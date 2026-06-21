Rò rỉ Samsung Galaxy Watch Ultra 2: Thiết kế mới vuông vức và thay đổi nút bấm đặc trưng Thế hệ Galaxy Watch Ultra 2 sắp tới của Samsung có thể sở hữu thiết kế vuông vức hơn cùng các tùy chọn màu sắc mới, trong khi dòng Classic dự kiến sẽ vắng mặt.

Những thông tin rò rỉ mới nhất về sự kiện Galaxy Unpacked sắp tới đang thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ, đặc biệt là các thay đổi quan trọng trên dòng đồng hồ thông minh cao cấp của Samsung. Theo các nguồn tin từ chuyên gia rò rỉ GalaxyTechie, Samsung đang chuẩn bị một cuộc cải tổ về diện mạo cho Galaxy Watch Ultra 2, đồng thời điều chỉnh lại lộ trình ra mắt các phiên bản truyền thống.

Thiết kế vuông vức và viền bezel số hóa trên Galaxy Watch Ultra 2

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Galaxy Watch Ultra 2 chính là ngôn ngữ thiết kế. Thay vì duy trì kiểu dáng bo tròn quen thuộc, phiên bản mới được cho là sẽ có ngoại hình vuông vức hơn (boxy design). Đặc biệt, phần viền bezel sẽ được khắc các con số từ 1 đến 12, gợi liên tưởng đến những mẫu đồng hồ cơ truyền thống cao cấp.

Theo rò rỉ mới nhất, Samsung Galaxy Watch Ultra 2 có thiết kế lại theo phong cách của Galaxy Watch 9 Classic.

Bên cạnh đó, viền màn hình của Galaxy Watch Ultra 2 được dự đoán sẽ mỏng hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm, giúp tối ưu không gian hiển thị mà không làm tăng kích thước tổng thể của thiết bị. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận liệu vòng bezel này có khả năng xoay vật lý hay chỉ là chi tiết trang trí.

Cải tiến nút bấm vật lý và các tùy chọn màu sắc mới

Một chi tiết kỹ thuật quan trọng khác nằm ở hệ thống điều khiển cạnh phải. Nút Quick hình tròn đặc trưng ở giữa dự kiến sẽ được thay thế bằng một nút bấm có bề ngang rộng hơn, đi kèm điểm nhấn màu cam nổi bật. Thay đổi này không chỉ mang lại vẻ ngoài hầm hố hơn mà còn có thể cải thiện trải nghiệm thao tác khi người dùng đeo găng tay hoặc đang vận động mạnh.

Về bảng màu, dòng Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2 sẽ mang đến những lựa chọn phong phú hơn. Theo báo cáo, phiên bản tiêu chuẩn sẽ có màu be (beige), trong khi phiên bản màu đen sẽ đi kèm dây đeo xanh thẫm và bản màu bạc sẽ kết hợp với dây đeo màu xanh lá cây.

Sự vắng bóng của Galaxy Watch 9 Classic

Trái ngược với một số tin đồn trước đó, các tài liệu phân tích mới nhất và dữ liệu từ FCC cho thấy Samsung có khả năng sẽ không ra mắt phiên bản Galaxy Watch 9 Classic với vòng bezel xoay vật lý trong năm 2026. Điều này hoàn toàn phù hợp với chu kỳ phát hành sản phẩm thông thường của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, vốn thường cách quãng dòng Classic sau mỗi hai năm.

Ngoài những thay đổi về phần cứng, thế hệ smartwatch mới cũng dự kiến sẽ chạy trên giao diện One UI 9 Watch dựa trên nền tảng hệ điều hành mới nhất. Ứng dụng Samsung Health cũng được cho là sẽ trải qua một đợt tái thiết kế giao diện để cung cấp các phân tích sức khỏe chuyên sâu và trực quan hơn cho người dùng.