Robot hình người của Honor lập kỷ lục chạy bán marathon trong 50 phút 26 giây Vượt qua kỷ lục thế giới của con người, mẫu robot hình người do Honor phát triển đã hoàn thành chặng đua 21 km với thời gian ấn tượng. Thành tựu này đánh dấu bước tiến công nghệ vượt bậc của Trung Quốc trong lĩnh vực robot thông minh và trí tuệ nhân tạo.

Trong cuộc đua bán marathon diễn ra vào ngày 19/4, giới công nghệ và thể thao thế giới đã chứng kiến một cột mốc mới khi các mẫu robot hình người do Trung Quốc sản xuất thể hiện khả năng vận động vượt trội. Đáng chú ý nhất, một robot đã hoàn thành quãng đường 21 km với thời gian chỉ 50 phút 26 giây, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho khả năng di chuyển của máy móc.

Sự bứt phá về tốc độ và hiệu suất vận động

Thành tích 50 phút 26 giây của mẫu robot chiến thắng không chỉ gây ấn tượng về mặt kỹ thuật mà còn gây kinh ngạc khi so sánh với năng lực của con người. Con số này nhanh hơn vài phút so với kỷ lục thế giới bán marathon dành cho vận động viên nam hiện nay do Jacob Kiplimo (Uganda) nắm giữ. Sự tiến bộ này thể hiện rõ rệt khi so với cuộc đua năm ngoái, nơi robot nhanh nhất phải mất tới 2 giờ 40 phút để về đích và nhiều mẫu khác thậm chí không thể hoàn thành chặng đua.

Robot chiến thắng được phát triển bởi Honor (Nguồn: Internet)

Robot đạt thành tích kỷ lục này được phát triển bởi Honor, một tập đoàn công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc. Dù đạt tốc độ di chuyển cực cao, robot vẫn gặp phải những thách thức về sự cân bằng ở những giây cuối cùng. Cụ thể, thiết bị này đã vấp ngã ngay trước vạch đích do va vào lan can bảo vệ và cần sự hỗ trợ từ kỹ thuật viên để đứng dậy. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức đã bố trí các làn đua riêng biệt cho robot và vận động viên người nhằm tránh các va chạm ngoài ý muốn.

Thế áp đảo của Trung Quốc trong lĩnh vực robot hình người

Sự thành công tại giải chạy bán marathon chỉ là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, Trung Quốc hiện đang giữ vị trí áp đảo về triển khai robot hình người trên toàn cầu. Tính đến năm 2025, quốc gia này chiếm hơn 80% trong tổng số 16.000 robot được lắp đặt trên thế giới.

Nhiều người hào hứng về cuộc thi chạy bán marathon của robot (Nguồn: Internet)

Hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường nội địa là AgiBot và Unitree đang thúc đẩy sản lượng ở quy mô công nghiệp. Trong năm qua, mỗi đơn vị đã xuất xưởng hơn 5.000 robot hình người, mức cao nhất thế giới hiện nay. Unitree thậm chí còn công bố kế hoạch đầy tham vọng khi cam kết nâng năng lực sản xuất lên 75.000 robot mỗi năm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Chiến lược phát triển dựa trên dữ liệu thực và AI

Để đạt được những bước tiến về khả năng vận động, các công ty Trung Quốc đang tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI). Mục tiêu là giúp robot không chỉ chạy nhanh mà còn có thể làm việc hiệu quả trong môi trường thực tế phức tạp.

Các kỹ sư đang đầu tư vào việc thu thập dữ liệu thực quy mô lớn bằng cách trang bị cảm biến cho công nhân tại các nhà máy để ghi lại các thao tác vận động chuẩn. Những dữ liệu này sau đó được sử dụng để huấn luyện AI cho robot. Ngoài ra, việc trình diễn các kỹ năng võ thuật phức tạp với kiếm, gậy tại các sự kiện lớn như Gala Tết Nguyên đán của CCTV cho thấy khả năng phối hợp cơ khí của robot đã đạt tới độ tinh xảo cao.

Nhìn chung, dù các ứng dụng thương mại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng với tốc độ phát triển hiện tại, robot hình người đang dần chứng minh khả năng thay thế con người trong các môi trường lao động nguy hiểm hoặc các lĩnh vực đặc thù như quân sự và sản xuất công nghiệp nặng.