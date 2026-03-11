Rò rỉ cấu hình và giá bán Galaxy A57 và A37: Màn hình 6.7 inch, sạc nhanh 45W Samsung chuẩn bị làm mới dòng Galaxy A với bộ đôi A57 và A37 sở hữu camera 50MP, màn hình Super AMOLED+ 120Hz và chip xử lý Exynos thế hệ mới.

Sau khi dòng Galaxy S26 ra mắt, Samsung đang tập trung vào các mẫu điện thoại tầm trung thế hệ tiếp theo cho năm 2026, cụ thể là Galaxy A57 và Galaxy A37. Thông tin từ danh sách của một nhà bán lẻ sớm đã tiết lộ chi tiết về thông số kỹ thuật cũng như mức giá dự kiến của bộ đôi này.

Màn hình và hệ thống camera cải tiến

Cả Galaxy A37 và Galaxy A57 dự kiến sẽ sở hữu màn hình Super AMOLED+ với kích thước 6.7 inch, hỗ trợ độ phân giải Full-HD+ và tần số quét 120Hz. Thiết bị tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình và camera selfie độ phân giải 12MP.

Danh sách nhà bán lẻ của Galaxy A37

Về khả năng nhiếp ảnh, cả hai điện thoại đều trang bị hệ thống ba camera sau với cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS) và ống kính macro 5MP. Điểm khác biệt nằm ở camera góc siêu rộng: trong khi Galaxy A57 sử dụng cảm biến 12MP, Galaxy A37 chỉ dừng lại ở mức 8MP. Đáng chú ý, cả hai mẫu máy đều có khả năng quay video 4K 30fps HDR ở cả camera trước và sau.

Danh sách nhà bán lẻ của Galaxy A57

Hiệu năng phần cứng và thông số kỹ thuật

Về cấu hình bên trong, Galaxy A57 dự kiến trang bị chip xử lý Exynos 1680 mới. Trong khi đó, Galaxy A37 vẫn sử dụng SoC Exynos 1480. Cả hai thiết bị đều đi kèm với 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, chạy trên hệ điều hành Android 16 với giao diện One UI 8.5 khi xuất xưởng.

Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết của hai thiết bị:

Thông số Galaxy A57 Galaxy A37 Chip xử lý Exynos 1680 Exynos 1480 Màn hình 6.7 inch Super AMOLED+ 120Hz 6.7 inch Super AMOLED+ 120Hz Camera chính 50MP (OIS) + 12MP (Siêu rộng) + 5MP 50MP (OIS) + 8MP (Siêu rộng) + 5MP Pin/Sạc 5,000mAh, 45W 5,000mAh, 45W Trọng lượng 179g 196g

Thiết kế Galaxy A57

Thiết kế và giá bán dự kiến

Galaxy A57 có kích thước 161.5 x 76.8 x 6.9mm, nhẹ và mỏng hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Galaxy A37 có kích thước lớn hơn một chút với 162.9 x 78.2 x 7.4mm. Cả hai đều duy trì viên pin dung lượng 5,000mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 45W.

Tại thị trường quốc tế, Galaxy A57 được niêm yết theo hình thức hợp đồng 48 tháng với mức 429 rand mỗi tháng (khoảng 695.000 đồng), trong khi Galaxy A37 là 399 rand (khoảng 645.000 đồng) mỗi tháng trong 36 tháng. Tuy nhiên, mức giá niêm yết chính thức có thể thay đổi do ảnh hưởng từ tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu.

Trong thời gian chờ đợi dòng sản phẩm 2026, người dùng có thể tham khảo các phiên bản hiện tại như Galaxy A36 và Galaxy A56 với cấu hình ổn định và mức giá cạnh tranh.