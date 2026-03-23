Roborock S Pro chính thức mở bán: Lực hút 18.500Pa, ưu đãi giảm ngay 3 triệu đồng

Từ ngày 19/3/2026, hệ thống bán lẻ CellphoneS chính thức mở bán mẫu robot hút bụi lau nhà Roborock S Pro. Đây là dòng sản phẩm mới nhất gây chú ý với lực hút HyperForce lên tới 18.500 Pa, đi kèm trạm sạc đa năng hỗ trợ giặt giẻ bằng nước nóng và sấy khô tự động, mang lại trải nghiệm dọn dẹp hoàn toàn rảnh tay cho người dùng hiện đại.

Chi tiết chương trình mở bán Roborock S Pro tại CellphoneS

Chương trình ưu đãi áp dụng cho khách hàng mua sắm trong giai đoạn từ ngày 19/3 đến hết ngày 31/3/2026. Bên cạnh mức giảm giá trực tiếp, người mua còn nhận được bộ quà tặng phụ kiện và gia dụng giá trị.

Thông tin Chi tiết chương trình Giá niêm yết 13.990.000đ Giá khuyến mãi 10.990.000đ (Giảm 3 triệu đồng) Quà tặng kèm 4 giẻ lau xoay, 2 túi đựng rác Quà tặng gia dụng Bàn ủi hơi nước Philips STH3000/20 (Quy đổi 300.000đ) Hỗ trợ tài chính Trả góp lãi suất 0%, không chi phí phát sinh

Ngoài các ưu đãi về giá, CellphoneS còn hỗ trợ miễn phí giao hàng nhanh trong vòng 2 giờ và miễn phí lắp đặt tại nhà, giúp khách hàng yên tâm khi tiếp cận dòng sản phẩm công nghệ mới này.

Phân tích kỹ thuật: Sức mạnh làm sạch từ lực hút 18.500Pa

Điểm đột phá nhất trên Roborock S Pro chính là lực hút HyperForce đạt mức 18.500Pa. Đây là con số vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc, cho phép thiết bị xử lý triệt để từ bụi mịn, tóc rối đến các mảnh vụn nằm sâu trong khe sàn hoặc thảm thực vật. Để duy trì hiệu suất này, Roborock trang bị hệ thống chổi chống rối kép, giúp giảm thiểu tình trạng lông thú hoặc tóc bám chặt vào trục xoay.

Về khả năng lau nhà, thiết bị sử dụng hệ thống giẻ lau xoay kép với tốc độ 200 vòng/phút. Cơ chế này tạo ra áp lực liên tục xuống mặt sàn, giúp đánh bay các vết bẩn cứng đầu hiệu quả hơn so với các loại giẻ lau kéo truyền thống.

Roborock S Pro có khả năng tránh chướng ngại vật ấn tượng

Hệ thống điều hướng và trạm sạc tự động hóa hoàn toàn

Roborock S Pro sử dụng công nghệ điều hướng PreciSense LiDAR với khả năng quét 360 độ để lập bản đồ ngôi nhà một cách chính xác. Hệ thống này kết hợp với thuật toán tránh chướng ngại vật thông minh, giúp robot di chuyển linh hoạt trong các không gian phức tạp mà không va chạm vào đồ đạc.

Đáng chú ý, trạm sạc của Roborock S Pro được thiết kế để tối ưu hóa sự tiện lợi với các tính năng tự động cao cấp:

Giặt giẻ nước nóng 75°C: Loại bỏ vết dầu mỡ và vi khuẩn bám trên giẻ lau.

Sấy khô khí nóng 45°C: Ngăn chặn mùi hôi và nấm mốc phát triển trong môi trường ẩm.

Tự động đổ bụi và bơm nước: Người dùng không cần can thiệp thủ công trong nhiều tuần liên tiếp.

Với sự kết hợp giữa hiệu năng hút mạnh mẽ và khả năng tự bảo trì của trạm sạc, Roborock S Pro được xem là giải pháp làm sạch toàn diện cho các căn hộ hiện đại, đặc biệt là những gia đình có vật nuôi hoặc diện tích sàn lớn.