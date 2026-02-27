Rò rỉ thông số Galaxy A57 và A37: Pin 5.000 mAh, sạc 45W và nâng cấp chuẩn IP68 Samsung Galaxy A57 và A37 vừa lộ diện trên cơ sở dữ liệu EPREL với dung lượng pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45W và nâng cấp lên chuẩn kháng nước, bụi IP68 cao cấp.

Bộ đôi điện thoại tầm trung thế hệ mới của Samsung là Galaxy A57 và Galaxy A37 vừa xuất hiện trong cơ sở dữ liệu EPREL của Liên minh Châu Âu (EU) với các mã model lần lượt là SM-A576B/DS và SM-A376B/DS. Những dữ liệu từ nhãn năng lượng không chỉ xác nhận dung lượng pin mà còn hé lộ những cải tiến quan trọng về độ bền và công nghệ sạc.

Thời lượng sử dụng ấn tượng và công nghệ sạc nhanh 45W

Dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn của EU bao gồm gọi điện, lướt web và xem video, cả hai thiết bị đều nhận được điểm A về hiệu quả năng lượng. Cụ thể, Galaxy A37 được đánh giá có thời gian sử dụng lên tới 53 giờ cho một lần sạc đầy, trong khi Galaxy A57 đạt mức 52 giờ. Kết quả này cho thấy khả năng duy trì hoạt động ổn định trong khoảng 1,5 ngày đối với các nhu cầu sử dụng hỗn hợp thông thường.

Dữ liệu EPREL của Galaxy A37

Về thông số phần cứng, cả Galaxy A57 và A37 đều sở hữu viên pin có dung lượng định danh là 4.905 mAh. Theo truyền thống của Samsung, con số này sẽ được niêm yết thương mại là 5.000 mAh. Đáng chú ý, Samsung đã trang bị công nghệ sạc nhanh công suất 45W cho bộ đôi này, một bước tiến nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh trong phân khúc điện thoại tầm trung.

Dữ liệu EPREL của Galaxy A57

Nâng cấp chuẩn kháng nước IP68 và độ bền vật lý

Một trong những điểm thay đổi lớn nhất trên dòng Galaxy A series năm 2026 là việc nâng cấp chuẩn kháng nước và bụi lên mức IP68, thay thế cho chuẩn IP67 trên các phiên bản tiền nhiệm. Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị có khả năng bảo vệ tốt hơn trong môi trường khắc nghiệt.

Tuy nhiên, có sự phân hóa nhẹ về độ bền vật lý giữa hai model. Trong khi Galaxy A57 đạt xếp hạng A về khả năng chống rơi vỡ, thì Galaxy A37 dừng lại ở mức xếp hạng B. Khả năng sửa chữa của cả hai máy được ghi nhận ở mức C, đây là chỉ số phổ biến đối với các dòng smartphone hiện đại có cấu trúc chống nước chặt chẽ.

Thông số kỹ thuật Galaxy A37 Galaxy A57 Mã Model SM-A376B/DS SM-A576B/DS Dung lượng pin (Định danh) 4.905 mAh 4.905 mAh Thời gian sử dụng tối đa 53 giờ 52 giờ Sạc nhanh 45W 45W Chuẩn kháng nước/bụi IP68 IP68 Xếp hạng rơi vỡ Hạng B Hạng A

Thay đổi trong chiến lược tuổi thọ pin

Một chi tiết gây chú ý trong báo cáo là số chu kỳ sạc của thiết bị. Cả Galaxy A57 và A37 được chứng nhận chịu được 1.200 chu kỳ sạc đầy trước khi dung lượng pin giảm xuống dưới 80% so với ban đầu. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 2.000 chu kỳ từng được ghi nhận trên thế hệ Galaxy A36 và A56 tiền nhiệm.

Galaxy A57 và A37 sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Sự sụt giảm về chu kỳ sạc cũng được dự báo sẽ xuất hiện trên dòng cao cấp Galaxy S26, cho thấy một sự thay đổi trong chiến lược về vật liệu hoặc cấu trúc pin của Samsung. Mặc dù điều này không ảnh hưởng đến hiệu năng ngắn hạn, nhưng đây là yếu tố người dùng cần lưu ý nếu có ý định sử dụng máy trong thời gian dài từ 4 đến 5 năm.

Dự kiến, Samsung sẽ chính thức công bố bộ đôi Galaxy A37 và A57 vào tháng tới, mang đến những tùy chọn mới mạnh mẽ hơn cho thị trường di động đầu năm 2026.