Rò rỉ loạt phụ kiện Galaxy A37 và Galaxy A57 với thiết kế bảo vệ tối ưu

Bảo Long14/03/2026 08:35

Loạt ốp lưng chính hãng dành cho Galaxy A37 và Galaxy A57 vừa lộ diện thông qua nhà bán lẻ, xác nhận các tùy chọn màu sắc và dòng ốp chống sốc mới cho năm 2026.

Samsung đang chuẩn bị làm mới phân khúc tầm trung với bộ đôi Galaxy A37 và Galaxy A57 dự kiến ra mắt vào năm 2026. Mới đây, nhà bán lẻ DressYourTech đã đăng tải hình ảnh các mẫu ốp lưng chính hãng, hé lộ chi tiết về thiết kế và các giải pháp bảo vệ mà hãng công nghệ Hàn Quốc dành cho dòng sản phẩm chiến lược này.

Samsung sẽ sớm ra mắt Galaxy A57 và Galaxy A37 trong thời gian tới

Đa dạng tùy chọn màu sắc và chất liệu silicon

Các báo cáo mới nhất chỉ ra rằng Samsung sẽ cung cấp hệ sinh thái phụ kiện phong phú cho Galaxy A37 và Galaxy A57. Trong đó, dòng ốp lưng silicon vẫn là lựa chọn chủ đạo nhờ ưu điểm bề mặt mịn, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn và êm ái.

Về màu sắc, phiên bản Galaxy A57 dự kiến sẽ có các tùy chọn Tím, Xám, Xanh đậm và Xanh dương. Trong khi đó, Galaxy A37 mang đến phong cách trẻ trung hơn với các màu Tím, Xám, Xanh lá và Đen. Sự đa dạng này cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc cá nhân hóa thiết bị cho nhóm khách hàng trẻ.

Galaxy A57 sẽ có 2 tùy chọn ốp lưng để bảo vệ máy tốt hơn

Tính năng bảo vệ chuyên sâu và tiện ích tích hợp

Bên cạnh ốp silicon truyền thống, Samsung còn giới thiệu loại ốp lưng có khe đựng thẻ tiện dụng cho cả hai model. Phụ kiện này được thiết kế một ngăn nhỏ ở mặt sau, cho phép người dùng lưu trữ thẻ tín dụng hoặc căn cước công dân một cách gọn gàng. Cả Galaxy A37 và A57 đều có tùy chọn này với hai màu cơ bản là Xám và Đen.

Đáng chú ý, Galaxy A37 sẽ được ưu tiên bổ sung một mẫu ốp lưng chống va đập chuyên dụng. Sản phẩm này sử dụng các lớp đệm giảm chấn bên trong, giúp hạn chế tối đa hư hại khi điện thoại vô tình bị rơi rớt hoặc va chạm mạnh trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Galaxy A37 có tùy chọn ốp lưng chống sốc, giúp chống va đập để bảo vệ máy toàn diện

Thông số tham khảo dòng Galaxy A tiền nhiệm

Dù Samsung chưa xác nhận chính thức thời điểm ra mắt, các nguồn tin trong ngành dự báo bộ đôi này sẽ trình làng vào tháng 4 tới. Trong thời gian chờ đợi, người dùng có thể tham khảo thông số của dòng Galaxy A36 và A56 hiện đang lưu hành trên thị trường:

Thông sốGalaxy A36 5GGalaxy A56 5G
Màn hình6.7" Super AMOLED, 120Hz6.7" Super AMOLED, 120Hz
Vi xử lýThông tin đang cập nhậtExynos 1580
Camera chính50MP OIS50MP OIS
Pin & Sạc5000mAh, 45W5000mAh, 45W
Samsung Galaxy A36 5G 8GB 128GB
Samsung Galaxy A56 5G 8GB 128GB

Việc rò rỉ sớm các phụ kiện chính hãng không chỉ khẳng định thiết kế của máy đã hoàn thiện mà còn cho thấy Samsung đang tập trung mạnh mẽ vào việc bảo vệ thiết bị và nâng cao trải nghiệm người dùng thực tế trước khi chính thức công bố sản phẩm.

