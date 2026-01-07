Rò rỉ Samsung Galaxy Glasses: Điều khiển bằng cử chỉ và hệ sinh thái Android XR Samsung Galaxy Glasses lộ diện với hệ điều hành Android XR và khả năng điều khiển cử chỉ. Thiết bị hỗ trợ kết nối liền mạch với Galaxy Ring và Galaxy Watch để tối ưu trải nghiệm.

Thông tin rò rỉ mới nhất từ ứng dụng quản lý (manager app) đã hé lộ cái nhìn chi tiết về mẫu kính thông minh Galaxy Glasses của Samsung. Đây là sản phẩm được phát triển dựa trên sự hợp tác chiến lược giữa Samsung, Google cùng các thương hiệu thời trang như Warby Parker và Gentle Monster, hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc thiết bị thực tế ảo tăng cường (XR).

Nền tảng Android XR và sự hợp tác đa bên

Galaxy Glasses sẽ vận hành trên nền tảng Android XR của Google với giao diện One UI XR do Samsung tinh chỉnh. Sự kết hợp này tương tự như cách hai ông lớn công nghệ đã triển khai trên các dòng tai nghe thực tế ảo Galaxy XR trước đó. Việc bắt tay với Warby Parker và Gentle Monster cho thấy Samsung không chỉ chú trọng vào công nghệ mà còn đặc biệt quan tâm đến yếu tố thẩm mỹ và thời trang của thiết bị đeo.

Phiên bản Warby Parker của Galaxy Glasses được phát triển bởi Samsung và Google.

Ứng dụng đồng hành đi kèm đóng vai trò là trung tâm kiểm soát toàn bộ tính năng của kính. Người dùng có thể theo dõi tình trạng thiết bị, tự động đồng bộ hóa ảnh và video vừa chụp, hoặc truy cập các tính năng như "Tìm kính của tôi" (Find my glasses), đọc thông báo bằng giọng nói và tương tác với trợ lý ảo AI.

Cơ chế điều khiển thông minh: Cử chỉ và nút vật lý

Điểm nhấn kỹ thuật của Galaxy Glasses nằm ở hệ thống điều khiển đa dạng. Theo các video hướng dẫn ngắn trong ứng dụng, phần gọng kính bên phải tích hợp một bàn di chuột (touchpad) hỗ trợ nhiều cử chỉ khác nhau:

Vuốt một ngón tay: Chuyển bài hát hoặc điều hướng nội dung.

Chuyển bài hát hoặc điều hướng nội dung. Vuốt hai ngón tay: Điều chỉnh âm lượng.

Điều chỉnh âm lượng. Chạm nhẹ: Phát/tạm dừng nhạc hoặc nhận cuộc gọi.

Bên cạnh cảm ứng, Samsung vẫn giữ lại một nút bấm vật lý chuyên dụng cho camera ở gọng phải. Người dùng chỉ cần nhấn một lần để chụp ảnh và nhấn giữ để quay video. Để đảm bảo quyền riêng tư, thiết bị được trang bị đèn LED chỉ báo ở cả mặt trong và mặt ngoài khung kính, thông báo cho cả người đeo và những người xung quanh biết khi camera đang hoạt động.

Cận cảnh đèn LED chỉ báo và thiết kế gọng kính Galaxy Glasses phiên bản Warby Parker.

Hệ sinh thái kết nối liền mạch

Samsung đang nỗ lực tối ưu hóa tính kết nối trong hệ sinh thái Galaxy. Galaxy Glasses sẽ có một ứng dụng điều khiển chuyên dụng dành cho Galaxy Watch. Đặc biệt, nhẫn thông minh Galaxy Ring cũng có khả năng điều khiển kính thông qua các cử chỉ tay, tạo ra một trải nghiệm sử dụng rảnh tay hoàn toàn mới.

Các dữ liệu hình ảnh và video ghi lại từ kính sẽ xuất hiện tức thì trong thanh thông báo (Now Bar) trên điện thoại Galaxy, giúp việc chia sẻ và biên tập trở nên nhanh chóng hơn. Hộp sạc đi kèm cũng tích hợp đèn LED để hiển thị mức pin và trạng thái ghép nối Bluetooth.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Dù Samsung chưa đưa ra thông báo chính thức, các nguồn tin rò rỉ cho biết Galaxy Glasses có thể sẽ được trình làng vào mùa thu năm nay. Nhiều khả năng thiết bị này sẽ là tâm điểm trong sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong việc chinh phục thị trường thiết bị đeo thông minh cao cấp.