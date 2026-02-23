Rò rỉ tài liệu quảng cáo Galaxy S26 Ultra: Pin 31 giờ và tính năng màn hình riêng tư mới Tài liệu rò rỉ cho thấy Galaxy S26 Ultra giữ nguyên thời lượng pin 31 giờ, tập trung nâng cấp hiệu năng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và tính năng bảo mật mới.

Dòng sản phẩm Galaxy S26 của Samsung dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào rạng sáng ngày 26/2 (theo giờ Việt Nam). Trước thềm sự kiện Unpacked, một poster quảng cáo của phiên bản cao cấp nhất - Galaxy S26 Ultra - đã bất ngờ xuất hiện, xác nhận những thông số kỹ thuật quan trọng và các tính năng mới mà hãng công nghệ Hàn Quốc sắp giới thiệu.

Tài liệu quảng cáo Galaxy S26 Ultra

Hiệu suất năng lượng từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Dựa trên nội dung poster rò rỉ, Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì thời lượng phát video lên đến 31 giờ chỉ với một lần sạc. Đây là con số tương đồng với thế hệ Galaxy S25 Ultra tiền nhiệm. Mặc dù dung lượng pin vẫn giữ mức 5,000 mAh, điểm khác biệt nằm ở vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 hoàn toàn mới.

Chipset này được quảng bá là có những cải tiến đáng kể về hiệu suất năng lượng trên cả CPU và GPU. Khả năng tối ưu hóa hệ thống (SoC) kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp thiết bị tiết kiệm điện hơn trong các tác vụ hàng ngày, đảm bảo duy trì trải nghiệm bền bỉ dù phần cứng pin không thay đổi.

Galaxy S26 Ultra có pin và sạc tương tự thế hệ trước

Công nghệ sạc và quản lý nhiệt độ thực tế

Về khả năng nạp năng lượng, poster xác nhận Galaxy S26 Ultra có thể sạc từ 0-75% trong vòng 30 phút. Dù trước đó có nhiều tin đồn về việc nâng cấp công suất sạc lên 60W, nhưng thời gian sạc thực tế cho thấy Samsung vẫn duy trì chiến lược bảo vệ tuổi thọ pin và kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt. Việc không tăng tốc độ sạc đáng kể có thể là một bước đi thận trọng nhằm đảm bảo an toàn thiết bị trong quá trình sử dụng lâu dài.

Hệ thống camera và thuật toán xử lý hình ảnh

Hệ thống camera trên Galaxy S26 Ultra vẫn tiếp tục sử dụng cấu hình 4 ống kính quen thuộc nhưng được tinh chỉnh sâu về mặt thuật toán. Cụ thể, các thông số bao gồm:

Cảm biến chính: 200MP

Góc siêu rộng: 50MP

Ống kính Tele 1: 50MP (zoom quang 5x)

Ống kính Tele 2: 10MP (zoom quang 3x)

Camera Selfie: 12MP hỗ trợ lấy nét tự động

Sự thay đổi lớn nhất dự kiến đến từ khả năng hậu kỳ và khử nhiễu bằng AI, giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh thay vì chỉ thay đổi thông số phần cứng thuần túy.

Flagship tiếp theo của Samsung có 4 camera chất lượng ở mặt sau

Tính năng Màn hình riêng tư và trải nghiệm người dùng

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là tính năng "Màn hình riêng tư". Công nghệ này cho phép hạn chế nội dung hiển thị khi nhìn từ các góc nghiêng, giúp bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng. Đây được xem là một sự bổ sung thiết thực cho những người dùng coi trọng quyền riêng tư.

Điểm nhấn của Galaxy S26 Ultra còn đến từ màn hình riêng tư

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của Galaxy S26 Ultra

Thông số Chi tiết rò rỉ Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pin / Thời lượng 5,000 mAh / 31 giờ phát video Tốc độ sạc 0-75% trong 30 phút Camera chính 200MP Hệ điều hành One UI 8.5 Tính năng đặc biệt Màn hình riêng tư

Nhìn chung, Galaxy S26 Ultra thể hiện định hướng hoàn thiện hóa trải nghiệm thay vì tạo ra những thay đổi mang tính đột phá về thông số. Sự kết hợp giữa chip xử lý thế hệ mới, giao diện One UI 8.5 và các tính năng bảo mật thông minh sẽ là những yếu tố then chốt định hình vị thế của mẫu flagship này trong năm 2026.