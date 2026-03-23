Rò rỉ OPPO Watch X3 Mini: Giải pháp nhỏ gọn cho người dùng smartwatch OPPO được cho là đang phát triển Watch X3 Mini, phiên bản rút gọn kích thước từ dòng Watch X3 cao cấp nhằm mang lại cảm giác đeo thoải mái mà vẫn giữ nguyên các tính năng sức khỏe cốt lõi.

OPPO đang chuẩn bị mở rộng dòng thiết bị đeo thông minh của mình với một phiên bản nhỏ gọn hơn có tên gọi dự kiến là OPPO Watch X3 Mini. Theo các báo cáo mới nhất, sản phẩm này hướng đến nhóm người dùng ưu tiên sự nhẹ nhàng, linh hoạt trong việc theo dõi sức khỏe toàn diện mà không muốn sử dụng các mẫu đồng hồ có kích thước quá lớn.

Kỳ vọng về thiết kế nhỏ gọn và trải nghiệm đeo

Dòng sản phẩm Watch X3 tiêu chuẩn hiện nằm trong phân khúc cao cấp với các trang bị mạnh mẽ như khung vỏ titan và màn hình OLED LTPO 1.5 inch. Tuy nhiên, kích thước này đôi khi gây bất tiện cho người có cổ tay nhỏ hoặc những người cần sự thoải mái tuyệt đối khi vận động mạnh.

Leaker Digital Chat Station tiết lộ rằng phiên bản Watch X3 Mini sẽ tập trung tối ưu hóa kích thước vỏ và màn hình. Dự kiến, màn hình của thiết bị sẽ nằm trong khoảng từ 1.3 đến 1.4 inch. Việc thu nhỏ kích thước đồng nghĩa với việc trọng lượng sẽ nhẹ hơn, giúp người dùng đeo đồng hồ thoải mái hơn trong thời gian dài, bao gồm cả khi đi ngủ để theo dõi giấc ngủ.

Các tính năng kỹ thuật và khả năng đánh đổi

Mặc dù tên gọi chính thức chưa được xác nhận, nhưng các chuyên gia công nghệ tin rằng Watch X3 Mini sẽ thừa hưởng nhiều tính năng từ bản tiêu chuẩn như theo dõi điện tâm đồ (ECG), đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) và nhiệt độ da. Tuy nhiên, việc thu nhỏ kích thước máy thường đi kèm với việc giảm dung lượng pin, điều này có thể ảnh hưởng đến thời lượng sử dụng tổng thể của thiết bị.

Hiện tại, thông tin về ngày ra mắt chính thức và giá bán vẫn còn là ẩn số. Một số nguồn tin dự đoán sản phẩm có thể xuất hiện vào tháng 4, tuy nhiên lộ trình phân phối toàn cầu có thể thay đổi tùy theo chiến lược của hãng tại từng thị trường.

Tham khảo thông số kỹ thuật dòng sản phẩm tương tự

Trong khi chờ đợi thông tin chính thức về Watch X3 Mini, người dùng có thể tham khảo thông số kỹ thuật của mẫu OPPO Watch S để có cái nhìn tổng quan về khả năng hoàn thiện của hãng trong phân khúc này:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 1.46 inch AMOLED, độ sáng tối đa 3000 nits Pin 339mAh (sử dụng lên đến 10 ngày) Định vị GPS hai băng tần L1+L5 Tính năng sức khỏe Hỗ trợ ECG, SpO2, Nhịp tim, Giấc ngủ Kháng nước 5ATM

Việc phát triển Watch X3 Mini cho thấy chiến lược của OPPO trong việc "phủ sóng" mọi phân khúc người dùng, từ những người cần một chiếc đồng hồ titan cao cấp đến những người cần một thiết bị thực dụng và nhỏ gọn.