Rò rỉ sức mạnh chip Exynos 2700: Samsung thay đổi kiến trúc để bứt phá hiệu năng Chipset Exynos 2700 của Samsung vừa lộ diện trên Geekbench với cấu hình 10 nhân và kiến trúc 4 cụm mới, hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội cho dòng Galaxy S27.

Dù Samsung vừa ra mắt Exynos 2600 trên dòng Galaxy S26 vào đầu năm 2025, những thông tin rò rỉ đầu tiên về thế hệ kế nhiệm Exynos 2700 đã bắt đầu xuất hiện. Dữ liệu từ nền tảng đo điểm chuẩn Geekbench cho thấy Samsung đang thử nghiệm một hướng đi mới về cấu trúc nhân CPU nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý đa luồng.

Phân tích cấu trúc 10 nhân và điểm số hiệu năng

Exynos 2700 xuất hiện với mã hiệu S5E9975, sở hữu CPU 10 lõi. Đáng chú ý, thay vì cấu trúc ba cụm (triple-cluster) truyền thống, Samsung dường như đang chuyển sang thiết kế bốn cụm (quad-cluster). Cấu hình này bao gồm các mức xung nhịp linh hoạt dao động từ 2.30GHz đến 2.88GHz, giúp thiết bị phân bổ tác vụ hiệu quả hơn giữa các nhân hiệu năng cao và nhân tiết kiệm điện.

Hiệu năng của Exynos 2700 trên Geekbench

Trong các bài kiểm tra trên Geekbench 6, Exynos 2700 đạt khoảng 2.603 điểm đơn nhân và 10.350 điểm đa nhân. Mặc dù đây mới chỉ là những nguyên mẫu thử nghiệm ban đầu và xung nhịp chưa đạt ngưỡng tối đa 3GHz, điểm số đa nhân của chipset này đã tiệm cận với thế hệ Exynos 2600 hiện tại.

Nâng cấp đồ họa và thông số kỹ thuật chi tiết

Về khả năng xử lý đồ họa, Exynos 2700 được trang bị GPU Xclipse 970. Kết quả thử nghiệm OpenCL ghi nhận đạt 15.618 điểm, cho thấy tiềm năng xử lý các tác vụ đồ họa nặng và chơi game ổn định hơn. Thiết bị thử nghiệm đi kèm với dung lượng RAM 12GB và chạy trên nền tảng Android mới nhất.

Thông số Chi tiết kỹ thuật (Rò rỉ) Mã hiệu Chipset S5E9975 Số nhân CPU 10 nhân (Cấu trúc 4 cụm) Xung nhịp 2.30GHz - 2.88GHz Điểm đơn nhân (Geekbench 6) 2.603 Điểm đa nhân (Geekbench 6) 10.350 GPU Xclipse 970 (15.618 điểm OpenCL)

Kỳ vọng trên dòng Galaxy S27

Mặc dù các con số benchmark sớm thường chỉ mang tính tham khảo, nhưng sự xuất hiện sớm của Exynos 2700 cho thấy Samsung đang đẩy nhanh tiến độ tối ưu hóa phần cứng. Việc thay đổi kiến trúc nhân có thể là nỗ lực của hãng nhằm giải quyết các vấn đề về nhiệt độ và duy trì hiệu năng đỉnh trong thời gian dài. Dự kiến, chipset này sẽ là trái tim của dòng Galaxy S27 Series ra mắt vào năm 2026, có thể được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến nhất của Samsung.