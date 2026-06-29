Robert Lewandowski gia nhập Chicago Fire: Bước ngoặt lịch sử cho MLS sau kỷ nguyên Messi Tiền đạo Robert Lewandowski chính thức đạt thỏa thuận 2 năm với Chicago Fire, từ chối Saudi Arabia để viết tiếp chương cuối sự nghiệp tại Mỹ sau khi rời Barcelona.

Sau những vinh quang rực rỡ tại châu Âu, Robert Lewandowski đã chính thức chọn giải nhà nghề Mỹ (MLS) làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Quyết định này không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên tại Barcelona mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho bóng đá thành phố Chicago.

Bản hợp đồng mang tính biểu tượng tại Chicago

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Robert Lewandowski đã đạt được thỏa thuận gia nhập Chicago Fire theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền đạo 37 tuổi người Ba Lan sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn hai năm, chính thức hiệu lực ngay sau khi anh hoàn tất các thủ tục chia tay đội chủ sân Camp Nou.

Lewandowski sắp gia nhập Chicago Fire. Ảnh: Getty Images.

Đáng chú ý, để có được cái gật đầu của chủ nhân hai giải thưởng FIFA Best, Chicago Fire đã phải vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ AC Milan và những lời đề nghị "bom tấn" về mặt tài chính từ Saudi Pro League. Tại Mỹ, Lewandowski dự kiến sẽ nằm trong nhóm những ngôi sao nhận đãi ngộ cao nhất giải đấu, tương xứng với vị thế của một trung phong hàng đầu thế giới.

Tác động chuyên môn và giá trị chiến lược

Dù đã bước sang tuổi 37, Lewandowski vẫn duy trì một hiệu suất ghi bàn đáng nể. Anh vừa khép lại hành trình tại Tây Ban Nha bằng chức vô địch La Liga thứ ba trong bốn mùa giải khoác áo Barcelona. Kinh nghiệm trận mạc dày dạn và bản năng sát thủ trong vòng cấm của chân sút sinh năm 1988 được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán hàng công cho Chicago Fire.

Huấn luyện viên trưởng kiêm Giám đốc bóng đá Gregg Berhalter là người thúc đẩy mạnh mẽ thương vụ này. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự hiện diện của Lewandowski còn mang ý nghĩa chiến lược cực lớn về mặt thương mại. Thành phố Chicago vốn là nơi có cộng đồng người Ba Lan gốc bản địa đông đảo nhất tại Mỹ, và việc sở hữu một biểu tượng quốc gia như Lewandowski sẽ giúp CLB thu hút lượng khán giả khổng lồ khi chuyển sang thi đấu tại sân vận động mới McDonald’s Park.

Tham vọng về một "siêu đội hình"

Việc chiêu mộ thành công Lewandowski có thể chỉ là phát súng đầu tiên trong kế hoạch nâng tầm đội bóng của ban lãnh đạo Chicago Fire. Các nguồn tin nội bộ cho biết CLB đang tích cực đàm phán với tiền vệ Leon Goretzka của Bayern Munich. Viễn cảnh tái hợp với người đồng đội cũ Lewandowski được xem là chìa khóa để thuyết phục ngôi sao người Đức từ bỏ các lời mời từ châu Âu để sang Mỹ chơi bóng.

Sự gia nhập của Lewandowski tiếp tục khẳng định sức hút mãnh liệt của MLS trong những năm gần đây. Sau những hiệu ứng mang tên Lionel Messi hay Thomas Muller, sự xuất hiện của chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Ba Lan hứa hẹn sẽ biến Chicago Fire trở thành một thế lực mới, sẵn sàng thách thức các danh hiệu lớn tại xứ sở cờ hoa.