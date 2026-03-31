Roberto De Zerbi tại Tottenham: Canh bạc rủi ro cứu vãn con tàu đắm khỏi vực thẳm Đối mặt nguy cơ xuống hạng sau gần nửa thế kỷ, Tottenham đặt cược vào Roberto De Zerbi. Tuy nhiên, triết lý cần thời gian của ông là rủi ro cực lớn khi giải đấu chỉ còn 7 vòng.

Trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang đứng trước bờ vực xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977, cái tên Roberto De Zerbi nổi lên như một cứu cánh cuối cùng. Với triết lý bóng đá tấn công rực lửa, chiến lược gia người Ý được kỳ vọng sẽ vực dậy bản sắc của Spurs. Tuy nhiên, đây là một nước đi đầy rủi ro: hoặc De Zerbi sẽ trở thành người hùng, hoặc ông sẽ là chứng nhân cho một trong những thảm kịch lớn nhất lịch sử câu lạc bộ.

Roberto De Zerbi có phải là lựa chọn hoàn hảo của Tottenham?

Cơn ác mộng xuống hạng và thực tại nghiệt ngã

Tottenham Hotspur đang trải qua một mùa giải tồi tệ ngoài sức tưởng tượng. Chỉ còn 7 trận đấu nữa là kết thúc mùa giải, Spurs hiện đang đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 30 điểm, chỉ vỏn vẹn hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 1 điểm. Chuỗi phong độ thảm hại với 4 trận thua trong 6 trận gần nhất đã đẩy đội bóng Bắc London vào thế chân tường.

Trước đó, Igor Tudor được đưa về với vai trò "lính cứu hỏa" để dập tắt cơn khủng hoảng. Thế nhưng, thay vì ổn định tình hình, Tudor vô tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến viễn cảnh xuống hạng lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ trở nên gần hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, những cuộc đàm phán với Roberto De Zerbi tiến triển tích cực, mang theo cả sự kỳ vọng lẫn lo âu về một lựa chọn "đúng người nhưng sai thời điểm".

Triết lý De Zerbi: Sự mạo hiểm không khoan nhượng

Triết lý của De Zerbi có thể tóm gọn trong cụm từ: kiểm soát bóng, cường độ cao và chấp nhận rủi ro. Điều này hoàn toàn trùng khớp với khẩu hiệu "dám nghĩ dám làm" mà các cổ động viên Tottenham hằng khao khát. Ông không bao giờ thỏa hiệp về phong cách chơi bóng của mình, bất kể hoàn cảnh.

Roberto De Zerbi nổi tiếng với cá tính mạnh.

Tuy nhiên, sự kiên định này chính là con dao hai lưỡi. Lịch sử chỉ ra rằng phong cách của De Zerbi cần thời gian để các cầu thủ thẩm thấu, thứ mà Tottenham hiện không có. Nhìn lại quá khứ, khi tiếp quản Brighton từ Graham Potter vào năm 2022, De Zerbi đã không thắng trong cả 5 trận đầu tiên. Tại Palermo năm 2016, ông bị sa thải chỉ sau chưa đầy 3 tháng với duy nhất 1 chiến thắng sau 13 trận. Cay đắng hơn, ông từng cùng Benevento xuống hạng tại Serie A mùa 2017/18 sau khi không thắng nổi trận nào trong 9 vòng đầu tiên nắm quyền.

Bài toán 8 điểm và rủi ro từ số liệu thống kê

Theo tính toán từ siêu máy tính của Opta, De Zerbi cần giành ít nhất 8 điểm trong 7 trận còn lại để giúp Spurs trụ hạng thành công. Đây là một thử thách cực đại, bởi thành tích tốt nhất của ông khi tiếp quản một đội bóng giữa mùa cũng chỉ là 8 điểm trong 7 trận đầu.

Thành tích cầm quân của Roberto De Zerbi tại Ngoại hạng Anh.

Không ai có thể phủ nhận tài năng chiến thuật của De Zerbi. Ông là một nhà cách tân, người đã khiến Pep Guardiola phải thừa nhận là đối thủ gây đau đầu nhất. Cách các đội bóng của De Zerbi kiểm soát nhịp điệu và định hình khoảng trống đã trở thành nguồn cảm hứng cho bóng đá hiện đại. Chính nhờ tiềm năng này, Spurs đã đề nghị một bản hợp đồng dài hạn lên tới 5 năm.

Cá tính mạnh và những rủi ro hậu trường

Một lý do khiến De Zerbi chưa thể cập bến các "ông lớn" thực thụ sau khi rời Brighton chính là tính cách nóng nảy. Tại Marseille, ông từng đe dọa từ chức ngay trong tháng 11 vì cho rằng cầu thủ làm nhục mình bằng màn trình diễn kém cỏi. Tại Tottenham, nơi áp lực từ ban lãnh đạo luôn ở mức đỉnh điểm, cá tính này có thể là ngòi nổ cho những rắc rối nội bộ.

Việc bổ nhiệm Roberto De Zerbi vào lúc này là một canh bạc tất tay. Nếu thành công, ông sẽ đặt nền móng cho một tương lai rực rỡ. Ngược lại, nếu những vấp váp giai đoạn đầu tái diễn, Tottenham sẽ đối mặt với kịch bản Championship đau đớn. Bảy trận đấu tới sẽ là câu trả lời cho vận mệnh của Spurs và tài ứng biến của "thợ hàn" De Zerbi.