng lại, trả lại tài nguyên cho máy tính.

Riot Games' Vanguard anti-cheat logo

Philip Koskinas, Giám đốc bộ phận Chống gian lận của Riot Games, cho biết: "Trình điều khiển của Vanguard sẽ không còn khởi chạy khi hệ thống bắt đầu. Điều này khả thi nhờ việc tận dụng các cơ chế bảo mật trước khi khởi động và các tính năng bảo vệ gốc của Windows". Thay đổi này không chỉ giúp tối ưu hiệu suất máy tính mà còn giảm bớt lo ngại về quyền riêng tư khi phần mềm luôn ở trạng thái "theo dõi".

Điều kiện kỹ thuật để kích hoạt chế độ On-Demand

Mặc dù là một cải tiến đáng mong chờ, nhưng không phải tất cả người chơi đều có thể sử dụng ngay tính năng này. Theo thống kê từ Riot, hiện chỉ có khoảng 35% cơ sở người chơi đáp ứng sẵn các yêu cầu hệ thống để kích hoạt chế độ On-Demand tự động. 65% còn lại sẽ cần thực hiện các thiết lập thủ công hoặc nâng cấp phần cứng.

Để kích hoạt tính năng này, máy tính của người dùng phải đạt được trạng thái "secured core" (lõi bảo mật) với các yêu cầu kỹ thuật cụ thể sau:

Thành phần Yêu cầu bắt buộc Hệ điều hành Windows 11 phiên bản 25H2 trở lên Bảo mật phần cứng TPM 2.0 và Secure Boot (Khởi động an toàn) Tính năng hệ thống Virtualization-Based Security (VBS) Bảo vệ mã nguồn Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI) Quản lý bộ nhớ IOMMU

Lộ trình triển khai và hỗ trợ người dùng

Đối với những máy tính đời mới đã kích hoạt sẵn các tính năng trên, tùy chọn chuyển sang chế độ On-Demand sẽ xuất hiện ngay trong bản cập nhật tiếp theo. Khi đó, biểu tượng Vanguard đặc trưng trên khay hệ thống (system tray) sẽ biến mất khi người dùng không chơi game.

Với nhóm người dùng chưa đủ điều kiện, ứng dụng Vanguard Tray (VGTray) sẽ cung cấp một danh sách kiểm tra và hướng dẫn chi tiết cách bật các tính năng bảo mật cần thiết trong BIOS hoặc Windows. Đáng chú ý, khoảng 3% người chơi sử dụng phần cứng cũ không hỗ trợ các công nghệ bảo mật mới sẽ buộc phải tiếp tục sử dụng chế độ "luôn luôn hoạt động" (always-on) nếu muốn chơi các tựa game của Riot.

Riot Games khẳng định việc chuyển đổi sang chế độ On-Demand là hoàn toàn tự nguyện và không gây hạn chế quyền truy cập vào Valorant hay League of Legends đối với những người chơi không thể hoặc không muốn thay đổi thiết lập hệ thống.