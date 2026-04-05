Rò rỉ Galaxy Z Flip8: Thân máy siêu mỏng và nỗ lực loại bỏ hoàn toàn nếp gấp màn hình Samsung Galaxy Z Flip8 dự kiến ra mắt vào tháng 7/2026 với thiết kế mỏng hơn 0.5mm, trọng lượng nhẹ chỉ 180g và cải tiến mạnh mẽ về công nghệ bản lề thế hệ mới.

Samsung đang chuẩn bị cho sự ra mắt của thế hệ điện thoại gập tiếp theo với nhiều thay đổi đáng chú ý về ngoại hình. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, Galaxy Z Flip8 sẽ tập trung tối ưu hóa trải nghiệm cầm nắm và tính thẩm mỹ, trong khi cấu hình phần cứng bên trong có thể giữ nguyên để duy trì sự ổn định.

Thiết kế đột phá: Mỏng hơn, nhẹ hơn và không còn nếp gấp

Galaxy Z Flip8 được kỳ vọng sẽ mang đến bước tiến lớn về công nghệ hiển thị và cơ khí. Theo các báo cáo, mẫu điện thoại gập vỏ sò thế hệ mới sẽ có phần thân rộng hơn một chút theo chiều ngang để cân đối tỷ lệ hiển thị. Đáng chú ý nhất là hệ thống bản lề hoàn toàn mới, giúp máy mỏng hơn khoảng 0.5 mm khi gập lại so với phiên bản tiền nhiệm.

Bên cạnh độ mỏng, trọng lượng của thiết bị cũng được tối ưu hóa đáng kể. Galaxy Z Flip8 dự kiến chỉ nặng khoảng 180 gram, nhẹ hơn 8 gram so với mức 188 gram của thế hệ trước. Sự thay đổi này hứa hẹn mang lại cảm giác sử dụng thoải mái hơn, đặc biệt khi dùng bằng một tay trong thời gian dài.

Đặc biệt, Samsung đang nỗ lực giải quyết "điểm yếu" cố hữu của điện thoại gập: nếp gấp màn hình. Các nguồn tin cho biết Flip8 có khả năng loại bỏ gần như hoàn toàn phần nếp gấp có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây được xem là nâng cấp quan trọng nhất, giúp tăng sức cạnh tranh với các đối thủ đến từ thị trường Trung Quốc.

Cấu hình phần cứng và những điểm tương đồng

Trái ngược với những thay đổi mạnh mẽ về diện mạo, hệ thống linh kiện bên trong của Galaxy Z Flip8 dường như không có quá nhiều đột phá. Thiết bị được cho là vẫn sử dụng viên pin dung lượng 4,300 mAh, đi kèm tốc độ sạc và hệ thống camera tương tự như thế hệ Z Flip7. Điều này cho thấy Samsung đang ưu tiên sự ổn định và tối ưu hóa phần mềm thay vì chạy đua thông số phần cứng trong phân khúc này.

Tuy nhiên, người dùng có thể phải đối mặt với mức giá bán cao hơn. Áp lực từ chi phí linh kiện leo thang, đặc biệt là giá bộ nhớ (RAM và lưu trữ) trên toàn cầu, có thể khiến Samsung điều chỉnh tăng giá bán nhẹ cho dòng Galaxy Z Flip8 khi chính thức lên kệ.

Thời điểm ra mắt và chiến lược thị trường

Sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo được dự báo sẽ tổ chức vào ngày 22/07/2026 tại London. Tại đây, Samsung không chỉ giới thiệu Galaxy Z Flip8 mà còn có sự góp mặt của bộ đôi Galaxy Z Fold8 và một phiên bản mới mang tên Galaxy Z Fold8 Wide.

Việc bổ sung thêm phiên bản Fold8 Wide cho thấy chiến lược của Samsung đang dần chuyển dịch sang các thiết bị có không gian hiển thị lớn và tính thực dụng cao. Trong bối cảnh đó, Galaxy Z Flip8 vẫn đóng vai trò là dòng sản phẩm thời trang, định hình phong cách sống hiện đại của người dùng trong hệ sinh thái Galaxy.