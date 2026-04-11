Roberto De Zerbi và sứ mệnh hồi sinh Tottenham: Khôi phục bản sắc để trụ hạng Ngoại hạng Anh Nhận nhiệm vụ giải cứu Tottenham trong 7 vòng đấu cuối, HLV Roberto De Zerbi cam kết dùng đam mê và triết lý tấn công để khơi dậy bản sắc Gà trống giữa cuộc đua trụ hạng.

Roberto De Zerbi đã chính thức ra mắt trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Tottenham Hotspur với một thông điệp đầy sức nặng. Trong bối cảnh đội bóng thành London đang rơi tự do trên bảng xếp hạng, chiến lược gia người Ý khẳng định đam mê chính là chìa khóa để khôi phục lại đặc tính chiến thuật của câu lạc bộ và giúp họ trụ hạng thành công.

De Zerbi muốn khôi phục bản sắc của Spurs

Cuộc khủng hoảng tại Bắc London và DNA bị đánh mất

Tottenham đang trải qua một mùa giải thảm họa khi De Zerbi đã là cái tên thứ ba ngồi vào chiếc ghế nóng, sau sự ra đi của Thomas Frank và Igor Tudor. Hiện tại, đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 1 điểm. Áp lực dành cho cựu thuyền trưởng Brighton là cực lớn trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 7 vòng đấu nữa là khép lại.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo đầu tiên, De Zerbi đã thể hiện sự khiêm tốn nhưng đầy quyết tâm. Ông chia sẻ: "Tôi không cho rằng mình giỏi hơn Thomas Frank hay Igor Tudor, họ đều là những huấn luyện viên xuất sắc. Nhưng tôi mang đến đây phong cách, cá tính và đam mê của riêng mình để giúp các cầu thủ phát huy tối đa năng lượng".

Khơi dậy bản sắc tấn công trong cuộc đua sinh tồn

Chiến lược gia người Ý nhấn mạnh rằng mục tiêu tối thượng trong giai đoạn còn lại là trụ hạng. Để thực hiện điều đó, ông muốn khôi phục lại "DNA tấn công" vốn đã trở thành thương hiệu của Spurs. Theo De Zerbi, đội bóng cần dũng cảm hơn trong việc kiểm soát bóng và chủ động tìm kiếm bàn thắng thay vì chơi co cụm trước áp lực.

"DNA của câu lạc bộ này là tìm kiếm bàn thắng. Tôi muốn truyền tải tinh thần chiến đấu và lòng can đảm cho các học trò", De Zerbi khẳng định. Ông không muốn nhồi nhét quá nhiều chiến thuật phức tạp trong thời gian ngắn để tránh gây rối loạn tâm lý. Thay vào đó, một kế hoạch tác chiến rõ ràng, tập trung vào tinh thần đoàn kết và sự tự tin sẽ được ưu tiên hàng đầu.

Thử thách đầu tiên tại Sunderland

Nhà cầm quân người Ý tiết lộ ông đã dành 12 ngày qua để nghiên cứu và thấu hiểu các vấn đề cốt lõi của đội hình. Thử thách đầu tiên cho triều đại của De Zerbi sẽ là chuyến làm khách đến sân của Sunderland. Đây được xem là bài kiểm tra quan trọng để chứng minh liệu "ngọn lửa đam mê" từ vị tân thuyền trưởng có đủ sức giúp đội bóng vượt qua cơn bão dữ.

Người hâm mộ Tottenham đang kỳ vọng sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo sẽ mang lại hiệu ứng tích cực ngay lập tức. Với kinh nghiệm từng giúp Brighton xây dựng lối chơi tấn công quyến rũ, De Zerbi được tin tưởng sẽ là người phù hợp nhất để khơi lại bản sắc của Gà trống, đồng thời đảm bảo một suất ở lại với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.