Roberto De Zerbi hồi sinh Tottenham, West Ham đối mặt nguy cơ xuống hạng Chiến thắng 2-1 trước Aston Villa giúp Tottenham thoát khỏi nhóm 'cầm đèn đỏ' lần đầu tiên sau nhiều tháng, trong khi West Ham bị đẩy xuống vị trí thứ 18 với tỷ lệ rớt hạng lên tới 75,1%.

Tottenham vừa thực hiện một bước tiến quan trọng trong cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-26. Chiến thắng sát nút 2-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Spurs thoát khỏi nhóm nguy hiểm mà còn đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ của đội bóng kể từ khi HLV Roberto De Zerbi tiếp quản chiếc ghế nóng.

Cuộc chiến trụ hạng cũng cam go chẳng kém gì màn cạnh tranh ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Dấu ấn Roberto De Zerbi và sự hồi sinh của Tottenham

Chiến thắng trước Aston Villa mang lại cảm giác về một bước ngoặt lịch sử. Đây là lần đầu tiên Tottenham giành được hai chiến thắng liên tiếp kể từ đầu mùa giải. Dưới bàn tay của Roberto De Zerbi, đội bóng dường như đã lấy lại được sự tự tin và bản sắc vốn có. Cựu danh thủ Micah Richards nhận định trên Match of the Day rằng cường độ thi đấu và sự dũng cảm trong cách thiết lập đội hình của Spurs là chìa khóa giúp họ vượt qua giai đoạn khủng hoảng.

Alan Shearer cũng đánh giá cao khả năng kiểm soát bóng hai và sự quyết liệt trong các pha tranh chấp của Tottenham. Theo ông, Spurs đã biết cách giảm thiểu rủi ro và tận dụng tốt các cơ hội để trừng phạt đối thủ. Sự thay đổi về mặt tâm lý là rõ rệt nhất khi các cầu thủ không còn lẩn trốn trách nhiệm, thay vào đó là lối chơi chủ động và pressing tầm cao đặc trưng của chiến lược gia người Ý.

Cục diện khốc liệt của cuộc chiến trụ hạng

Khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu, Wolves và Burnley đã chính thức xuống chơi tại Championship. Suất xuống hạng cuối cùng hiện là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa ba đội bóng: Nottingham Forest, West Ham và Tottenham. Thất bại 0-3 của West Ham trước Brentford đã mở toang cánh cửa cho Tottenham vượt lên.

Vị trí của các đội nằm ở nhóm cuối bảng.

Nottingham Forest, dù đang có phong độ tốt dưới thời Vitor Pereira với chuỗi 6 trận bất bại, lại đang đối mặt với thử thách lớn từ đấu trường châu Âu. Việc lọt vào bán kết Europa League có thể là một sự xao nhãng nguy hiểm đối với mục tiêu trụ hạng tại giải nội địa. Lịch thi đấu dày đặc và tâm lý dồn sức cho trận chung kết tại Istanbul có thể khiến Forest đánh mất lợi thế trong cuộc đua sinh tồn này.

Số liệu thống kê báo động cho West Ham

Ngược lại với niềm vui của Tottenham, West Ham đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Trận thua trắng trước Brentford không chỉ khiến họ mất điểm mà còn làm sụp đổ hoàn toàn đà tâm lý tốt trước đó. Nuno Espirito Santo sẽ phải đối mặt với thử thách cực đại khi lịch thi đấu sắp tới của West Ham bao gồm trận gặp đội đầu bảng Arsenal.

Dữ liệu phân tích từ siêu máy tính của Opta chỉ ra những con số đáng lo ngại:

West Ham: 75,1% xác suất xuống hạng (đang xếp thứ 18 với 36 điểm).

Tottenham: 22,5% xác suất xuống hạng.

Nottingham Forest: 2,3% xác suất xuống hạng.

Lịch sử Ngoại hạng Anh cho thấy mốc 36 điểm thường đủ để trụ hạng trong 60% các mùa giải, nhưng kịch bản năm nay đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết khi đội đứng thứ 18 đã đạt tới mốc này. Với Tottenham, dù lịch thi đấu còn lại rất nặng nề khi phải chạm trán Leeds, Chelsea và Everton, nhưng lợi thế tinh thần từ De Zerbi đang là vũ khí quan trọng nhất giúp họ hy vọng về một màn thoát hiểm ngoạn mục.