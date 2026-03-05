Rivian R2 trang bị pin LGES thế hệ mới: Đối thủ trực tiếp của Tesla Model Y Rivian xác nhận mẫu SUV R2 sẽ sử dụng pin hình trụ 4695 từ LG Energy Solution với dung lượng gấp 6 lần pin hiện tại, cung cấp tầm vận hành vượt mốc 480 km.

Cuộc đua công nghệ pin tại Mỹ đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết khi Rivian chính thức xác nhận mẫu SUV R2 sẽ sử dụng thế hệ pin mới nhất từ LG Energy Solution (LGES). Thỏa thuận này đánh dấu một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm chi phí sản xuất, chuẩn bị cho cuộc đối đầu trực tiếp với Tesla Model Y.

Rivian R2 được kỳ vọng là quân bài chủ lực giúp hãng xe điện Mỹ gia tăng thị phần trong phân khúc SUV tầm trung.

Công nghệ pin 4695: Bước nhảy vọt về mật độ năng lượng

Theo thỏa thuận kéo dài hơn 5 năm, LGES sẽ cung cấp cho Rivian các cell pin hình trụ 4695 với tổng dung lượng lên tới 67 gigawatt-giờ (GWh). Đây là loại pin có đường kính 46 mm và chiều cao 95 mm, sở hữu kích thước lớn hơn đáng kể so với chuẩn 2170 đang phổ biến trên thị trường.

Ưu điểm lớn nhất của cell pin 4695 là dung lượng lưu trữ năng lượng gấp sáu lần so với thế hệ cũ. LGES cho biết việc tăng kích thước cell pin không chỉ giúp nâng cao mật độ năng lượng mà còn cải thiện hiệu quả sử dụng không gian trong gói pin và tăng cường độ an toàn cho xe điện. Toàn bộ số pin này sẽ được sản xuất tại nhà máy của LGES ở bang Arizona (Mỹ) và vận chuyển trực tiếp đến dây chuyền lắp ráp của Rivian tại bang Illinois.

Hiệu năng vận hành và khả năng cạnh tranh

Nhờ vào hệ thống pin mới, Rivian R2 dự kiến đạt tầm hoạt động hơn 300 dặm (tương đương khoảng 483 km). Điều này giúp R2 có thông số tương đương hoặc vượt trội so với nhiều đối thủ trong cùng phân khúc. Rivian cũng cho biết xe sẽ tích hợp kiến trúc điện phân vùng để tối ưu phần mềm và sử dụng cổng sạc chuẩn Tesla NACS, cho phép tiếp cận mạng lưới Supercharger rộng khắp.

Thông số Chi tiết dự kiến Loại pin Cell hình trụ 4695 (LGES) Tầm vận hành Hơn 483 km Giá khởi điểm Khoảng 45.000 USD (~1,13 tỷ đồng) Đối thủ chính Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Ford Mustang Mach-E

Lộ trình thương mại hóa và phản hồi thị trường

Rivian đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất hàng loạt R2 vào năm 2026 với giá bán khởi điểm dự kiến khoảng 45.000 USD (tương đương 1,13 tỷ đồng). Mức giá này được đánh giá là rất cạnh tranh, giúp mẫu SUV tiếp cận được nhóm khách hàng phổ thông hơn so với hai dòng xe cao cấp R1S và R1T hiện nay.

Tính đến tháng 7, Rivian đã ghi nhận hơn 100.000 đơn đặt hàng trước cho mẫu R2. Bên cạnh thiết kế SUV mang phong cách phiêu lưu đặc trưng, R2 còn gây chú ý với các chi tiết nội thất mới như nút điều khiển phản hồi xúc giác trên vô lăng và không gian cabin tối giản nhưng tiện nghi. Trong tương lai, sau khi R2 ổn định sản xuất, người dùng có thể mong đợi thêm các phiên bản nhỏ gọn và giá rẻ hơn là R3 và R3X.