Robot hình người đấu lưỡi dao tại REK 2.1: AI giữ thăng bằng nhưng vẫn do người điều khiển Tại sự kiện REK 2.1 ở San Francisco, 4 robot hình người thi đấu 3 trận với đòn đá và lưỡi dao, nhưng AI chỉ hỗ trợ giữ thăng bằng, không tự quyết định.

Bốn robot hình người đã đối đầu trực tiếp bằng đấm, đá và đòn đánh gắn lưỡi dao tại sự kiện REK 2.1 ở San Francisco (Mỹ) ngày 20/11. Theo trang công nghệ Interesting Engineering, các cỗ máy cho thấy khả năng giữ thăng bằng linh hoạt nhờ trí tuệ nhân tạo vật lý. Tuy nhiên, mọi hành động tấn công và phòng thủ vẫn do kỹ thuật viên điều khiển, chưa phải quyết định độc lập của robot.

Chương trình do đơn vị Robot Entertainment Kombat (REK) tổ chức, gồm 3 trận đối kháng trực tiếp trước khoảng 200 khán giả. Những màn giao đấu cho thấy bước tiến về kỹ thuật cơ khí và điều khiển, khi robot có thể tung đòn, tự đứng dậy sau khi bị đánh ngã và duy trì trạng thái đối kháng liên tục.

Dàn võ sĩ thép hầm hố khác hẳn robot gia dụng

Khác với diện mạo thân thiện của các dòng robot gia dụng, những thí sinh tại REK 2.1 mang thiết kế mạnh mẽ, thậm chí gây ấn tượng dữ dội. Cụ thể, bốn robot tham gia giải đấu có đặc điểm như sau:

Robot Đặc điểm nhận dạng T-Rek Cao khoảng 1,8 m, đầu tạo hình hộp sọ màu bạc, mắt phát sáng đỏ Radar-72 Đội mũ bảo hộ, vỏ họa tiết rằn ri màu nâu cát Bad Boy Mũ bảo hộ tím gắn sừng và đèn xanh Lectile Thân đen, phần trang trí mô phỏng tóc bện

Trong trận đấu kéo dài khoảng 90 giây giữa T-Rek và Radar-72, hai robot liên tục tung đấm, đá và cố tự phục hồi thăng bằng sau mỗi lần bị quật ngã. Chung cuộc, T-Rek tung một cú đá khiến Radar-72 không thể gượng dậy, buộc đội ngũ kỹ thuật phải dùng cáng khiêng robot thua cuộc rời sàn đấu.

Trận chung kết và những lưỡi dao kim loại

Đáng chú ý, trận chung kết nâng cấp độ đối kháng khi mỗi bàn tay robot được gắn thêm ba lưỡi dao kim loại. Hai cỗ máy thực hiện các động tác giống đấu kiếm, tạo ra âm thanh va chạm kim loại lớn, đồng thời thử các kỹ thuật khó như đá bay hay tấn công đối thủ đang nằm sàn.

Những pha va đập mạnh vào vách ngăn bảo vệ trong suốt gây ra tiếng động lớn. Sàn đấu xuất hiện nhiều vết trầy xước, bong tróc sơn và mảnh vỡ nhỏ.

AI chỉ là người trợ lực, con người vẫn cầm lái

Khác với robot công nghiệp truyền thống vốn lặp lại thao tác lập trình sẵn, các robot tại sự kiện được cấu hình để phản ứng linh hoạt trong môi trường va chạm khó lường. Dù tích hợp AI, chúng chưa tự đưa ra quyết định tấn công hay phòng thủ. Hướng di chuyển, hướng ra đòn và thời điểm tung đấm, đá đều do kỹ thuật viên đứng ngoài sàn điều khiển bằng thiết bị cầm tay tương tự tay cầm chơi game.

Vai trò của AI là hỗ trợ thực thi mệnh lệnh: tính toán, duy trì trọng tâm và kiểm soát tư thế để robot không mất thăng bằng khi thực hiện động tác cường độ cao. Cách kết hợp này giúp giảm tải thao tác thủ công cho người điều khiển. Tuy vậy, nó cũng cho thấy các cỗ máy hiện tại chưa đủ khả năng tự lập kế hoạch cho một chuỗi chiến đấu hoàn chỉnh.

Bài toán an toàn và sự can thiệp của cơ quan quản lý

Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới kỹ sư công nghệ lẫn công chúng tại Thung lũng Silicon, nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề về kỹ thuật và quy chuẩn an toàn. Các chuyên gia nhận định việc trang bị lưỡi dao hoặc để robot có lực đá mạnh thi đấu đối kháng tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng nếu hệ thống điều khiển gặp sự cố hoặc cỗ máy mất kiểm soát.

Độ bền của vách ngăn bảo vệ

Giới hạn vũ khí được phép sử dụng

Lực sát thương của robot

Quy trình ngắt nguồn khẩn cấp

Trước đó, ngày 18/9, REK từng tổ chức trận đấu thử nghiệm giữa người sáng tạo nội dung Frankie Lapenna và robot hình người EngineAI T800 (do Trung Quốc phát triển) tại San Francisco. Chỉ 5 ngày sau, Ủy ban Thể thao Bang California (CSAC) thông báo yêu cầu đơn vị tổ chức dừng ngay các trận đấu đối kháng giữa người và robot chưa được cấp phép.

Có thể thấy, REK 2.1 là màn trình diễn đáng chú ý về khả năng giữ thăng bằng và chịu va chạm của robot hình người. Song, khoảng cách giữa một cỗ máy được điều khiển từ xa và một robot tự ra quyết định vẫn còn lớn, và các quy chuẩn an toàn cho loại hình giải trí này vẫn đang được đặt ra.