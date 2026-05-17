Robert Lewandowski rời Barcelona: 5 bến đỗ tiềm năng cho huyền thoại Ba Lan Sau 119 bàn thắng và 3 chức vô địch La Liga, Robert Lewandowski sẽ chia tay Barcelona vào cuối mùa giải này. Đây là 5 điểm đến tiềm năng nhất cho tiền đạo 37 tuổi.

Robert Lewandowski sẽ chính thức khép lại chương huy hoàng tại Barcelona sau khi mùa giải này kết thúc, thời điểm hợp đồng của anh tại Camp Nou đáo hạn. Ở tuổi 37, tiền đạo người Ba Lan rời đi với một di sản đồ sộ: 119 bàn thắng sau 191 trận đấu và 3 danh hiệu La Liga. Lewandowski chia sẻ anh ra đi với cảm giác sứ mệnh đã hoàn tất, mở ra cuộc đua khốc liệt giành chữ ký của một trong những trung phong vĩ đại nhất thế hệ này.

Lewandowski chuẩn bị rời Barca.

1. Al Hilal: Sức mạnh tài chính từ Saudi Arabia

Saudi Pro League tiếp tục là điểm đến tiềm năng nhất về mặt tài chính. Al Hilal hiện đang dẫn đầu cuộc đua với đề nghị gây sốc: 90 triệu euro mỗi mùa, tương đương khoảng 1,5 triệu bảng mỗi tuần. Mặc dù từng từ chối những lời mời gọi từ Trung Đông vào mùa hè năm ngoái, nhưng bối cảnh hiện tại khi đã trở thành cầu thủ tự do có thể khiến Lewandowski cân nhắc lại quyết định của mình.

2. Chicago Fire: Trải nghiệm tại giải nhà nghề Mỹ (MLS)

Giải MLS luôn là điểm dừng chân lý tưởng cho các ngôi sao hàng đầu châu Âu ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Lewandowski từng nhiều lần thảo luận với người đồng đội trên tuyển Ba Lan là Karol Swiderski về cuộc sống và môi trường thi đấu tại Mỹ. Sự hiện diện của một huyền thoại như Lewandowski không chỉ giúp nâng tầm Chicago Fire mà còn là cú hích thương mại cực lớn cho toàn giải đấu.

Lewandowski vẫn là ngôi sao được săn đón.

3. AC Milan: Truyền thống tôn vinh những lão tướng

Tại Serie A, AC Milan nổi tiếng với khả năng khai thác hiệu quả năng lực của các ngôi sao dày dạn kinh nghiệm. Sự quan tâm của Rossoneri dành cho chân sút người Ba Lan đã được ghi nhận trong nhiều tháng qua. Với việc Milan luôn biết cách sử dụng các cầu thủ ở độ tuổi ngấp nghé 40 như trường hợp của Luka Modric mùa này, San Siro có thể là bến đỗ hoàn hảo để Lewandowski tiếp tục chơi bóng đỉnh cao tại châu Âu.

4. Juventus: Rào cản về mức đãi ngộ

Juventus cũng đã có những buổi tiếp xúc với người đại diện của tiền đạo này. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay là bài toán kinh tế. Dù Lewandowski sẵn sàng giảm lương so với mức đề nghị ở Saudi Arabia, con số 8 triệu euro mỗi năm vẫn được coi là vượt quá khả năng chi trả mà đội bóng thành Turin mong muốn dành cho một tiền đạo 37 tuổi.

5. Manchester United: Phương án kinh nghiệm của Quỷ đỏ

Cựu danh thủ Rio Ferdinand tin rằng Lewandowski sẽ là một bản hợp đồng khôn ngoan cho Manchester United. Kinh nghiệm dày dạn tại Champions League của anh được kỳ vọng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của các chân sút trẻ như Sesko. Trong bối cảnh đội bóng cần một giải pháp ngắn hạn đẳng cấp để giải quyết vấn đề hiệu suất hàng công, Lewandowski là lựa chọn đáng cân nhắc.