Rò rỉ Google Pixel 11: Chip Tensor G6 tiến trình 2nm và loạt nâng cấp camera AI vượt trội

Google Pixel 11 vừa lộ diện qua các hình ảnh render sắc nét từ chuyên gia rò rỉ @OneLeaks, mang đến cái nhìn chi tiết về thế hệ flagship tiếp theo của Google. Mặc dù duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, thiết bị dự kiến sẽ sở hữu những bước tiến lớn về hiệu năng với chip Tensor G6 sản xuất trên quy trình 2nm và hệ thống camera tích hợp AI mạnh mẽ.

Google Pixel 11 có thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước

Thiết kế tinh chỉnh và màn hình AMOLED LTPO

Dựa trên các thông tin rò rỉ, Google Pixel 11 có kích thước tổng thể khoảng 152.8 x 72 x 8.5mm, gần như tương đồng với thế hệ Pixel 10. Máy dự kiến trang bị màn hình AMOLED LTPO kích thước 6.3 inch, mang lại khả năng hiển thị sắc nét và tiết kiệm điện năng.

Về ngoại hình, Google tiếp tục duy trì phong cách cạnh phẳng hiện đại. Cụm camera đặc trưng ở mặt sau có xu hướng được thiết kế lớn hơn về diện tích nhưng độ dày lại mỏng hơn so với các phiên bản tiền nhiệm, trong khi bố cục các ống kính vẫn được giữ nguyên.

Sức mạnh từ chip Tensor G6 và bảo mật Titan M3

Google sẽ tập trung nâng cấp về phần cứng cho mẫu flagship tiếp theo của mình

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Google Pixel 11 nằm ở cấu hình bên trong. Thiết bị dự kiến sử dụng bộ xử lý Tensor G6 với kiến trúc 7 lõi, được sản xuất trên quy trình 2nm tiên tiến của TSMC. Bên cạnh đó, Google có thể thay thế modem Samsung bằng modem MediaTek M90 để cải thiện khả năng kết nối.

Hệ thống bảo mật cũng được nâng cấp với bộ xử lý phụ Titan M3 mới (tên mã nội bộ là “Google Epic”), thay thế cho dòng Titan M2 cũ. Về bộ nhớ, Pixel 11 dự kiến sở hữu 12GB RAM cùng các tùy chọn lưu trữ từ 128GB đến 256GB. Có nhiều nguồn tin cho rằng Google sẽ nâng mức dung lượng cơ bản lên 256GB để đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng cao.

Đột phá camera với khả năng xử lý AI tại chỗ

Google Pixel 11 có thiết kế hiện đại, cao cấp

Google Pixel 11 hứa hẹn mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp nhờ các tính năng phần mềm mới. Đáng chú ý là chế độ quay video trong điều kiện ánh sáng cực yếu với khả năng xử lý trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc vào điện toán đám mây. Các tính năng hỗ trợ khác bao gồm:

Hiệu ứng làm mờ điện ảnh (cinematic blur) đạt độ phân giải 4K tại 30 khung hình/giây.

Công cụ chỉnh sáng video (video relighting) hỗ trợ điều chỉnh ánh sáng sau khi quay.

Hệ điều hành Android 17 được cài đặt sẵn ngay khi xuất xưởng.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Google Pixel 11

Thông số Chi tiết dự kiến Màn hình 6.3 inch AMOLED LTPO Vi xử lý Google Tensor G6 (2nm) RAM 12GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB Pin 5,000mAh Hệ điều hành Android 17 Giá khởi điểm 799 USD (khoảng 21.04 triệu đồng)

Với mức giá dự kiến duy trì ở mức 799 USD, Google Pixel 11 tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu năng và trải nghiệm người dùng thông qua trí tuệ nhân tạo. Nếu việc tối ưu chip Tensor G6 và các tính năng xử lý on-device đạt kết quả tốt, đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc flagship dù không thay đổi nhiều về diện mạo.