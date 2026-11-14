Rò rỉ điện thoại REDMI màn hình nhỏ 6.3 inch LTPO 1.5K cùng bốn mẫu máy 7 inch đang thử nghiệm Digital Chat Station cho biết Xiaomi phát triển điện thoại REDMI 6.3 inch, màn hình LTPO 1.5K, viền cân xứng bốn cạnh; thông tin hiện chưa được hãng xác nhận.

Một mẫu điện thoại REDMI màn hình nhỏ 6.3 inch, độ phân giải 1.5K, tấm nền LTPO tiêu thụ điện năng thấp, đang được Xiaomi phát triển theo nguồn tin rò rỉ mới nhất. Thông tin đến từ leaker Digital Chat Station (DCS) và được trang XimiTime dẫn lại. Hãng chưa xác nhận chính thức.

Xu hướng smartphone gọn nhẹ tiếp tục thu hút sự chú ý. Theo các báo cáo, dòng REDMI màn hình nhỏ chuẩn bị có thêm phiên bản mới với nhiều nâng cấp về khả năng hiển thị. Song song đó, Xiaomi còn được cho là đang thử nghiệm bốn mẫu máy màn hình lớn tới 7 inch.

Điện thoại REDMI 6.3 inch: nhỏ gọn nhưng không đơn giản

Theo DCS, thương hiệu này đang tích cực phát triển một chiếc điện thoại REDMI màn hình nhỏ. Thiết bị dự kiến có màn hình 6.3 inch, hướng tới người dùng ưa sự gọn gàng.

DCS chia sẻ thông tin về điện thoại Xiaomi nhỏ gọn mới

Điểm nhấn lớn nhất trên nguyên mẫu là tấm nền LTPO tiêu thụ điện năng thấp. Màn hình đạt độ phân giải 1.5K, tương đương khoảng 2656x1220 pixel.

LTPO và viền cân xứng: hai chi tiết quyết định trải nghiệm hiển thị

Công nghệ LTPO cho phép thiết bị tự động điều chỉnh tần số quét. Nhờ đó, máy có thể tối ưu thời lượng pin hiệu quả hơn trong quá trình sử dụng. Với một chiếc điện thoại nhỏ gọn, vốn có dung lượng pin bị giới hạn bởi kích thước thân máy, đây là yếu tố đáng chú ý.

Về thẩm mỹ, nguồn tin tiết lộ máy có thiết kế viền cân xứng ở cả bốn cạnh. Ngôn ngữ thiết kế này mang lại không gian hiển thị rộng hơn. Đồng thời, nó tạo cảm giác liền mạch và hiện đại cho mặt trước của thiết bị.

Điểm giống Xiaomi 17 trên bảng thông số màn hình

Khi xem xét các thông số rò rỉ, chiếc REDMI này cho thấy nhiều điểm tương đồng với Xiaomi 17. Cả hai đều hướng tới chất lượng hiển thị xuất sắc trong thân hình nhỏ gọn.

Smartphone Xiaomi bí ẩn này có thông số khá giống với Xiaomi 17

Tên mã model chính thức của sản phẩm REDMI chưa được công bố. Giới công nghệ dự đoán máy sẽ kế thừa một số đặc tính màn hình cao cấp. Bảng dưới đây tổng hợp các thông số hiển thị được kỳ vọng dựa trên sự tương đồng với Xiaomi 17.

Thông số Giá trị kỳ vọng Ý nghĩa thực tế Kích thước 6.3 inch Dễ cầm nắm, thao tác bằng một tay Độ phân giải 1.5K (khoảng 2656x1220 pixel) Hiển thị sắc nét trong thân máy nhỏ Tần số quét 120Hz Vuốt chạm và chuyển cảnh mượt mà Độ sáng tối đa Lên tới 3500 nits Nội dung rõ nét dưới nắng gắt Tấm nền LTPO tiêu thụ điện năng thấp Tăng hiệu suất, tiết kiệm pin

Cần lưu ý, tần số quét 120Hz và độ sáng 3500 nits là mức kỳ vọng suy ra từ Xiaomi 17, không phải thông số đã được xác nhận cho mẫu REDMI này.

Bốn mẫu máy 7 inch: hướng đi ngược lại với xu hướng nhỏ gọn

Không chỉ dừng ở máy gọn nhẹ, DCS còn hé lộ chiến lược đa dạng hóa của hãng. Xiaomi đang thử nghiệm bốn thiết bị màn hình lớn, dự kiến cũng ra mắt dưới thương hiệu REDMI. Các máy có màn hình lên tới 7 inch, nhắm đến nhóm người dùng thường xuyên giải trí hoặc xử lý công việc.

Xiaomi đang thử nghiệm nhiều điện thoại màn hình lớn

Đáng chú ý, trong nhóm này có cả những mẫu flagship 2nm thế hệ mới. Tiến trình 2nm đại diện cho bước tiến của công nghệ bán dẫn, giúp kiểm soát nhiệt độ tốt hơn và mang lại sức mạnh tính toán vượt trội.

Để gánh màn hình lớn cùng cấu hình mạnh, các thiết bị này được trang bị viên pin dung lượng lớn. Loạt máy 7 inch dự kiến trình làng vào nửa đầu năm sau.

Những điều chưa rõ và điều người dùng nên chờ đợi

Hiện chưa có thông tin về tên model, giá bán hay chip xử lý của chiếc REDMI 6.3 inch. Toàn bộ dữ liệu về máy 6.3 inch và các thiết bị 7 inch chỉ là rò rỉ từ Digital Chat Station, nên cần chờ xác nhận chính thức từ hãng.

Tóm lại, việc phát triển song song điện thoại REDMI màn hình nhỏ và các mẫu 7 inch cho thấy nỗ lực mở rộng dải sản phẩm của nhà sản xuất. Người dùng có thể kỳ vọng vào các công bố chính thức trong nửa đầu năm sau để biết rõ hơn về thông số và giá bán.