Rò rỉ thông số Galaxy A57 và Galaxy A37: Nâng cấp chip Exynos và sạc nhanh 45W Samsung chuẩn bị ra mắt bộ đôi Galaxy A57 và Galaxy A37 với màn hình Super AMOLED 120Hz, vi xử lý Exynos thế hệ mới và hệ điều hành Android 16 tích hợp sẵn.

Samsung được cho là đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để ra mắt hai mẫu smartphone tầm trung chiến lược trong năm 2026 là Galaxy A37 và Galaxy A57. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất từ Android Headlines, bộ đôi này sẽ mang đến những nâng cấp đáng kể về hiệu năng xử lý, công suất sạc và trải nghiệm hiển thị, trong khi vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy A.

Samsung đang tích cực phát triển bộ đôi Galaxy A57 và Galaxy A37

Thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy A57 và Galaxy A37

Dựa trên các dữ liệu kỹ thuật hiện có, Galaxy A57 và A37 chia sẻ nhiều đặc điểm chung về công nghệ màn hình và năng lượng, nhưng có sự phân hóa rõ rệt về sức mạnh phần cứng bên trong. Dưới đây là bảng so sánh thông số chi tiết:

Đặc điểm Galaxy A57 Galaxy A37 Vi xử lý (CPU) Exynos 1680 Exynos 1480 Màn hình 6.7 inch Super AMOLED, 120Hz 6.7 inch Super AMOLED, 120Hz Bộ nhớ RAM 8GB 6GB / 8GB Bộ nhớ trong 128GB / 256GB 128GB / 256GB Pin / Sạc 5,000mAh / 45W 5,000mAh / 45W Hệ điều hành Android 16 (One UI 8.5) Android 16 (One UI 8.5)

Đột phá về hiệu năng với dòng chip Exynos thế hệ mới

Điểm nhấn lớn nhất trên Galaxy A57 là việc trang bị vi xử lý Exynos 1680. Đây là con chip được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa khả năng xử lý đồ họa và tiết kiệm điện năng hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, Galaxy A37 sử dụng chip Exynos 1480, một giải pháp hiệu năng đã được khẳng định về độ ổn định cho các tác vụ đa nhiệm và giải trí tầm trung.

Hai điện thoại Galaxy A 2026 mới của Samsung có cấu hình khá tốt

Về phần mềm, cả hai thiết bị dự kiến sẽ là những đại diện đầu tiên trong phân khúc tầm trung xuất xưởng với hệ điều hành Android 16 và giao diện One UI 8.5. Việc tích hợp sẵn phiên bản phần mềm mới nhất giúp người dùng tiếp cận sớm các tính năng bảo mật và tùy biến sâu từ Google và Samsung.

Trải nghiệm hiển thị và hệ thống camera đa dụng

Cả Galaxy A57 và A37 đều sở hữu màn hình Super AMOLED phẳng với kích thước 6.7 inch. Tần số quét 120Hz đảm bảo các hiệu ứng chuyển cảnh và thao tác vuốt chạm đạt độ mượt mà cao. Đây là tiêu chuẩn hiển thị cao cấp mà Samsung đang nỗ lực phổ cập xuống các dòng máy phân khúc thấp hơn.

Hệ thống camera trên hai máy có sự tương đồng lớn với cấu hình bộ bốn ống kính:

Cảm biến chính: 50MP hỗ trợ độ chi tiết cao.

Góc siêu rộng: 12MP phục vụ chụp phong cảnh.

Macro: 5MP hỗ trợ chụp cận cảnh.

Camera selfie: 12MP ở mặt trước.

Thiết kế tinh chỉnh và giá bán dự kiến

Dù giữ nguyên phong cách thiết kế phẳng hiện đại, Galaxy A57 có kích thước mỏng hơn (6.9mm) và nhẹ hơn (192g) so với Galaxy A37 (7.4mm và 196g). Sự khác biệt này có thể đến từ việc tối ưu hóa linh kiện bên trong của dòng sản phẩm cao cấp hơn.

Galaxy A37 và A57 sẽ sớm ra mắt với nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung

Tại thị trường châu Âu, mức giá dự kiến cho Galaxy A37 rơi vào khoảng 439 EUR (tương đương 13.39 triệu đồng), trong khi Galaxy A57 có giá khoảng 539 EUR (tương đương 16.44 triệu đồng). Với các thông số về pin 5,000mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W và tiêu chuẩn kháng nước dự kiến, bộ đôi này hứa hẹn sẽ là những lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và giá trị sử dụng cho người dùng trong thời gian tới.