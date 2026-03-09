Rò rỉ cấu hình PlayStation 6: Sức mạnh đột phá với 4K 120FPS và đồ họa AI PSSR Sony PlayStation 6 dự kiến ra mắt vào năm 2027 với chip AMD Zen 6 và GPU RDNA 5, hứa hẹn mang đến trải nghiệm chơi game 4K 120FPS nhờ công nghệ nội suy AI PSSR độc quyền.

Thế hệ máy chơi game tiếp theo của Sony, PlayStation 6 (PS6), đang trở thành tâm điểm chú ý với những rò rỉ về hiệu năng xử lý vượt trội. Theo các nguồn tin uy tín, mục tiêu trọng tâm của Sony là đạt độ phân giải 4K tại tốc độ khung hình 120 FPS ngay cả khi kích hoạt tối đa hiệu ứng dò tia (Ray Tracing).

Mục tiêu của Sony với PS6 là đạt chuẩn 4K ở 120 FPS cùng Ray Tracing

Sức mạnh phần cứng từ kiến trúc AMD thế hệ mới

Sức mạnh đột phá của PS6 được xây dựng trên nền tảng vi xử lý hoàn toàn mới đến từ AMD. Cụ thể, hệ thống sẽ sử dụng kiến trúc CPU Zen 6 kết hợp cùng GPU RDNA 5 thế hệ tiếp theo. Sự kết hợp này mang lại mức tăng trưởng hiệu năng đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt là khả năng xử lý hình ảnh phức tạp.

Chỉ số hiệu năng dự kiến So với PS5 tiêu chuẩn So với PS5 Pro Khả năng dựng hình (Rasterization) Gấp 2,5 - 3 lần Gấp 2 lần Hiệu suất Ray Tracing Gấp 6 - 12 lần Gấp 3 - 6 lần

Vai trò của công nghệ AI PSSR trong việc tối ưu đồ họa

Để duy trì sự mượt mà ở chuẩn 4K 120FPS, Sony sẽ phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ nội suy hình ảnh bằng AI độc quyền mang tên PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Thay vì xử lý độ phân giải 4K gốc vốn tiêu tốn cực lớn tài nguyên phần cứng, PSSR sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cấp hình ảnh, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo trải nghiệm thị giác gần như hoàn hảo.

Cách tiếp cận này tương tự như công nghệ DLSS của NVIDIA trên PC, vốn được coi là tương lai của ngành công nghiệp game. Nếu áp dụng thành công, PS6 có thể duy trì mức giá dễ tiếp cận (dự kiến dưới 600 USD) mà vẫn sở hữu hiệu năng của những dàn máy tính cao cấp nhất hiện nay.

Lộ trình ra mắt và khả năng xuất hiện phiên bản cầm tay

Đáng chú ý, các nguồn tin khẳng định quá trình phát triển PS6 vẫn đang đi đúng quỹ đạo, nhắm tới thời điểm ra mắt thương mại vào cuối năm 2027 hoặc đầu năm 2028. Bên cạnh phiên bản console truyền thống, các tài liệu nội bộ cũng bắt đầu nhắc đến một nguyên mẫu máy chơi game cầm tay mang thương hiệu PlayStation, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Sony trên thị trường handheld đầy tiềm năng.

Nhìn chung, với chiến lược tập trung vào đồ họa AI và sức mạnh từ kiến trúc AMD Zen 6, Sony đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng mới về hiệu năng, hứa hẹn sẽ tiếp tục thống trị phân khúc máy chơi game gia đình trong thập kỷ tới.