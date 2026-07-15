Roberto Bautista Agut giải nghệ ở tuổi 38: Khép lại hành trình của một 'dị nhân' quần vợt Tay vợt người Tây Ban Nha Roberto Bautista Agut vừa bất ngờ tuyên bố giải nghệ sớm hơn dự kiến. Với lối chơi phẳng và bền bỉ đặc trưng, cựu số 9 thế giới để lại di sản đồ sộ với 12 danh hiệu ATP và chức vô địch Davis Cup lịch sử.

Làng quần vợt thế giới vừa đón nhận thông tin đầy bất ngờ khi Roberto Bautista Agut chính thức tuyên bố treo vợt. Dù trước đó lão tướng người Tây Ban Nha từng dự định thi đấu hết mùa giải 2026, nhưng anh đã quyết định dừng lại ở tuổi 38, ngay sau khi tham dự giải đấu truyền thống Copa del Rey de Tenis tại Huelva.

Roberto Bautista Agut tại Copa del Rey tuần vừa rồi.

Lời chia tay xúc động trên quê nhà

Trong buổi lễ tri ân được tổ chức tại Huelva, Bautista Agut xuất hiện cùng vợ và các con trong một bầu không khí đầy cảm xúc. Tay vợt sinh năm 1988 xác nhận Copa del Rey de Tenis là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp chuyên nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ của mình.

"Tôi rất hạnh phúc khi được khép lại hành trình của mình trên quê hương Tây Ban Nha, tại một giải đấu giàu truyền thống. Tôi biết ơn tất cả những người đã đồng hành cùng mình và biết ơn quần vợt vì mọi điều tuyệt vời mà môn thể thao này mang lại", RBA chia sẻ trên mạng xã hội sau trận đấu cuối cùng.

Trước đó, trận đấu chính thức cuối cùng của anh trên hệ thống ATP Tour là thất bại trước tài năng trẻ Joao Fonseca tại vòng 1 Wimbledon 2026. Vào thời điểm đó, ít người hâm mộ có thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ được chứng kiến những bước chạy miệt mài của Agut tại một giải Grand Slam.

European Open 2024 - danh hiệu ATP cuối cùng trong sự nghiệp đáng nhớ của Bautista Agut.

'Dị nhân' với lối chơi khác biệt của xứ sở bò tót

Trong suốt giai đoạn đỉnh cao từ 2014-2023, Roberto Bautista Agut luôn được xem là một thực thể khác biệt của quần vợt Tây Ban Nha. Khác với các đồng hương vốn nổi tiếng với những cú topspin cực nặng và sự thống trị trên mặt sân đất nện, Agut xây dựng thương hiệu bằng lối chơi phẳng, bóng đi thấp và cực kỳ ổn định.

Chiến thuật của anh dựa trên khả năng phòng ngự phản công chắc chắn, hạn chế tối đa sai lầm tự đánh hỏng và khai thác điểm yếu đối thủ bằng những góc đánh hiểm hóc. Điều này giúp anh trở thành một trong những tay vợt Tây Ban Nha hiếm hoi chơi cực hay trên mặt sân cỏ và sân cứng trong nhà. Dù không sở hữu những cú giao bóng sấm sét, nhưng độ hiểm hóc trong từng pha bóng đã giúp anh đạt được thứ hạng cao nhất sự nghiệp là vị trí số 9 thế giới vào năm 2019.

Đỉnh cao năm 2019 và di sản để lại

Năm 2019 được coi là mùa giải rực rỡ nhất trong sự nghiệp của RBA. Anh không chỉ lọt vào bán kết Wimbledon mà còn là nhân tố then chốt giúp đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang tại Davis Cup. Trong trận chung kết đối đầu với Canada, chiến thắng của anh trước Felix Auger-Aliassime đã mở ra cánh cửa vô địch trước khi Rafael Nadal kết liễu đối thủ.

RBA cùng Rafael Nadal vô địch Davis Cup 2019 sau chiến thắng trước Canada.

Kết thúc sự nghiệp, Roberto Bautista Agut sở hữu những thông số thống kê ấn tượng:

12 danh hiệu ATP đơn nam.

đơn nam. Hơn 500 trận thắng trên hệ thống Tour chuyên nghiệp.

trên hệ thống Tour chuyên nghiệp. Thứ hạng cao nhất: Số 9 thế giới (2019).

(2019). Thành tích Grand Slam ổn định: Chưa từng dừng bước trước vòng 4 các giải đấu lớn khi đang ở đỉnh cao phong độ.

Sự ra đi của Agut tiếp tục đánh dấu sự thu hẹp của thế hệ 8X huyền thoại. Hiện tại, Tour đấu chỉ còn lại số ít "lão tướng" như Novak Djokovic, Stan Wawrinka hay Marin Cilic vẫn đang tiếp tục chinh chiến, trong khi những cái tên như Kei Nishikori hay Gael Monfils cũng đã có kế hoạch giải nghệ vào cuối năm nay.