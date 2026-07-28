Rò rỉ logo kỷ niệm 40 năm The Legend of Zelda cùng tin đồn ra mắt Ocarina of Time Remake Logo kỷ niệm 40 năm dòng game The Legend of Zelda vừa hé lộ, đi kèm thông tin về tay cầm Switch 2 Pro và bản làm lại Ocarina of Time dự kiến ra mắt năm 2026.

Cộng đồng hâm mộ Nintendo vừa đón nhận thông tin rò rỉ quan trọng về thiết kế logo kỷ niệm 40 năm dòng game huyền thoại The Legend of Zelda. Hình ảnh này được cho là sẽ xuất hiện trên bao bì và các phụ kiện phần cứng mới, bao gồm mẫu tay cầm Switch 2 Pro Controller chuyên biệt và phiên bản làm lại (remake) của tựa game Ocarina of Time đình đám dự kiến phát hành trong năm 2026.

Hình ảnh quảng bá cho dòng game The Legend of Zelda.

Chi tiết thiết kế logo kỷ niệm 40 năm The Legend of Zelda

Thông tin rò rỉ ban đầu được tài khoản "Necro" Felipe chia sẻ dưới dạng bản dựng lại từ thiết kế thực tế. Mặc dù uy tín của leaker này còn nhiều tranh cãi, nguồn tin uy tín Nintendeal đã lên tiếng xác nhận độ chính xác của hình ảnh đồ họa này.

Về mặt thị giác, logo sử dụng tông màu vàng kim chủ đạo, nhất quán với phối màu của mẫu phụ kiện Switch 2 rò rỉ trước đó. Con số "40th" được đặt ngay phía trên dòng chữ "The Legend of Zelda". Điểm nhấn của thiết kế là biểu tượng Hylian Crest chứa Triforce ở chính giữa, kết hợp cùng hình ảnh nhân vật Link đồ họa 8-bit phong cách cổ điển trong tư thế tấn công ở góc phải.

Hình ảnh rò rỉ logo kỷ niệm 40 năm Zelda do leaker "Necro" Felipe chia sẻ.

Lộ trình ra mắt phần cứng Switch 2 và game Ocarina of Time Remake

Tựa game The Legend of Zelda đầu tiên ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 2/1986. Mặc dù mốc thời gian tròn 40 năm đã qua tính theo lịch phát hành gốc, Nintendo thường có thói quen tổ chức các sự kiện kỷ niệm lớn vào giai đoạn cuối năm.

Bên cạnh tay cầm Switch 2 Pro Controller mang chủ đề chung của thương hiệu, leaker Shpeshal Nick cho biết một phiên bản máy chơi game Switch 2 giới hạn cũng đang trong quá trình sản xuất. Đáng chú ý, thời điểm ra mắt bản làm lại The Legend of Zelda: Ocarina of Time được ấn định vào năm 2026, nhiều khả năng sẽ được công bố chính thức tại một sự kiện Nintendo Direct sắp tới.

Ngoài các dự án phần cứng và phần mềm, dự án phim điện ảnh live-action về Zelda cũng đã được lên lịch ra mắt vào tháng 4/2027. Việc Nintendo liên tục đẩy mạnh hệ sinh thái Zelda diễn ra trong bối cảnh người hâm mộ rất kỳ vọng hãng sẽ dành sự ưu ái lớn cho thương hiệu này, tương tự cách họ đã thực hiện trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 40 năm Super Mario Bros. vào tháng 9/2025.