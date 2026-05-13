Robot Figure 03 phối hợp dọn phòng trong 2 phút: Bước tiến mới của AI tự hành Hai robot Figure 03 gây ấn tượng khi tự động phối hợp dọn dẹp phòng ngủ chỉ trong 120 giây. Công nghệ thị giác máy tính và hệ thống cảm biến siêu nhạy giúp chúng xử lý các vật thể mềm một cách chính xác.

Công nghệ robot hình người vừa đạt được cột mốc mới khi hai mẫu Figure 03 của Figure AI thực hiện việc dọn dẹp hoàn toàn tự động một căn phòng chỉ trong 2 phút. Video trình diễn cho thấy khả năng tương tác và xử lý tình huống phức tạp mà không cần sự điều khiển từ xa, mở ra triển vọng về việc đưa robot vào hỗ trợ môi trường sống của con người.

Khả năng phối hợp tự nhiên dựa trên thị giác máy tính

Điểm đột phá nhất trong buổi trình diễn là cách hai robot tương tác với nhau. Theo Figure AI, không có bất kỳ tín hiệu liên lạc trực tiếp nào giữa hai thiết bị. Thay vào đó, chúng phối hợp hành động hoàn toàn dựa trên hình ảnh và các tín hiệu thị giác, ví dụ như cái gật đầu để xác nhận bắt đầu nhiệm vụ.

Cặp đôi robot đã khéo léo thực hiện hàng loạt tác vụ đòi hỏi sự tỉ mỉ cao như treo áo khoác, sắp xếp ghế, đóng máy tính xách tay và cất sổ sách vào đúng vị trí. Đặc biệt, phân cảnh phối hợp chỉnh gối, trải và gấp chăn phẳng phiu cho thấy bước tiến lớn trong việc xử lý các vật thể không có hình dạng cố định (deformable objects) — một trong những thách thức lớn nhất của ngành robot hiện nay.

Nâng cấp kỹ thuật vượt trội trên phiên bản Figure 03

Figure 03 là phiên bản kế nhiệm hoàn hảo của Figure 02 với nhiều cải tiến về cả phần cứng lẫn phần mềm. Robot được trang bị mô hình điều khiển Helix 02, cho phép xử lý dữ liệu nhanh và thực hiện các công việc phức tạp hơn.

Robot hình người Figure AI hợp tác dọn phòng nhanh chóng (Nguồn: Figure)

Về cấu trúc vật lý, Figure 03 cao 173 cm nhưng có khối lượng nhẹ hơn 9% và thể tích giảm đáng kể so với thế hệ trước. Điều này giúp robot di chuyển linh hoạt, chuyển hướng mượt mà và phanh gấp an toàn trong không gian gia đình hẹp.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Chiều cao 173 cm Mô hình điều khiển Helix 02 Độ nhạy cảm biến tay 3 gram (tương đương kẹp giấy) Cải tiến thiết kế Nhẹ hơn 9%, thể tích giảm đáng kể

Đáng chú ý, bàn tay của Figure 03 được tích hợp cảm biến ở đầu ngón tay có khả năng phát hiện áp lực cực nhẹ, chỉ khoảng 3 gram. Độ nhạy này cho phép robot cầm nắm các vật dụng mỏng manh như đồ thủy tinh mà không lo làm vỡ hay trượt tay.

Thách thức kỹ thuật và tiềm năng thị trường

Mặc dù việc dọn dẹp có vẻ đơn giản với con người, Corey Lynch - Giám đốc AI của Figure AI - cho biết robot phải đối mặt với ba thử thách lớn: sự thấu hiểu hành động của đồng đội, khả năng dự đoán khi xử lý vật thể mềm như chăn và việc chuyển đổi liên tục giữa nhiều nhiệm vụ trong thời gian ngắn.

Với mức định giá lên tới 39 tỷ USD và huy động được hơn một tỷ USD vốn đầu tư, Figure AI đang trở thành đối thủ đáng gờm của Tesla với robot Optimus. Trên thị trường toàn cầu, các doanh nghiệp như LG (Hàn Quốc), 1X (Na Uy) và Dobot (Trung Quốc) cũng đang tăng tốc phát triển các dòng robot gia dụng như CLOiD, Neo Gamma hay Atom, tạo nên cuộc đua khốc liệt trong kỷ nguyên tự động hóa gia đình.