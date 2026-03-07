Robertson rực sáng, Liverpool đánh bại Wolves 3-1 để tiến vào tứ kết FA Cup Hậu vệ Andrew Robertson ghi dấu ấn đậm nét với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp đoàn quân của Arne Slot vượt qua Wolves tại vòng 5 FA Cup trong ngày tài năng trẻ Rio Ngumoha ra mắt ấn tượng.

Liverpool đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết FA Cup sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Wolves ngay tại Molineux. Trong ngày mà huấn luyện viên Arne Slot thực hiện nhiều thay đổi về nhân sự, Andrew Robertson đã sắm vai người hùng với màn trình diễn chói sáng trong hiệp hai để giúp "The Kop" đòi lại món nợ sau thất bại hồi giữa tuần.

Liverpool không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Wolves.

Sự thử nghiệm táo bạo của Arne Slot

Hành quân tới sân khách với mục tiêu giành vé đi tiếp, chiến lược gia Arne Slot đã gây bất ngờ khi thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý nhất là sự hiện diện của tài năng trẻ Rio Ngumoha bên hành lang cánh trái. Ngay từ những phút đầu, Liverpool đã thiết lập thế trận áp đảo, đẩy Wolves lùi sâu về phần sân nhà.

Ngumoha liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng những pha đi bóng lắt léo và tốc độ. Tuy nhiên, dù kiểm soát bóng vượt trội, Liverpool vẫn gặp khó khăn trong việc xuyên thủng mành lưới của thủ thành Sam Johnstone. Tình huống đáng tiếc nhất trong hiệp một thuộc về Cody Gakpo khi cú đánh đầu của anh đưa bóng dội cột dọc, nhưng trọng tài sau đó cũng đã báo lỗi việt vị.

Hiệp hai bùng nổ và sự tỏa sáng của Andrew Robertson

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh chiến thuật của Arne Slot ngay lập tức phát huy tác dụng. Phút 51, từ nỗ lực kiến tạo của Curtis Jones, Andrew Robertson thực hiện pha dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc xa để khai thông thế bế tắc.

Chỉ hai phút sau, Robertson lại ghi dấu ấn với quả tạt chuẩn xác để Mohamed Salah băng vào nhân đôi cách biệt. Công nghệ VAR đã vào cuộc để kiểm tra vị trí của ngôi sao người Ai Cập trước khi công nhận bàn thắng hợp lệ cho Liverpool.

Andrew Robertson đã mang đến một màn trình diễn chói sáng.

Đến phút 74, Curtis Jones chính thức chấm dứt mọi hy vọng của đội chủ nhà bằng một pha solo đẳng cấp. Tiền vệ này vượt qua hàng loạt hậu vệ áo vàng trước khi dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng vùng Merseyside.

Nỗ lực muộn màng của Wolves và biến động nhân sự

Mặc dù kiểm soát hoàn toàn trận đấu, Liverpool cũng phải đón nhận tin không vui khi Alexis Mac Allister phải rời sân với những bước chân tập tễnh ở phút 82. Tuy nhiên, sự trở lại của Florian Wirtz sau chấn thương trong những phút cuối đã mang lại tín hiệu tích cực cho ban huấn luyện "The Kop" trong giai đoạn khốc liệt sắp tới.

Wolves chỉ có được bàn thắng danh dự ở phút bù giờ 90+1 nhờ công của Hwang Hee-Chan sau sai lầm của Szoboszlai. Dưới đây là tóm tắt kết quả trận đấu:

Thông số Wolves Liverpool Tỷ số chung cuộc 1 3 Cầu thủ ghi bàn Hwang Hee-Chan (90+1') Robertson (51'), Salah (53'), Jones (74')

Chiến thắng này giúp Liverpool tiến bước vào vòng 6 FA Cup với sự tự tin lớn, đặc biệt khi các nhân tố dự bị và cầu thủ trẻ như Ngumoha đều cho thấy khả năng hòa nhập tốt với hệ thống của Arne Slot.