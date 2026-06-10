Rò rỉ giá bán Galaxy A27: Samsung nâng cấp hiệu năng nhưng tăng giá đáng kể Galaxy A27 dự kiến có giá khởi điểm từ 349 Euro, cao hơn khoảng 50 Euro so với thế hệ tiền nhiệm. Dù trang bị chip Snapdragon 6 Gen 3 mạnh mẽ hơn, thiết bị này lại ghi nhận một số cắt giảm về thông số camera.

Những thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên gia tin đồn Roland Quandt đã hé lộ chi tiết về mức giá và cấu hình của Samsung Galaxy A27. Mẫu điện thoại tầm trung này dự kiến sẽ có mức giá tăng mạnh so với phiên bản tiền nhiệm Galaxy A26, đi kèm với những thay đổi quan trọng trong chiến lược phần cứng của hãng điện tử Hàn Quốc.

Chi tiết mức giá và các phiên bản bộ nhớ

Khác với thế hệ trước vốn phân tách các phiên bản dựa trên kết nối 4G và 5G, Galaxy A27 sẽ tập trung hoàn toàn vào các tùy chọn bộ nhớ. Theo các nguồn tin, giá bán tại thị trường châu Âu cho các phiên bản cụ thể như sau:

Phiên bản cấu hình Galaxy A26 (Giá khởi điểm) Galaxy A27 (Giá dự kiến) Giá quy đổi (VNĐ) RAM 6GB + 128GB 299 Euro 349 Euro Khoảng 10.6 triệu đồng RAM 8GB + 256GB 369 Euro 439 Euro Khoảng 13.34 triệu đồng

Galaxy A27 có giá cao hơn thế hệ trước

Mức tăng từ 50 đến 70 Euro là một con số đáng kể đối với phân khúc điện thoại tầm trung. Tuy nhiên, người dùng tại Việt Nam có thể kỳ vọng mức giá thực tế sẽ dễ tiếp cận hơn, do biểu thuế tại thị trường châu Âu thường cao hơn so với khu vực Đông Nam Á.

Phân tích cấu hình: Bước tiến về hiệu năng và những sự đánh đổi

Điểm nâng cấp sáng giá nhất trên Galaxy A27 nằm ở bộ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3, hứa hẹn mang lại hiệu năng ổn định và khả năng xử lý đồ họa tốt hơn. Thiết bị sẽ vận hành trên giao diện One UI 8.5 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Galaxy A27 có màn hình đục lỗ hiện đại hơn

Về khả năng hiển thị, máy trang bị màn hình 6.7 inch độ phân giải Full-HD+. Ngôn ngữ thiết kế cũng được tinh chỉnh với màn hình dạng đục lỗ, mang lại cảm giác hiện đại và cao cấp hơn so với dạng notch hình giọt nước cũ.

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Camera chính: 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS.

50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS. Camera phụ: Góc siêu rộng 5MP và Macro 2MP.

Góc siêu rộng 5MP và Macro 2MP. Camera selfie: 12MP.

12MP. Pin và sạc: 5,000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W.

5,000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Kết nối: 5G, eSIM, NFC, Bluetooth và Wi-Fi.

Galaxy A27 mang đến một số cải tiến thú vị so với thế hệ trước

Đáng chú ý, để bù đắp cho chi phí của chipset mới, Samsung dường như đã thực hiện một số cắt giảm. Cụ thể, camera góc siêu rộng bị giảm từ 8MP xuống 5MP, camera selfie giảm từ 13MP xuống 12MP so với Galaxy A26. Ngoài ra, việc loại bỏ khe cắm thẻ nhớ microSD cũng là một điểm cần lưu ý đối với người dùng có nhu cầu lưu trữ lớn.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Mặc dù Samsung chưa đưa ra xác nhận chính thức, nhưng việc Galaxy A27 xuất hiện trong danh sách tương thích của Samsung Wallet cho thấy ngày ra mắt không còn xa. Thiết bị được dự đoán sẽ trình làng vào nửa cuối năm 2026.

Samsung sẽ sớm ra mắt Galaxy A27 trong thời gian tới

Nhìn chung, Galaxy A27 vẫn đi theo công thức thành công truyền thống của Samsung: tập trung vào thiết kế trẻ trung, màn hình chất lượng và trải nghiệm phần mềm ổn định, dù mức giá mới sẽ đặt thiết bị này vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn trong phân khúc.