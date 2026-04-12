Rò rỉ thiết kế Galaxy Z Flip8: Tinh chỉnh độ mỏng và nâng cấp hiệu năng với chip 2nm Loạt ảnh render của Galaxy Z Flip8 vừa lộ diện, hé lộ thân máy mỏng hơn khi gập lại cùng cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý Exynos 2600 tiến trình 2nm.

Samsung đang trong quá trình phát triển thế hệ điện thoại gập tiếp theo với tên gọi Galaxy Z Flip8. Sau những rò rỉ về dòng Z Fold8, chuyên gia tin đồn @OnLeaks đã chia sẻ loạt ảnh render chi tiết, cung cấp cái nhìn cận cảnh về thiết kế và kích thước của mẫu smartphone màn hình gập vỏ sò thế hệ mới.

Galaxy Z Flip8 lộ ảnh render sắc nét

Cải thiện độ mỏng khi gập và không gian hiển thị

Dựa trên các thông tin rò rỉ, Galaxy Z Flip8 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Flip nhưng có sự điều chỉnh nhẹ về kích thước vật lý. Máy dự kiến sở hữu màn hình gập chính 6.9 inch, hứa hẹn mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn cho các tác vụ giải trí và đa nhiệm.

Về thông số kỹ thuật, thiết bị có số đo lần lượt là 166.8 x 75.4 x 6.6 mm khi mở ra hoàn toàn. Khi ở trạng thái gập, máy đạt kích thước 85.4 x 75.4 x 13.2 mm. Đáng chú ý, dù chiều dài và rộng tăng nhẹ so với phiên bản tiền nhiệm, độ dày khi gập của Galaxy Z Flip8 đã được tối ưu mỏng hơn, giúp tăng tính di động và tính thẩm mỹ.

Galaxy Z Flip8 có thân máy mỏng hơn thế hệ trước

Cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý tiến trình 2nm

Bên cạnh những thay đổi về ngoại hình, Galaxy Z Flip8 được kỳ vọng sẽ mang đến bước nhảy vọt về hiệu năng. Các báo cáo kỹ thuật chỉ ra rằng Samsung có thể trang bị cho máy con chip Exynos 2600 được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Đi kèm với đó là dung lượng RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong tiêu chuẩn từ 256GB, đáp ứng tốt nhu cầu xử lý mượt mà các ứng dụng đa nhiệm và AI.

Về khả năng nhiếp ảnh, các hình ảnh render xác nhận thiết bị vẫn duy trì hệ thống camera kép ở mặt sau. Mặc dù thông số chi tiết của cảm biến chưa được tiết lộ, việc tích hợp bộ vi xử lý mới được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng xử lý hậu kỳ và chất lượng ảnh chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Điện thoại có thiết kế gập độc đáo, sang trọng

Thời điểm ra mắt và triển vọng thị trường

Dòng Galaxy Z Flip8 cùng với Galaxy Z Fold8 nhiều khả năng sẽ chính thức được trình làng vào khoảng tháng 7/2026 tại sự kiện Galaxy Unpacked thường niên của Samsung. Việc tập trung tối ưu hóa độ mỏng và nâng cấp phần cứng mạnh mẽ cho thấy chiến lược của hãng trong việc củng cố vị thế dẫn đầu trong phân khúc điện thoại gập.

Hiện tại, thông tin về giá bán vẫn chưa được công bố chính thức. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán Samsung sẽ cố gắng duy trì mức giá ổn định so với các thế hệ trước để tiếp cận tệp khách hàng rộng rãi hơn.