Riyad Mahrez rời Al Ahli: Khép lại chương cuối rực rỡ của phù thủy Algeria Một ngày sau khi giã từ sự nghiệp quốc tế, Riyad Mahrez chính thức chia tay Al Ahli, khép lại hành trình 3 năm rực rỡ với những thống kê và đẳng cấp hàng đầu.

Chỉ 24 giờ sau khi tuyên bố giã từ màu áo đội tuyển quốc gia Algeria, Riyad Mahrez đã chính thức nói lời chia tay câu lạc bộ Al Ahli. Quyết định này chấm dứt hành trình 3 năm đầy ắp danh hiệu của cựu ngôi sao Manchester City tại giải VĐQG Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League), đánh dấu sự kết thúc của một trong những chương thành công nhất đối với một cầu thủ ngoại binh tại khu vực này.

Mahrez chia tay Al Ahli sau khi từ giã màu áo ĐTQG. (Ảnh: Sky Sports)

Chương cuối tại Trung Đông của Riyad Mahrez

Gia nhập Al Ahli từ Manchester City vào mùa hè năm 2023, Riyad Mahrez mang theo tư thế của một nhà vô địch châu Âu đến với Trung Đông. Không mất nhiều thời gian để thích nghi, cầu thủ 35 tuổi nhanh chóng trở thành hạt nhân trong lối chơi của đội bóng thành Jeddah. Trong 3 năm gắn bó, Mahrez đã cùng Al Ahli chinh phục chức vô địch AFC Champions League và Siêu cúp Ả Rập Xê Út, những cột mốc khẳng định vị thế thống trị của đội bóng.

Tại Al Ahli, Mahrez không chỉ là một ngôi sao thương mại mà còn là linh hồn trên sân cỏ. Anh ra sân tổng cộng 122 lần trên mọi đấu trường, đóng góp trực tiếp vào 83 bàn thắng (37 pha lập công và 46 đường kiến tạo). Tầm ảnh hưởng của anh được thể hiện rõ nét qua khả năng điều tiết nhịp độ và những pha xử lý kèo trái mang thương hiệu cá nhân đã từng làm khuynh đảo Ngoại hạng Anh.

Những con số biết nói đằng sau một di sản

Nếu nhìn vào các thống kê chuyên sâu, người ta mới thấy hết sự bền bỉ của Mahrez. Tại Saudi Pro League, anh là một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất giải đấu. Tính riêng trong màu áo Al Ahli, Mahrez có 54 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng (23 bàn, 31 kiến tạo). Trong cùng giai đoạn, chỉ có tiền đạo Ivan Toney (với 66 lần) là người sở hữu thông số ấn tượng hơn ngôi sao người Algeria.

Ở mùa giải vừa qua, dù đã bước sang tuổi 35, Mahrez vẫn duy trì phong độ đỉnh cao với 27 lần ra sân tại giải quốc nội. Anh là cầu thủ dẫn đầu đội hình Al Ahli về cả số cơ hội tạo ra (76 lần) lẫn số pha kiến tạo (8 lần), góp công lớn đưa đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Bảng thống kê sự nghiệp của Mahrez tại Al Ahli

Chỉ số Số lượng Số trận ra sân 122 Bàn thắng 37 Kiến tạo 46 Danh hiệu AFC Champions League, Siêu cúp Ả Rập Xê Út

Lời chia tay trọn vẹn cho một huyền thoại

Quyết định rời Al Ahli được đưa ra trong bối cảnh Mahrez vừa trải qua kỳ World Cup 2026 đầy cảm xúc cùng ĐTQG Algeria. Dù đội nhà phải dừng bước trước Thụy Sĩ ở vòng 32 đội, Mahrez vẫn kịp để lại dấu ấn lịch sử. Ở tuổi 35 và 131 ngày, anh trở thành cầu thủ châu Phi già thứ hai trong lịch sử từng đá chính tại một trận đấu loại trực tiếp của World Cup.

Khép lại sự nghiệp quốc tế với 119 lần ra sân và 40 bàn thắng (đều đứng thứ hai trong lịch sử bóng đá Algeria), Mahrez giờ đây đã có thể mỉm cười với hành trình vĩ đại của mình. Từ câu chuyện cổ tích tại Leicester City đến sự thống trị cùng Man City và những năm tháng rực rỡ tại Ả Rập Xê Út, Riyad Mahrez đã chứng minh mình là một trong những tài năng đặc biệt nhất mà bóng đá thế giới từng sản sinh.

Trong thông điệp chia tay, câu lạc bộ Al Ahli đã dành những lời tri ân sâu sắc nhất: "Ba năm không thể quên với vô số khoảnh khắc kỳ diệu. Một di sản sẽ sống mãi trong lòng mọi cổ động viên Al Ahli". Hiện tại, tương lai tiếp theo của Mahrez vẫn chưa được tiết lộ, nhưng di sản mà anh để lại tại Trung Đông chắc chắn sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm tới.