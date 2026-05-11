Rò rỉ Galaxy S27 Pro: chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, không phải bản Extreme dành cho S27 Ultra Dữ liệu NBD cho thấy Galaxy S27 và S27+ dùng Exynos 2700, S27 Pro dùng Snapdragon 8 Elite Gen 6, còn bản Extreme Gen 6 dành riêng cho S27 Ultra ở châu Âu.

Galaxy S27 Pro nhiều khả năng chỉ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 chứ không phải Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Theo dữ liệu rò rỉ từ cơ sở dữ liệu NBD, phiên bản Extreme được dành riêng cho Galaxy S27 Ultra. Thông tin này áp dụng cho các biến thể Galaxy S27 Series tại thị trường châu Âu.

Đây là những chi tiết kỹ thuật đầu tiên về thế hệ flagship tiếp theo của Samsung. Dữ liệu cho thấy chiến lược phân bổ vi xử lý và thông số phần cứng của cả bốn phiên bản trong dòng máy này.

Samsung chia đôi nền tảng chip trong cùng một thế hệ

Theo thông tin từ NBD, các mẫu Galaxy S27 Series bản châu Âu có sự phân chia khá rõ về phần cứng. Galaxy S27 tiêu chuẩn và Galaxy S27+ tiếp tục dùng vi xử lý Exynos 2700 do Samsung phát triển. Hai phiên bản cao cấp hơn sẽ được trang bị dòng chip Snapdragon của Qualcomm.

Ảnh dựng thiết kế Samsung Galaxy S27 Pro

Đáng chú ý, Galaxy S27 Pro chỉ có Snapdragon 8 Elite Gen 6 thay vì phiên bản Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cao cấp nhất. Mẫu chip Extreme chỉ xuất hiện trên Galaxy S27 Ultra. Cách phân bổ này tạo ranh giới hiệu năng rõ hơn giữa các thiết bị trong cùng thế hệ.

Bảng thông số rò rỉ của bốn phiên bản Galaxy S27

Bên cạnh vi xử lý, nguồn tin cũng nêu kích thước màn hình và dung lượng bộ nhớ. Cả bốn thiết bị đều có RAM 12GB và bộ nhớ trong khởi điểm 256GB.

Tên thiết bị Mã model Vi xử lý Kích thước màn hình RAM/Bộ nhớ Samsung Galaxy S27 SM-S952B/DS Exynos 2700 6.3 inch 12GB/256GB Samsung Galaxy S27+ SM-S956B/DS Exynos 2700 6.7 inch 12GB/256GB Samsung Galaxy S27 Pro SM-S957B/DS Snapdragon 8 Elite Gen 6 6.5 inch 12GB/256GB Samsung Galaxy S27 Ultra SM-S958B/DS Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 6.9 inch 12GB/256GB

Những điểm đáng chú ý từ cấu hình rò rỉ

Hai nền tảng chip: Exynos 2700 cho hai bản thấp hơn, Snapdragon cho hai bản cao hơn.

Exynos 2700 cho hai bản thấp hơn, Snapdragon cho hai bản cao hơn. Ba cấp chip: Exynos 2700, Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Exynos 2700, Snapdragon 8 Elite Gen 6 và Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Bộ nhớ đồng nhất: cả bốn máy cùng có 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong ở mức khởi điểm.

cả bốn máy cùng có 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong ở mức khởi điểm. Màn hình tăng dần: từ 6.3 inch trên bản tiêu chuẩn lên 6.9 inch trên bản Ultra.

Cần thận trọng với dữ liệu chưa được xác nhận

Danh sách trên mới phản ánh các biến thể dành cho thị trường châu Âu. Cấu hình chính thức và cách phân bổ chip cho các khu vực khác vẫn cần Samsung xác nhận. Vì vậy, thông số thực tế khi ra mắt có thể khác với dữ liệu rò rỉ hiện tại.

Theo Gizmochina, đây là những thông tin đầu tiên cho thấy hướng đi phần cứng của dòng Galaxy S27. Người dùng nên chờ công bố chính thức từ nhà sản xuất trước khi đưa ra quyết định mua máy.