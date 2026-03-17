Robot hình người Digit: Cuộc cách mạng chi phí lao động trong sản xuất công nghiệp Robot hình người Digit đang thay đổi diện mạo các nhà máy với khả năng làm việc liên tục và chi phí vận hành dự kiến giảm xuống chỉ còn 2-3 USD mỗi giờ vào năm 2040.

Tại các phân xưởng hiện đại của tập đoàn Schaeffler, một sự thay đổi mang tính bước ngoặt đang diễn ra: sự xuất hiện của robot hình người Digit trong dây chuyền sản xuất phụ tùng ô tô và máy bay. Không còn là những cỗ máy cố định trong lồng kính, Digit đại diện cho thế hệ robot di động có khả năng làm việc trực tiếp bên cạnh con người, mở ra kỷ nguyên tự động hóa với chi phí vận hành siêu rẻ.

Khả năng vận hành thực tế của robot Digit tại nhà máy

Digit, sản phẩm của Agility Robotics, nổi bật với thiết kế đôi chân gập ngược độc đáo, cho phép nó di chuyển linh hoạt qua các chướng ngại vật trong môi trường nhà máy phức tạp. Khác với các robot truyền thống chỉ thực hiện một nhiệm vụ cố định, Digit có thể vận chuyển các giỏ linh kiện nặng tới 11 kg vào máy rửa công nghiệp với độ chính xác và bền bỉ cao.

Robot này có khả năng làm việc liên tục 8 giờ mỗi ngày, chỉ tạm dừng để sạc pin trong giờ nghỉ trưa của công nhân. Tại Schaeffler, Digit không chỉ là một dự án thử nghiệm mà đã được hoạch định để đảm nhiệm nhiều vai trò phức tạp hơn trong tương lai, dần thay thế các vị trí lao động phổ thông mang tính chất lặp đi lặp lại.

Phân tích bài toán kinh tế: Từ 20 USD xuống còn 2 USD mỗi giờ

Một trong những động lực lớn nhất thúc đẩy sự chuyển dịch này chính là yếu tố chi phí. Hiện tại, chi phí vận hành một robot hình người dao động từ 10 đến 25 USD/giờ, tương đương với mức lương khởi điểm của công nhân tại một số nhà máy tại Mỹ (khoảng 20 USD/giờ). Tuy nhiên, khoảng cách này sẽ sớm bị nới rộng khi công nghệ được tối ưu hóa.

Tiêu chí so sánh Lao động con người (Hiện tại) Robot Digit (Tương lai dự báo) Chi phí vận hành mỗi giờ ~20 USD 2 - 3 USD Thời gian làm việc Theo ca (8-12 tiếng) Liên tục (trừ lúc sạc pin) Tính linh hoạt Cao (đa nhiệm) Đang cải thiện qua AI và cảm biến

Damion Shelton, đồng sáng lập Agility, nhận định rằng khi quy mô sản xuất tăng lên, chi phí vận hành robot sẽ giảm xuống mức cực thấp, chỉ còn khoảng 2-3 USD mỗi giờ. Con số này không chỉ gây áp lực lên lao động nội địa mà còn thách thức cả thị trường nhân công giá rẻ toàn cầu.

Cuộc đua công nghệ và viễn cảnh 5 triệu robot vào năm 2040

Theo ước tính từ McKinsey, số lượng robot hình người trong các nhà máy toàn cầu có thể tăng vọt từ dưới 200 đơn vị hiện nay lên đến 5 triệu vào năm 2040. Động lực chính cho sự bùng nổ này đến từ những bước tiến vượt bậc trong công nghệ pin, động cơ hiệu suất cao và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Agility Robotics hiện không đơn độc trong cuộc đua này. Những cái tên đình đám như Boston Dynamics, Apptronik, Figure và đặc biệt là dự án Optimus của Tesla đang tạo ra một thị trường cạnh tranh khốc liệt. Để tạo lợi thế, phiên bản Digit sắp tới sẽ tích hợp các cảm biến nhận diện con người tiên tiến, cho phép chúng làm việc an toàn ngay cạnh công nhân mà không cần lồng bảo vệ, một yếu tố then chốt để tối ưu không gian nhà máy.

Sự chuyển dịch của thị trường lao động

Sự gia tăng của robot hình người đặt ra bài toán lớn về việc làm. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thay vì biến mất hoàn toàn, vai trò của con người sẽ chuyển dịch. Giá trị lao động sẽ không còn nằm ở sức mạnh cơ bắp hay các thao tác lặp lại, mà tập trung vào khả năng điều khiển, giám sát và bảo trì các hệ thống tự động hóa phức tạp. Hiệu quả sản xuất tăng cao sẽ là yếu tố sống còn giúp các doanh nghiệp tồn tại trong nền kinh tế toàn cầu hóa.