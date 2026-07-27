Robosen ra mắt robot Optimus Prime G1 phiên bản kỷ niệm 40 năm phim Transformers Mẫu robot Fallen Leader Optimus Prime G1 từ Robosen sở hữu 27 động cơ servo, 50 vi mạch xử lý, có khả năng tự động biến hình và điều khiển bằng giọng nói.

Robosen đã chính thức giới thiệu mẫu robot cao cấp mới mang tên Fallen Leader Optimus Prime G1. Đây là phiên bản giới hạn thuộc dòng sản phẩm flagship của hãng, được sản xuất nhằm kỷ niệm 40 năm ra mắt bộ phim hoạt hình kinh điển The Transformers: The Movie (1986).

Robosen Fallen Leader Optimus Prime dự kiến sẽ giao hàng vào tháng 12 năm 2026.

Thiết kế mang tính biểu tượng và công nghệ truyền động

Khác với các phiên bản Optimus Prime truyền thống mang sắc đỏ và xanh đặc trưng, mẫu Fallen Leader Optimus Prime G1 lấy cảm hứng từ khoảnh khắc nhân vật này ngã xuống trong trận chiến ở phiên bản điện ảnh năm 1986. Robot sở hữu tông màu xám xước và đen, đi kèm các chi tiết tạo hình vết nứt, vết đạn, vết cháy xém cùng các vết trầy xước trên thân vỏ.

Về mặt kỹ thuật, sản phẩm được trang bị 27 động cơ servo cùng 50 vi mạch điều khiển. Hệ thống này cho phép robot thực hiện các chuyển động linh hoạt và tự động chuyển đổi hoàn toàn giữa dạng robot dáng đứng và dạng xe tải (vehicle mode) mà không cần sự can thiệp thủ công.

Khả năng điều khiển và tính năng tương tác phần mềm

Sản phẩm tích hợp giọng nói gốc của nam diễn viên Peter Cullen, người lồng tiếng cho nhân vật Optimus Prime trong bộ phim hoạt hình năm 1986. Robot hỗ trợ hơn 50 lệnh thoại bằng giọng nói, cho phép người dùng kích hoạt trực tiếp các hành động như biến hình ("convert") hoặc tấn công ("attack").

Bên cạnh việc điều khiển bằng giọng nói, người dùng có thể tương tác với thiết bị thông qua ứng dụng di động để tải về các động tác mới, mở khóa tính năng ẩn và cập nhật phần mềm. Đối với người dùng muốn tùy biến chuyên sâu, phần mềm Robosen Studio trên máy tính PC cung cấp công cụ tự lập trình các chuỗi hành động và kịch bản chiến đấu riêng.

Đáng chú ý, Fallen Leader Optimus Prime G1 có khả năng đồng bộ chuyển động và hội thoại với các mẫu robot khác cùng hãng như Flagship Megatron và Flagship Bumblebee để tái hiện lại các trận chiến. Tuy nhiên, nhà sản xuất lưu ý phiên bản này không tương thích với bộ phụ kiện rơ-moóc Elite Optimus Prime Trailer Kit.

Bảng thông số kỹ thuật chính

Thông số Chi tiết Số lượng động cơ servo 27 Số vi mạch xử lý 50 Giọng nói tích hợp Peter Cullen (diễn viên lồng tiếng gốc) Tính năng điều khiển Lệnh thoại (>50 lệnh), Ứng dụng di động, Robosen Studio (PC) Khả năng tương thích Đồng bộ với Flagship Megatron, Flagship Bumblebee Số lượng sản xuất Giới hạn 1.000 bản tại khu vực Bắc Mỹ

Giá bán và thời gian phát hành

Mẫu robot Fallen Leader Optimus Prime G1 có giá niêm yết là 1.399 USD. Trong đợt mở đặt hàng trước, sản phẩm được áp dụng mức giá ưu đãi còn 400 USD. Sản phẩm được giới hạn số lượng 1.000 bản tại thị trường Bắc Mỹ.

Chương trình đặt hàng trước sẽ kết thúc vào lúc 23:59 ngày 25/8/2026 (giờ EDT). Dòng robot này dự kiến bắt đầu giao đến tay khách hàng từ tháng 12 năm 2026. Tất cả các đơn hàng đặt trước đều được tặng kèm một chiếc lót ly thương hiệu Robosen.