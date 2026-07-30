Rò rỉ thiết kế bộ Lego Harry Potter 76476 Bộ Pháp Thuật với 3.491 chi tiết và giá 450 USD Bản phác thảo rò rỉ cho thấy bộ Lego 76476 Bộ Pháp Thuật sở hữu cấu trúc 3 tầng phức tạp cùng 14 nhân vật đi kèm. Với mức giá dự kiến 450 USD, đây sẽ là một trong những sản phẩm Lego Harry Potter lớn nhất từng được phát hành.

Bản phác thảo thiết kế của bộ sản phẩm Lego Harry Potter mang mã số 76476 vừa bị rò rỉ, hé lộ mô hình Bộ Pháp Thuật (Ministry of Magic) có quy mô lên tới 3.491 chi tiết cùng 14 nhân vật (minifigures). Dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026 với mức giá đồn đoán khoảng 450 USD, đây hứa hẹn sẽ là một trong những bộ Lego chủ đề Harry Potter đắt giá và đồ sộ nhất từng được sản xuất.

Thông tin đầu tiên về bộ Lego 76476 Bộ Pháp Thuật bị rò rỉ vào tháng 7/2026.

Chi tiết cấu trúc phân tầng trong thiết kế rò rỉ

Bản vẽ phác thảo tay được chia sẻ từ tài khoản leaker "unibricks" cho thấy mô hình mã hiệu 76476 được thiết kế theo chiều dọc với 3 tầng không gian riêng biệt, tái hiện các bối cảnh quan trọng của Bộ Pháp Thuật:

Tầng trên cùng: Khung cảnh đường phố London với lối vào bốt điện thoại màu đỏ đặc trưng. Tầng này đi kèm các nhân vật như Arthur Weasley và bà Figg.

Khung cảnh đường phố London với lối vào bốt điện thoại màu đỏ đặc trưng. Tầng này đi kèm các nhân vật như Arthur Weasley và bà Figg. Tầng giữa: Tái hiện sảnh lớn dưới lòng đất với hệ thống lò sưởi Mạng Floo, khu vực văn phòng và đài phun nước trung tâm. Các nhân vật xuất hiện ở khu vực này bao gồm Albus Dumbledore, Voldemort, Dolores Umbridge và Mad-Eye Moody.

Tái hiện sảnh lớn dưới lòng đất với hệ thống lò sưởi Mạng Floo, khu vực văn phòng và đài phun nước trung tâm. Các nhân vật xuất hiện ở khu vực này bao gồm Albus Dumbledore, Voldemort, Dolores Umbridge và Mad-Eye Moody. Tầng dưới cùng: Bao gồm các căn phòng ngầm và một khu vực riêng biệt được dự đoán là phòng xử án hoặc kho lưu trữ. Tầng này chứa các nhân vật chính gồm Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger và Sirius Black.

Quy mô và vị thế trong bộ sưu tập Lego Harry Potter

Với 3.491 chi tiết cùng mức giá 450 USD, bộ Lego 76476 Bộ Pháp Thuật sẽ vươn lên nhóm 5 bộ Lego Harry Potter lớn nhất từng được phát hành. Mô hình này chỉ đứng sau các sản phẩm biểu tượng như Lâu đài Hogwarts hay Hẻm Xéo (Diagon Alley).

Các thông số kỹ thuật này hoàn toàn trùng khớp với các báo cáo trước đó từ nguồn tin Brick Tap. Mặc dù phía Lego chưa đưa ra thông tin xác nhận chính thức và danh sách nhân vật đi kèm có thể điều chỉnh khi ra mắt thực tế, bản thiết kế rò rỉ cho thấy đây là một mô hình cao cấp hướng tới đối tượng người sưu tầm.